Декриминализовала бы независимая Шотландия наркотики?

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Согласно сегодняшнему правовому порядку, правительство Шотландии отвечает за работу полиции и за функцию контроля за наркотическими препаратами, но вот функция определения правового статуса наркотиков всё ещё остается за правительством Великобритании. Однако, в скором времени Шотландия может перестать быть частью Великобритании; в случае, если на референдуме на следующей неделе победит идея независимости Шотландии, её парламент получит под свою юрисдикцию расширенный круг вопросов.

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Хотя, в последнее время возможно и существует глобальная тенденция к смягчению законов о наркотиках, Великобритании решительно двигалась в противоположном направлении. Начиная с предсказуемого запрета на мефедрон и заканчивая включением конопли в Перечень Б наркотических препаратов. Еще, в начале этого года имело место непонятное наложение запрета на кат. Часто кажется, что государственная политика больше направлена на задабривание прихотей крайне правых групп, распространяющих истерические сообщения в Facebook наподобие того «чем заняты подростки в наши дни», чем на конструктивную работу по уменьшению вреда, который приносят наркотики.

Так что, если полномочие касательно наркотиков внезапно станут областью ответственности Шотландской Национальной Партии, какие существуют шансы на более прагматичный, основывающийся на фактах, подход в этом вопросе? Может ли широкий левоцентристский консенсус в парламенте Шотландии означать декриминализацию каннабиса, с шотландскими экспортерами у границы Великобритании, забрасывающими пачки травы на юг, в район городка Бервик-апон-Твид? Или независимое правительство в конечном итоге закончит так же, как и сегодняшняя упрямая и регрессивная британская коалиция?

Мало кто будет спорить, что наркотики являются проблемой Шотландии. Хотя, мы может и сбросили с самих себя восприятие нас в качестве страны на игле, население которой сидит на убивающем будущее героине, Шотландия по-прежнему демонстрирует один из худших в мире показателей по уровню преступлений, совершённых в связи с наркотиками, и по уровню смертности от их употребления, и была заклеймена как «наркотическая столица Европы».

Участники кампании за независимость агрессивно критикуют Великобританию за просчёты в правительстве, в частности, в таких эмоциональных сферах, как бедность и рост цен на продовольственные продукты. Тем не менее, вопрос о наркотических препаратах едва ли входит в эту повестку – по-видимому, потому, что этот спорный вопрос, в целом, не слишком интересует население. На самом деле, обширная программа шотландского правительства содержит немногим более одного абзаца по этому вопросу, указывая, что полномочия устанавливать классификацию наркотических препаратов позволит найти сбалансированные решения, но не давая деталей, что в действительности это может означать. Когда я попросила предоставить комментарии, представитель Шотландской Национальной Партии не смог дать ответ, в связи с наступлением «периода молчания» перед референдумом, и посоветовал обратиться с этим вопросом после 18-го числа.

Вместо этого, я думала, что стоит изучить неудачи Вестминстерской системы, чтобы понять на каких ошибках независимая Шотландия может учиться. Несомненно, одной из самых грубых ошибок Великобритании в этой области было освобождение от занимаемой должности главы научно-консультативного органа, надоевшего им своими старательными исследованиями в отношении некоторых нелицеприятных фактов.

Профессор Дэвид Натт (Фото Мэтт Ши)

Профессор Дэвид Натт был уволен со своей должности председателя Консультативного совета по вопросам злоупотребления наркотическими препаратами в 2009 году после отставки тогдашнего правительства. С тех пор, он основал новый исследовательский центр, написал книгу, и фактически стал лицом, отвечающим за реформирование сферы оборота наркотических средств Великобритании. Ранее в этом году, Натт провел лекцию на острове Мэн, являющемся юридически независимым от Великобритании и правительство которого имеет полномочия принимать собственные решения по таким вопросам как оборот наркотических средств. Он утверждал, что остров должен воспользоваться своим статусом для проведения научно обоснованной политики, которая может включать лицензирование использования марихуаны в медицинских целях, открытие каннабис-кафе, таким образом, остров должен стать оффшорным убежищем для учёных, желающих проводить исследования, запрещенные законодательством Великобритании.

Поначалу премьер-министр острова воспринял этот призыв, но когда я связался с его пресс-службой, чтобы выяснить какой прогресс достигнут в этом вопросе, я не получил ответ, на который надеялся. Его представитель пояснил, что выражая свое мнение, премьер всего лишь пытался завязать дискуссию, и что декриминализация употребления наркотиков в настоящее время не является законодательным приоритетом. «Каннабис-кафе – это слишком далекая перспектива на сегодняшний день» услужливо пояснил он.

