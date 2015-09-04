Мнение пожилых людей о любви и сексе



Фото от Энди Шмид

Эта статья появилась на VICE Альпы.

Я ничего не знаю о любви. Я бесцельно тратила свои лучшие годы на бессмысленные дела, иррациональные капризы, ведущие в никуда. Несмотря на это, я всё ещё думаю, что нет ничего лучше, чем безрассудня юношеская любовь, от которой бросает то в жар то в холод.

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Мне было любопытно узнать действительно ли существует такая большая любовь как в сказках, которую мы ищем всю жизнь. И я хотела узнать, что означает любовь для людей, которые имели настоящий опыт в этом деле. Чтобы узнать больше, я поговорила с тремя старшими дамами, которых я проведала в доме престарелых.

VICE: Существует ли настоящая любовь?

Госпожа Креил (73): Да, настоящая любовь существует. Я очень влюбчива.

Нашли ли вы настоящую любовь?

Нашла и потеряла. Я дважды разводилась.

Откуда вы знаете, что это была настоящая любовь?

Понимание настоящей любви приходит с возрастом. Пока вы молоды, вы большей частью придумываете, что это настоящая любовь.

Госпожа Мюллер (75): У меня была одна любовь, но к сожалению, она закончилась 35 лет тому назад. Я думаю, что молодежь может распознать когда любовь настоящая.

Что вы узнали о любви за годы своей жизни?

Креил: С возрастом вы становитесь спокойней в этом отношении.

Госпожа Хубер (73): Да, и я так полагаю. Душевное равновесие приходит с возрастом.

Креил: Когда вы молоды, вы мгновенно влюбляетесь и верите, что это и есть настоящая любовь. Вы спешите влюбляться в молодости.

Хубер: А потом к вам приходит понимание, что вы влюбились не в того. С годами, вы начинаете смотреть на всё под другим углом. В молодости вы зачастую поспешны и любите набивать шишки.



Как вы выражаете любовь?

Креил: На самом деле, я давно уже не так сердечна. Я думаю, что верхом проявления любви – просто быть рядом ради другого. Были времена, когда я была очень нужна другому, и это было моей жертвой. На самом деле, это была любовь.

Хубер: Любовь приобретает иное значение с годами. В последние годы жизни вы смотрите на вещи совсем по-другому.

Креил: Именно, я думаю ты абсолютно права. Я дважды наблюдала картину – влюблённые в возрасте люди, держатся за ручки, как подростки.

Хубер: Мне кажется, это мило.

Креил: Это поразительно. Все хотят такой любви, но её нелегко найти.

Хубер: Я думаю, что это больше, чем просто находка, это ход ваших мыслей. Всё идёт с головы. Вы мыслите, вы сравниваете, вы взвешиваете. Как я уже говорила, любовь приобретает другое значение, когда вы становитесь старше.

Креил: К тому же, мужчины так изменились в связи с эмансипацией женщин.

Хубер: Да, традиционного разделения уже нет. В годы моей юности, мой муж никогда не выносил мусор. Сегодня это нормально, когда мужчины делают работу по дому. Когда я смотрю на своих детей, то я вижу, что муж моей дочери готовит и помогает убирать, и я рада за нее. Они просто делают это вместе.

Будучи в возрасте, скучаете ли вы по той неразумной любви, которую испытывают в молодости?

Креил: Ничего не могу сказать по этому поводу. Я дважды разводилась и оставалась в хороших отношения со своими бывшими мужьями.

А как же бабочки в животе?

Ну, это самое глупое выражение, которое я когда-либо слышала, но все его повторяют. Вы чувствуете возбуждение или вас бросает в дрожь, но при чём тут бабочки в животе?

Ладно, давайте я спрошу вас используя вашу лексику: Чувствуете ли вы возбуждение в вашем возрасте?

Не думаю, что со мной произойдёт что-либо подобное, но было бы чудесно пережить такое снова.

Хубер: Давно со мной такого не происходило. Но и настоящей любви к моему мужу у меня не было в начале отношений. Я хотела уйти жить от своих родителей, а замужество было единственным способом. Но с годами наша любовь стала более интимной и нежной, и я ценила это, несмотря на то, что вышла замуж из практических соображений.





Фото от Криса Хопера из статьи Old People Having Fun in the Sun.

А что вы думаете по поводу секса? Что вы узнали о нём?

Мой муж сильно заболел в одно время, и в то же время он изменял мне. Он сказал мне, что он хотел узнать что такое секс с женщиной, которая не знает о его болезни. У нас было затишье в отношениях, но я ему сказала, что я не бордель, в который он может приходить или уходить когда ему вздумается. Я его выгнала.

Креил: В такой ситуации нужна жесткая позиция. Моя подруга тоже выгнала своего мужа после того как он ей изменил.

Хубер: Да, он задел мою гордость, и что важнее всего — я потерала доверие к нему. А если я не доверяю человеку, я не могу с ним жить. По крайней мере, это важно для меня. Он также сделал мне непристойное предложение, дескать я также могу искать секс на стороне. Я дала ему пощечину и приказала немедленно убраться из моей жизни.

Креил: Я хочу сказать, что я отделалась от своих мужей довольно легко. Мой первый муж женился ещё раз и у него появились дети. Я думаю, сводные семьи – это хорошее явление.

Хубер: Нельзя обобщать. Нельзя говорить, что все мужики – козлы, а женщины – проститутки. В танго всегда танцуют двое.

Наскольку важен секс в любви?

Очень важен.

Креил: И я так думаю.

Хубер: Это очень важная составляющая всех отношений, в особенности в браке. По сути, это скелет всех отношений. Будучи женщиной, я не могу представить себе брак без секса.