Что такого учат школьники в Европе, чего не учат американцы

Старшая школа в Америке, какой показал нам её фильм «Бестолковые». Кадр из фильма «Бестолковые»

Благодаря буму подростковых мелодрам в начале 90-х, каждый знает, что собой представляет американская старшая школа: привлекательные, модные подростки, курящие «Virginia Slims» из окон туалетов, 40-минутные перемены, во время которых кого-то заталкивают в шкафчик, брюзгливые учителя, грозящие оставить учащихся наказанными на всё лето.

Конечно же, на самом деле американская система государственных школ является бюрократической структурой, посвященной обучению детей тому, как обойти стандартизированные тесты, чтобы обеспечить большее бюджетное финансирование, чем обучению детей тому, как набрать ещё больше баллов на этих тестах. Внимание американского образования часто сосредоточено не на подготовке учащихся к будущему, а на принуждении их к запоминанию бесполезной информации вроде того, что «митохондрия – это энергетическая станция клетки». По утверждению некоторых экспертов в области образования в результате американские школьники, в сущности, не учатся ничему.

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У старших школ в Европе может не быть таких же характерных черт поп-культуры, но, как правило, известно, что чтобы там не происходило, они во многих отношениях лучше, чем их американские визави. Школы в таких странах как, например, Финляндия поставили крест на однообразном стиле обучения, и это может быть причиной того, почему эти страны регулярно опережают американские показатели уровня знаний. Даже Польша, где каждый шестой ребёнок живёт в относительной бедности, снова и снова превосходит США в математике, естествознании и чтении.

«В Европейской образовательной системе больше ценится точность, сосредоточенность и логичность, – говорит Андреас Шляйхер, директор по образованию и навыкам в Париже в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). – Учебные программы в Соединённых Штатах, напротив, охватывают многие предметы, но не дают глубоких познаний в этих предметах».

Разумеется, сложно сравнивать Соединённые Штаты, страну с более, чем 300-милионным населением, и Европу, континент, чьё население превышает 700 миллионов человек. Но есть некоторые отчётливые различия, поэтому, имея в виду, что образование может сильно отличаться на местном уровне, я постарался разузнать, что учат дети в школах Европы, чего не учат американские дети.

МНОГИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ НА САМОМ ДЕЛЕ УЧАТ, КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

В Америке половое воспитание обычно сводится к фразе из фильма «Дрянные девчонки»: «Если вы будете друг к другу прикасаться, то заработаете хламидиоз. И сдохнете». В лучшем случае, американским ученикам покажут презентацию в PowerPoint о заболеваниях, передающихся половым путём, и может быть продемонстрируют, как надевать презерватив на какой-нибудь фрукт. В худшем же случае, подростки застряют в классах «только для воздерживающихся», где все притворяются, что они не будут заниматься сексом до свадьбы. Не далее как в 2008 году, по данным Института Гаттмахер, трети американских детей в возрасте от 15 до 19 лет в школе ничего не рассказывали о контрацептивах. При этом, в штатах, где пропагандируется идея воздержания, самый высокий уровень подростковых беременностей.

И наоборот, половое воспитание – то, которое признаёт, что подростки могут заниматься сексом – является обязательным во многих частях Западной и Северной Европы (католический оплот Италии является единственным исключением). В большинстве этих стран половое воспитание более практично, и не так сконцентрировано на биологии, как в Америке.

Причины такого явления можно объяснить непринуждённым континентальным отношением к сексу. В работе за 2001 год по продвижению полового воспитания в развивающихся странах, Хезер Д. Бунстра, директор общественной политики в Институте Гаттмахер, отметила, что в Западной Европе «секс среди тинейджеров –это общепринятое дело, при небольшом социальном давлении или его отсутствии в сторону того, чтобы воздерживаться от секса. Но с этим принятием приходят сильные культурные нормы, которые подчёркивают, что молодые люди, которые занимаются сексом, должны принимать меры, чтобы защитить себя и своих партнёров от беременности и ИППП».

Например, моя подруга Лаура из Германии рассказывает, что она узнала о сексе ещё в восемь лет в школе из книги с картинками. (Аналогичная книга с картинками недавно вызвала сенсацию из-за использования в Берлине в классе, полном пятилетних детей). В немецких школах учат всему – от биологии размножения до того, как правильно пользоваться контрацептивами и как достичь оргазма. В странах Скандинавии и близлежащих с ней странах – Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии – половое воспитание начинается ещё в дошкольных учреждениях и продолжается на протяжении старшей школы, часто включая в себя наглядные видео, которые, помимо других тем, объясняют как мастурбировать.

В странах вроде Швейцарии, Бельгии, Австрии, Словакии, Франции и Люксембурга есть программа полового воспитания, которая акцентирует внимание на вещах вроде согласия на секс, управлению взаимоотношениями и общением, согласно отчёту по половому воспитанию за 2013 год от Европарламента. Мой друг, у которого есть кузены в Нидерландах, говорит, что они помнят, как учились в темноте надевать презервативы на фаллоимитаторы.

Вещь, которая больше всего сближает Европу с пуританской системой полового воспитания в Америке, скорее всего, находится в Великобритании, которую критиковали за избегание в школе важных вопросов, касающихся секса, и где был самый высокий уровень подростковой беременности в Западной Европе по состоянию на 2014 год.