Так, с отложенными надеждами на беззаботный остров Мэн, я обратился к профессору Натту с вопросом о возможности, в случае если Шотландия проголосует за независимость, использования этой независимости для того чтобы декриминализовать использование наркотических препаратов. Как ни странно, для ведущего сторонника реформы в этой сфере, он казался довольно открытым. «За последнее десятилетие правительство Великобритании оказалось единственным в мире, сделавшим шаги назад в вопросе контроля за наркотиками; скажем, США, движется в противоположном направлении» говорит он мне. «Независимая Шотландия может вести более разумную политику и ей под силу обратить вспять эту регрессивную тенденцию».

Выгоды от такого шага, размышляет Натт, будет достаточно: «Любая страна, которая разработала рациональный подход в вопросе наркотиков, выигрывает от снижения уровня преступности, улучшение здоровья, и ускорении исследований в области новых лекарственных средств», сказал он.

Марш за легализацию каннабиса в Глазго в 2010 году

Сейчас, конечно, ещё остается непонятным насколько правительство Шотландии будет хотеть на самом деле провести такие реформы. Недавно, во время радиоэфира на BBC на шотландского первого министра, Алекса Салмонда, набросился слушатель с вопросом последует ли Шотландия примеру Уругвая в легализации каннабиса. В ответ он тактично заметил, что ему «весьма симпатична идея» лекарственного использования каннабиса, и уверил слушателей, что независимое правительство будет показывать «хорошую работу», когда дело дойдет до решения какое употребление является преступным, а какое нет.

Хотя особых предпосылок к тому чтобы сторонники декриминализации начали праздновать победу не было, слов первого министра все таки хватило для того, чтобы шотландское издание Mail On Sunday разразилось фразой, что «националисты получили голоса сторонников легализации наркотиков».

Тем не менее, будущие результаты «голосования за наркотики» могут быть разочаровывающими, потому как репутация у Национальной Партии Шотландии в этих вопросах сложная. Давно отказавшись от радикальных планов, изложенных в их манифесте от 1997 года, они, тем не менее, получил поддержку благодаря своему подходу к проблеме героиновой зависимости, предусматривающему восстановительную терапию. Важным шагом стало решение разрешить свободную продажу препарата Налоксон, показанный при передозировке героина. Однако спорным стало их решение не следовать советам своих собственных советников касательно внедрения рецептурного героина и комнат для инъекций, которые были направлены на снижение смертности и снижение уровня нелегальной торговли наркотиками.

В марте их представитель в качестве причины отказа от этих инициатив назвал «этические и моральные проблемы», хотя страх громких заголовков в прессе о доступной наркоте и своего рода притонах в Национальной службе здравоохранения, вероятно, сыграли свою роль в таком решении тоже. К тому же, Шотландское правительство, присоединившись к раздутой истерии вокруг мефедрона несколько лет назад, показало что, как и их соперники в Вестминстере, оно может нести полную чушь о наркотиках.

Реформаторы сферы оборота наркотических веществ, находящиеся к северу от границы, с осторожностью оценивают перспективы такой реформы после приобретения независимости Шотландией. Учредитель фонда Transform Drug Policy Foundation Scotland, Джолин Кроуфорд, после смерти одного из членов своей семьи в 2009 году, сказала мне: «За пять лет, после начала нашей благотворительной деятельности, произошли глобальные изменения, хотя пробелы все ещё остаются. У Шотландии может быть возможность действительно преобразится и показать миру, что дерегулирование и контроль над наркотиками являются полностью здравыми решениями. Мы бы изменили общество, если бы мы могли реализовать хотя бы несколько основных идей».

Тем не менее, Джолин по прежнему скептически относиться к тому, будет ли новая Шотландия действительно иметь достаточно уверенности, чтобы протолкнуть такие радикальные изменений в законы о наркотиках. «У людей ещё сохранился страх идти на крайние меры», говорит она. «Мы могли надеяться на то, что, если правительство находится ближе к дому, оно более настроено решать конкретные шотландские вопросы. Это был бы разговор, который мы могли бы вести в будущем».

Никто не ожидает от первого независимого правительства Шотландии немедленных действий по декриминализации. Но, как говорит Дэвид Натт, оно все ещё может обогнать Великобританию с ее регрессивным подходом в сфере наркотических веществ, открыв пространство для иных взглядов. Несмотря на все аргументы за, вы действительно думает, что существующий порядок можно сделать хуже чем он есть?

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