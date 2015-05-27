Что, чёрт возьми, не так с кофе?

Фото с Flickr пользователя Nick Gray.

Как вы знаете, кофе – это тёмный мутный напиток, который может подаваться как в горячем виде, так и со льдом. Он обеспечивает человека, который потребляет его, дозой кофеина. Я твёрдо верю, что кофеин и кофе, который его содержит, это здорово. И я в этом не одинок. Более половины американцев пьют его каждый день. Я пью его так много, что, если я описываю вкус чего-то как «коричневый», я на самом деле имею в виду, что оно на вкус как кофе. Именно кофе – основная причина, почему я в состоянии сейчас напечатать эти слова и не уснуть. Если бы реальная жизнь была Дюной (вселенная из фантастического романа Фрэнка Герберта), то кофе, как товар, который продаётся на бирже, был бы в ней Пряностью (вещество, которое занимает центральное место в этой вселенной).

Из-за своей вездесущности, кофе – один из тех продуктов, которые людям очень нравится исследовать, а затем публиковать полученные результаты. Недавно были опубликованы результаты нового исследования, анализирующие связь между кофе и эректильной дисфункцией. Какой был вынесен вердикт? Кофеин помогает расслабить мышцы пениса и вокруг него, улучшая их работу и тем самым предотвращая эректильную дисфункцию. Это же здорово! Я всегда знал, что кофе спасёт мой член.

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Но, есть также много исследований, которые говорят о том, что кофе вреден для вас, что он может увеличить риск выкидыша, повысить уровень холестерина и артериального давления. И это только несколько его недостатков. Кроме того, я почти каждую неделю слышу, как люди говорят, что они бросают пить кофе «ради своего здоровья». Но, ведь с другой стороны, кофе улучшает работу пениса, содержит антиоксиданты, и может снизить риск рака простаты. Такое количество противоречивой информации вызывает вопрос: так что же, черт возьми, не так с этим кофе? Он убивает нас или же делает бессмертными? Давайте окунёмся глубже в этот мутный океан информации и попробуем во всём разобраться.

Для начала плохие новости: в 1976 году исследование показало, что приём «обычного кофе, кофе без кофеина и чистого кофеина в организме человека значительно стимулировало секрецию желудка». Другими словами, кофе действует как сигнал для вашего тела, чтобы «накачать» кислоты в желудке. Эта повышенная кислотность может привести к разным неприятным вещам, включая изжогу и кислотный рефлюкс (хотя стоит отметить, что это было оспорено одним исследователем, который рассказал NewYorkTimes, что «доказательства того, что кофе вреден для желудка нет»). Кофеин может также увеличить уровень кальция в почках, что немного повышает риск развития камней в почках для кофеманов.

Кофе связывали с глаукомой, а также было показано, что кофеин замедляет выработку в организме коллагена, который поддерживает здоровье нашей кожи. Не так давно погибли даже люди от чрезмерного потребления кофеина, что привело к попыткам определить, какая доза кофеина может убить нас. (Кроме того, мы его даже курили, но это было больше для забавы).

Из-за определенных пестицидов, используемых в почве, в которой выращиваются кофейные бобы, много кофейных зерён содержат канцерогены. Исследование 1998 года показало, что «в одной чашке кофе содержится больше канцерогенов грызунов, чем потенциально канцерогенных остатков пестицидов в среднестатистической американской еде за год». Этот факт мог бы вызвать приступ паники у любого, если бы мы не помнили, что крысы не люди и что у людей есть всевозможные виды иммунитета против того, от чего бы крыса давно бы скончалась.

Также было отмечено, что от природы тревожные люди могут быть особенно чувствительны к кофеину. Эта досадная новость стала известна после того, как в 1974 году было показано, что высокие дозы кофеина могут вызвать «симптомы, которые неотличимы от таких симптомов невроза и страха, как нервозность, раздражительность, дрожь, а иногда мышечные судороги, бессонница, сенсорные нарушения, учащённое дыхание и сердцебиение, внезапный прилив крови, аритмия, диурез и желудочно-кишечные расстройства».

Ещё до недавнего времени считалось, что регулярное потребление кофе может привести к раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. Тем не менее, оказывается, что многие из этих выводов были основаны на исследованиях, которые не принимали во внимание другие вредные факторы образа жизни участников эксперимента. Другими словами, трудно определить, убивает ли кофе кого-то с такой же скоростью, если этот человек столько же курит и не занимается спортом.

А теперь перейдем к хорошим новостям.

Помимо усиления эрекции, есть предположение, что кофе помогает защитить мужчин от рака простаты. В частности, как было отмечено в одном исследовании, «кофе содержит много биологически активных веществ … которые обладают мощными антиоксидантными свойствами и могут влиять на метаболизм глюкозы и уровень половых гормонов. Из-за этих биологических процессов, кофе может быть связан с пониженным риском рака простаты».

Кофе также повышает метаболизм, поддерживая вас в хорошей форме и придавая энергии во время физической активности. Его связывают с уменьшением болей при выполнении задач на компьютере. Ну и конечно, он также помогает нам не уснуть (да ещё и как!). Все это говорит о том, что кофе, якобы, имеет огромные краткосрочные преимущества, особенно если вы работаете в офисе.

Кофе был также связан с долгожительством – в одном исследовании было обнаружено, что пьющие кофе жили дольше, чем те, кто его не пили. Вполне очевидно, что вы не можете умереть, если вы не ложитесь спать. Тем не менее, данное исследование признало, что совершенно непонятно, имели ли его результаты причинно-следственный характер (то есть кофе помогает людям жить дольше) или просто ассоциативный (то есть люди, которые пили кофе чисто случайно не умирали раньше других).

В любом случае, антиоксиданты хороши для живых людей, и бытует мнение, что то количество антиоксидантов, которое есть в 3-5 чашках кофе в день, может помочь предотвратить слабоумие. Исследования также показывают, что в кофе есть что-то, что помогает защитить от диабета II типа.

Кроме того, в кофе по идее содержится что-то, что может защитить от повреждений печени, а также рака печени, и это отличная новость для алкоголиков. Также было показано, что кофе имеет «обратную зависимость» с раком толстой кишки, а именно, с развитием опухолей.

Если после всего этого вы всё ещё понимаете, что же блин не так с этим кофе, то я с вами. Идея того, что кофе – это какая-то чудо сыворотка, защищающая нас от всех бед –ложная. Люди умирают уже много лет, и кофе явно никак активно не защитило их от ледяных лап загробной жизни. В статье New York Times об одном конкретном исследовании, касающемся кофе и печени, ведущий автор газеты сказал, что всё исследование можно свести к тому, что «обычный кофе и кофе без кофеина не являются вредными для функции печени». И в конечном счете, это именно то, что наука определила о кофе. Дело не в том, что он особенно хорош для вас. Дело в том, что он не так уж и плох.

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