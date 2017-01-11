Что делают фетишисты, когда их фетиши нереальны

Фетиши обладают целым рядом форм, от стремления мусолить пальцы у кого-то на ногах до желания испытать проникновение в исполнении инопланетянина. Разумеется, некоторые сексуальные желания исполнить гораздо легче, в то время как другие – просто невозможно. Непрактичные фетиши, от желания быть раздавленным ногами фигуристой великанши до желания, чтобы вас проглотил анусом дракон, представляют собой вызовы, куда более сложные, чем признание партнёру в пристрастии к жёсткому сексу.

«Я всегда говорю, что фетиши – как снежинки. Каждый фетиш очень причудлив и детализирован, – заявила мне по телефону Джеки Кастро, лицензированная сексолог и автор книги «Fetish and You» («Фетиш и вы»). – Однако люди с некоторыми из них, к примеру, макрофилы, те, кому нравятся воинственные женщины, сильно ограничили себе выбор. Как быть с этим?»

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Кастро, которая занимается фетишами уже более 30 лет, заявила, что иметь нереальный фетиш нелегко, но кое-что можно сделать.

«На мой взгляд, это тот случай, когда люди подвергаются психическому и эмоциональному воздействию этих фетишей, потому они и приходят ко мне за помощью, – сказала Кастро. – Большая часть нашего фетишизма происходит в мозгу, так что прежде всего нужно смириться с тем, что заняться сексом с инопланетянином невозможно, но можно его себе представить».

Итак, может ли богатое воображение в самом деле удовлетворить ваши самые сокровенные желания? Мы обратились к людям с нереальными фетишами, чтобы выяснить, как они справляются.

Фетиш Великанши Тины – макрофилия; ей нравится фантазировать, будто она великанша, минимум 50 футов росту, максимум – размером со вселенную.

VICE : Не могли бы вы описать свой идеальный сексуальный сценарий?



Во всех них присутствует нечто, подразумевающее некую динамику власти. В моём случае взаимодействия могут варьироваться от мягкого доминирования до полного раздавливания моих партнёров. Люди из данного размерного сообщества заклеймили бы меня «жестокой великаншей». Мне бы хотелось держать у себя в ладони десяток маленьких людей и смотреть, как они извиваются и стараются вернуть себе равновесие. Я бы осторожно засунула кончик языка в центр ладони и собрала их. Я бы поиграла с этими маленькими людьми ещё несколько минут, роняя по одному там и сям, раздавив несколько человек у себя между грудей, и при этом бы хихикала…

Как вы справляетесь с тем, что никогда не смогли бы пережить свои самые сокровенные сексуальные фантазии?

Я всегда считала свою фантазию именно этим – фантазией. Воображение для меня является важнейшей частью процесса: чем больше я что-то себе представляю, тем «реальнее» это становится. Эта фантазия милая в том смысле, что все знают, что она никогда не исполнится, а это лишь делает её реальнее и ярче. Кроме того, я свято чту жизнь и не могла бы причинить вред даже самому гнусному живому существу, если бы попыталась.

Так что же помогает вам снять напряжение?

Вот тут как раз самое интересное. Я творю. Я создаю всевозможные представления своей фантазии. Большинство людей в этом сообществе обладают неким художественным талантом. Это в каком-то смысле обязательно. Я испробовала очень многое, чтобы представить картины, которые были у меня на уме. Я писала рассказы, создавала игры, прибегала к живописи и графике, немного занималась компьютерной графикой и фотоманипуляциями. Ещё я играю в ролевые игры.

Распространяется ли ваш фетиш на ваш реальный секс?

Моему партнёру это не по душе, но мы, тем не менее, очень много общаемся, и у нас насыщенная сексуальная жизнь. Просто так уж получилось, что у меня две сексуальные жизни в одном флаконе.

Роуз 29 лет; её фетиш – экзофилия. Последние десять лет она работает с фетишами как художница. Сексуальное влечение к пришельцам у неё развилось после просмотра «Стартрека» в юности.

Не могли бы вы рассказать мне о своём фетише?

Экзофилия – это желание, сексуальное и эмоциональное влечение, к чему-то, что отсутствует на Земле. Она характеризуется возбуждением в присутствии инопланетных существ или изображений пришельцев. Меня заводит мысль о возможности того, что в далёкой-далёкой галактике другие разумные существа думают о том, существуем ли мы; об антигравитации, невесомости и холоде космоса; об опасностях и бесконечных возможностях, существующих во вселенной; о многомерных существах, способных управлять вами силой разума; о цветущих туманностях.