ЕВРОПЕЙЦЫ МОГУТ ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РАЗНЫХ МЕСТ

Фотография пользователя Flickr Джессики Александр

Есть дежурная шутка, что американцы настолько несведущи в географии, что они не могут показать на карте ни одну страну, кроме своей. Действительно, согласно исследованию, проведённому в 2002 году «National Geographic», примерно один из десяти американцев в возрасте от 18 до 24 лет не может найти на карте США. В этом исследовании из молодёжи из девяти развитых стран – Канады, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Италии, Японии, Мексики, Швеции и США, молодёжь США заняла предпоследнее место в географической грамотности, обогнав только Мексику.

Одна моя знакомая из Финляндии рассказала мне, что считается, что в детстве финны должны запомнить не только все страны мира, но и их столицы, основные города, реки, горные хребты, пустыни и другие важные географические объекты. Как-то раз в очень стрессовой ситуации она, будучи ребёнком, должна была показать на карте 100 малоизвестных рек перед всем классом. Лично я не могу перечислить 100 чего-либо, кроме Покемонов или вкусов жевательных конфеток.

«В Европе считается, что география зачастую помогает ученикам понять различные культуры и социальные системы, а также увидеть мир с разных ракурсов, ценить разные перспективы и ценности, – рассказал мне Шляйхер из ОЭСР. – Тем не менее, география в Европе часто преподаётся довольно европоцентричным способом», что делает Европу центром вселенной и даёт преимущество европейскому представлению событий над другими, добавляет он.

ЕВРОПЕЙЦЫ ИЗУЧАЮТ АНГЛИЙСКИЙ, А ТАКЖЕ ОБЫЧНО ЕЩЁ ОДИН ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Просто считать само собой разумеющимся, что английский язык – это международный язык коммерции и политики, когда это твой родной язык. В США нет национального требования, чтобы учащиеся изучали второй язык. Хотя многие частные школы заставляют детей брать в старшей школе несколько занятий по иностранным языкам, которые редко представляют собой что-то большее, чем ¿Cómo estás? (Как вы? – исп. яз.) и ещё парочки иностранных матерных словечек.

Кроме того, что почти все европейские дети обязаны изучать английский в качестве второго языка, в 20 европейских странах от учеников также требуется изучать второй иностранный язык. Все учащиеся в Австрии, Кипре, Мальте, Хорватии, Италии, Люксембурге, Норвегии, Испании и Португалии начинают изучать свой первый иностранный язык к шести годам; в Бельгии дети начинают изучение в три года, согласно данным за 2015 год от Исследовательского центра Пью (Pew Research Center).

Согласно исследованию, проведённому Джоном Х. Бишопом, бывшим профессором Корнелльского университета, который является автором многочисленных работ, сравнивающих образование в Америке и Европе, в Америке к концу старшей школы среднестатистический выпускник изучал иностранный язык менее двух лет – этого примерно достаточно, чтобы сделать заказ в ресторане, если вообще достаточно. В то же время, четверть всех европейцев могут вести разговор на двух или более иностранных языках, а половина всех европейцев может говорить как минимум на одном языке помимо своего родного.

ТОЛЬКО АМЕРИКАНЦЫ ОДЕРЖИМЫ ШКОЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ

Кадр из сериала «Огни ночной пятницы»

Одно из наибольших различий между европейскими и американскими школами не имеет отношения к тому, что происходит в классных комнатах. Это спортивные команды, которые держат под своим контролем огромное количество денег и внимания в старших школах по всем Соединённым Штатам. Европейцы принимают участие в физической подготовке, но у их школ нет целенаправленной сосредоточенности на спортивных достижениях, что является для Америки обычным явлением.

Шляйхер рассказал мне, что когда он впервые приезжал в США из Германии, будучи ещё подростком, он был «удивлён, что первое, что я увидел, войдя в школу, были все спортивные трофеи. Иногда я задавался вопросом, как бы чувствовали себя дети, которые хорошо разбирались в математике, если бы оценили их интересы».

Бишоп объясняет, что это чёткое различие обусловлено тем фактом, что в Европе спорт в качестве карьеры определяется чётче в более раннем возрасте. Дети, которые подают спортивные надежды, обычно попадают в средние школы, где их тренируют для поступления в профессиональный спорт или для соревнований на Олимпийских играх, немного выводя их за пределы обычного подросткового опыта. Как было отмечено в хитовой статье 2013 года по этому вопросу в журнале «Atlantic» , в странах вроде Финляндии и Германии «многие дети выступают за спортивные клубы в своих городах, отдельно от школы. Большинство школ не набирают штат, не руководят, не занимаются перевозками, не страхуют или не восхваляют спортивные команды, поскольку, а зачем им это?».

Даже европейские уроки физкультуры менее сосредоточены на соперничестве. В Испании дети учатся танцевать; в странах Северной Европы в рамках школьной программы дети учатся создавать карты и ориентироваться на местности. По данным отчёта Европейской комиссии за 2012 год, Литва и Венгрия включили в свои учебные программы по физкультуре упражнения для правильной осанки и дыхательную гимнастику.

Однако же есть одна сфера, в которой американцы опережают европейцев: это анекдотично, но дети в американских школах, кажется, проводят время веселее. Поройтесь в многочисленных блогах иностранных учеников, учившихся по программам обмена в США (вроде этого или этого или же вот этого), и все они выделяют основные моменты во впечатлениях от американской старшей школы: футбольные матчи, группы поддержки, ежедневное поедание куриных наггетсов на ланч, проказничество, вечер встречи выпускников, выпускной бал. Конечно, им может быть скучно в классах, но всем известно, что классы являются наименее важной частью впечатлений от американских старших школ.

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