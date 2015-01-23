Что мы узнали о смерти в 2014 году

Согласно моим приблизительным прогнозам, используя самые надёжные данные, которые я смог найти, к концу 2014 года число умерших за год составило более 56 756 662 человек. Если сравнить этот прогноз с данными 2013 года, когда всего лишь 55 973 000 человек умерло, можно сделать вывод, что смерть была супер популярной в этом году.

Это хорошо. Возможно, не за горами время, когда люди будут умирать меньше, а прошлый год будет считаться редкой аномалией. Однако в 2014 году и в обозримом будущем бурно обсуждаемая теория бессмертия по-прежнему остаётся всего лишь теорией, несмотря на исследования Обри де Грей, в которые вы, возможно, верите. Неизлечимые заболевания всё ещё могут коснуться любого из нас, так же как прервать жизнь может шальная пуля, мы можем упасть с большой высоты, постареть, отравиться, умереть от депрессии, нас может сбить пьяный водитель и так далее.

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Вот что 2014 год поведал нам о смерти.

Фото с Wikicommons

Слава не спасает от смерти

Наверное, одно из самого ужасного, что приносит смерть – это то, что она заставляет живое чувствовать себя как дерьмо. Это вдвойне верно для знаменитостей, и трижды верно для тех, кого мы потеряли в 2014 году. Даже пожилые знаменитости, такие как Джоан Риверс, Александр Шульгин (которым мы просто не может перестать восхищаться), и Майк Николс. У всех, кажется, была своя особенная схватка с госпожой, которая ходит с косой.

Но 2014 год был также наполнен и несвоевременными случаями смерти. Журналистка, которая была наркоманкой и рок-н-ролл наследницей Пичс Гелдоф, и, конечно, Филип Сеймур Хоффман. Естественные причины смерти добрались и до британского актёра и комика Рика Мэйолла, а также легендарного скейтбордиста Джея Адамса. Самоубийство забрало от нас модельера L’Wren Scott, 25-летнюю певицу Саймон Боттл, продюсера фильма «Дневники баскетболиста» Скотта Калверта. Также, всех шокировала смерть Робина Уильямса. Это было очень печально…..

Фото от Джейми Ли Кертис Тате

Самоубийство – вопрос одного момента

Когда Робин Уильямс умер, мы все вспомнили о странном исследовании 2013 года, которое разместила у себя на странице служба CDC, Служба по контролю и предупреждению заболеваний (Center of Disease Control and Prevention) – риск самоубийств у мужчин среднего возраста стремительно растёт. Самоубийство, по мнению службы, – это проблема общественного здравоохранения.

Всё бы ничего, если бы не случаи, когда уважаемые издания становились на защиту самоубийства. В то время как Генри Роллинз называл Уильямса трусом, все мы затыкали ему рот и кричали, что у Робби были на то веские причины. В итоге Генри высказал глубокое сожаление о том, что он наговорил о самоубийстве. Мы неоднозначно восприняли откровения Генри Роллинза, но он был тем, кто решительно и открыто выступал против самоубийства, и в итоге был раздавлен под навалом гнева в Интернете.

Возможно, всё дело в том, что обсуждались самоубийства известных людей и их право на достойную смерть. 29-летней женщине по имени Бриттани Мейнард был поставлен диагноз неизлечимого рака мозга, и она приняла решение совершить самоубийство, ей помогал врач из штата Орегон, перед тем, как ей стало очень плохо.

Некоторые осудили её решение, как например Папа Римский. Большинству из нас просто стало жаль девушку, но скорее всего это был для неё лучший выход, и она не выглядела трусливой в этой ситуации.

Фото Нейт Миллер

Наши органы могут оказаться в паршивом месте

В 2014 году выявление останков тел уже не выглядит шокирующей новостью. Трупы, найденные в водоёмах, мусорных баках, или сточных водах уже никого не удивляют. Однако, в 2014 году останки тел находили в абсолютно невероятных местах.

В частности, тело студентки было найдено в кухонном лифте ресторана в Висконсине. Обстоятельства трагической смерти 21-летней Брук Баурес Вайнон, студентки Winona State University, оказались очень загадочными, никто до сих пор не может установить обстоятельства её смерти и как вообще она там оказалась.

На втором месте в этом году можно выделить случаи, когда труп был обнаружен в чемодане в Лос-Анджелесе, случай с австралийской женщиной, которая сидела на вершине дерева после падения с обрыва, а также мёртвого человека, который был найден в био-туалете. Все эти смерти были трагическими для близких самих жертв, нас они удивляют и шокируют.

Фото от Джейми Ли Кертис Тате

Скорее всего, мы умрём в одиночестве

В июне, в маленьком английском городке в графстве Хэмпшир женщина по имени Анна Леитрим была обнаружена мёртвой в своём доме. Но, как утверждает полиция, её смерть наступила незадолго до того, как Обама был избран президентом в 2008 году. То есть получается, что соседи всё это время носили свои продукты мимо её трупа, который прошёл пять или шесть из семи стадий разложения.

Это побудило Фэй Чопен написать статейку для The Guardian, где он говорит, что британцы живут в «изолированном мире», и что «любой человек может умереть в одиночестве, не только одинокие умирают в одиночестве».

Существует, конечно, широко распространенное убеждение, что чувство одиночества в конце жизни неизбежно. Но имея отношения на всю жизнь, или, по крайней мере, отношения, которые охватывают период окончания вашей жизни, теоретически, должны обеспечить человеку смерть не в полном одиночестве. Но только при условии, если ты умираешь первым. Но вероятность этого уменьшается с течением времени, потому что, согласно новому исследованию Pew Research приблизительно 25 процентов поколения двухтысячных никогда не женятся .

Фото от пользователя Flickr A of Doom

Также, скорее всего, мы будем знать заранее, что умираем

Джулианна Мур скорее всего выиграет Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Всё ещё Элис» (“Still Alice“) о жизнерадостной женщине в возрасте 50-ти лет, чья жизнь рушится, когда у неё диагностируют начальную стадию болезни Альцгеймера. Я не знаю, что хуже: когда болезнь проявляется, когда ты ещё молод, или знать на десять лет раньше, что ты в конечном итоге заболеешь этим сложным заболеванием. Тем не менее, диагностика болезни Альцгеймера за 20 лет до начала первых симптомов, считается прорывом в медицине.

Конечно, доклиническая диагностика излечимых и неизлечимых заболеваний с использованием молекулярной визуализации – хорошая вещь, и с развитием медицинских технологий визуализации мы будем знать заранее какие мы будем иметь заболевания, например, опухоли или ревматоидный артрит. Тем не менее, когда дело доходит до неподдающихся лечению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона или болезнь Хантингтона, я действительно предпочёл бы игнорировать раннюю диагностику.

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