Если не брать в расчёт реальный контакт или похищение, как вы удовлетворяете свой фетиш?

Опосредованными выражениями. Экзофилы непременно страдают нездоровой одержимостью научно-фантастическими фильмами, даже персонажами-инопланетянами в фильмах. Сексуальным влечением к астронавтам НАСА и даже экспертам по пришельцам и уфологам. Огромную роль в этом играют ролевые игры и косплей.

А ещё – теорией о том, что все разумы во вселенной объединены, через протокол сознания и медитации; теория о том, что мы можем связываться со внеземными существами-телепатами, практикуется и известна. CE-5, или контактами пятого рода, названными так доктором Стивеном М. Гриром, который, практикуя данный приём, задокументировал более 200 серий контактов. Мне представляется, что с помощью этого мы можем также осуществлять сексуальный контакт с этими существами-телепатами через сознание и медитацию.

Какую роль в вашем фетише играет ваше творчество?

Я использую искусство для создания собственной инопланетной вселенной, своё воображение – для создания любой вселенной по своему вкусу, любого существа по своему желанию. Я сама пишу фантастическую эротику с участием этих видов инопланетян. Я оживаю в этих сериях и живу там. Меня привлекают люди с тем же интересом, той же страстью ко внеземному, редкие экземпляры с иным образом мышления или даже с необычной, возможно, немного неземной, внешностью. Разумеется, это никогда не похоже на то, каким бы всё было по-настоящему, хотя я, пожалуй, и не знаю, как это по-настоящему. В космосе возможно всё. Если я захочу создать монстра с тентаклями-пенисами, вроде тех, которые есть в хентае, или воспользуюсь краской для тела и макияжем для спецэффектов, чтобы выкрасить кого-то в серый цвет, это, пожалуй, лучший из возможных вариантов.

Дают ли эти методы возможность удовлетворить ваши сексуальные желания?

Я действительно считаю, что мы, возможно, уже сталкиваемся с экзофилией и не знаем об этом. Насколько известно людям, мы не сталкивались с экзофилией, потому что пришельцев не существует или же они существуют и не прилетают. Или прилетают и избегают экзофилов? Или, может, не избегают, но мы не можем об этом помнить? Или они уже жили среди нас, и мы всё это время рожали полукровок. Думаю, в случае со множеством фантазий и фетишей самое главное – чтобы наше воображение искало все возможности и работало больше. Моё экзофильское воображение бесконечно, поэтому да, я однозначно считаю, что это возможно.

Эка – канадка; её фетиш – ворарефилия, и она уже примерно 14 лет принадлежит к сообществу, в котором сексуализируют процесс поедания себя другим существом. Эка также является основательницей фетишистского вебсайта Eka’ s Portal .

Что же такое ворарефилия?

Сексуальных сценариев миллионы. Один из самых распространённых примеров – просто застревание внутри другого существа. Это можно увидеть во всевозможных мультиках, видеоиграх или фантастике. Для того, чтобы это стало сексуальным сценарием, больше ничего не нужно.



Существуют ли ворарефильские фетиши, которые можно воплотить в реальность?

Учитывая недавнее развитие виртуальной реальности, возможно. Некоторым людям достаточно просто закрыть глаза и слушать звук. Некоторые люди просто заворачиваются в одеяло. Представляют, что оно ожило и съело их без вреда. Разумеется, не все мы одинаковы, и большинство ворарефильских фетишей в целом невозможно воплотить в реальность. Даже если вас заводит мысль о собственном съедении, вы бы никогда не стали рисковать ради этого жизнью.

Поскольку это невозможно, как вам удаётся снимать напряжение?

В популярных медиа на самом деле полно материала. Хотя среди нас достаточно людей, тратящих тысячи долларов, чтобы нанять художника ради рисунка или воспроизведения их идеального сценария, заказывающих рассказы или просто ищущих материал у художников и писателей, которые создавали его в свободное время. Очень многие из нас занимаются текстовыми ролевыми играми. Существуют ролевые игры в реале, но это огромная редкость, учитывая андеграундный и негласный характер данного фетиша.

Эрика Эйфель – объектофилка, изменившая своё имя, дабы отразить свою преданность Эйфелевой башне. В 2008 году она основала сайт OS Internationale ,чтобы предоставлять поддержку и распространять сведения об объектофилии.

Что такое объектофилия?

Объектофилия – это естественная склонность завязывать полноценные и значимые отношения с предметами, обладающими особой уникальностью в глазах смотрящего. Иными словами, люди, которые шутят о влюблённости в тостер или карандаш, не понимают, что объектофилы находят в предмете, который их привлекает, нечто особенное. Если бы у вашего любимого человека было 10 000 близнецов, он, возможно, был бы не так привлекателен.

Не могли бы вы рассказать, почему не считаете это фетишем?

Объектофилия – не фетиш, поскольку в ней нет элемента привычной психосексуальной реакции на предмет. Фетиш подразумевает, что предмет просто присутствует как средство достижения цели – сексуальной стимуляции и удовлетворения. Объектофилы не испытывают склонности к предмету из-за сексуального влечения. Напротив, сокровенные чувства развиваются как продукт эмоционального влечения.

Можно ли удовлетворять сексуальные желания в объектофильских отношениях?

Учитывая то, что предметы и люди – это не два кусочка головоломки, изначально имеющие подогнанные друг к другу детали, интимная привязанность не оценивается на основании идеи сексуального контакта. Это порождает определённую свободу, при которой мы не ощущаем привязанности к неким стандартам интимной близости. Многие объектофилы также являются синестетиками, а при настоящем пересечении чувств во время оргазма задействуются не только обычные эрогенные зоны.

Итак, на что это похоже?

Несмотря на то, два явно разных кусочка головоломки, казалось бы, соединяются плохо, объектофилы обладают способностью нестандартно удовлетворять свои желания. Разумеется, у нас есть и более привычные формы близости, к примеру, объятия, поцелуи и ласки. Однако более обширная семантика романтических чувств в обсуждении не нуждается. Существуют определённые вопросы, которые должны оставаться без ответа. Если не ради сохранения чего-то личного и священного, то ради поддержания тайны нашего прекрасного и уникального способа любить.

Эмма – эйджплейер и любительница подгузников. Она живёт в Амстердаме, где у неё собственные ясли. Также у неё есть свой вебсайт, на котором она делится снимками своей повседневной жизни с подгузниками.

Как вы играете в своей сексуальной жизни взрослого младенца?

Строго говоря, я не являюсь взрослым младенцем – я играю в возрастном диапазоне от 3 до 16. Эйдж-плей и подгузники сами по себе не являются для меня сексуальными. Будучи маленькой и в подгузниках, я чувствую себя уютно, в безопасности, защищённой и расслабленной. В это время я счастлива, и благодаря этому я чувствую себя хорошо. Когда я всё-таки добавляю к этому сексуальное возбуждение, например, с партнёром или соло, я чувствую себя особенно, невероятно хорошо. Не каждому ABDL (взрослый младенец, любящий подгузники) интересен секс в режиме малыша, но мне это нравится. Это делает секс особенно классным.



Как выглядит ваша ABDL-фантазия?

Ну, лучше всего этим было бы заняться в ABDL-яслях, а у меня как раз есть свои ABDL-ясли в Амстердаме. У меня специальная мебель для яслей взрослых размеров, и она очень классная. В моей фантазии на мне, пожалуй, школьная форма или хлопковый комбинезон и прелестный подгузничек, а волосы заплетены в хвостики. На моём няне просто обычная одежда. Или, возможно, пижама. Обожаю пижамы.

Какими приёмами вы пользуетесь, чтобы это казалось настоящим?

ABDL, как сексуальный, так и несексуальный, – это фантазийный сценарий: в нём задействуются взрослые, отыгрывающие разные возрасты в фантазии. Очевидно, что мир не заточен по масштабу под малышей взрослых размеров. Но очень многие вещи можно пропорционально увеличить до взрослых размеров, а затем можно много чего сделать. Например, можно купить множество милых комбинезончиков размеров от S до XXL или купить пустышку, которая подходит взрослому человеку.

Бывает так, что вас расстраивает то, что ваш фетиш – всего лишь фантазия?

На мой взгляд, хорошо, что что-то является фантазией. Благодаря этому есть возможность смешивать и соединять разные фантазии и проявлять креативность. Например, на мне школьная форма, но ещё на мне подгузник, и я сосу пустышку. Или можно в полдень представить, что сейчас время ложиться спать. Это интересно.

Автор всех рисунков – Хизер Бенджамин

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