Что произойдёт, если вся страна перестанет есть мясо?

Маленький телёнок. Фото с ресурса Flickr пользователя Suzette

Эта статья изначально опубликована на Вайс Великобритания.

Думаю, в глубине души все мы знаем, что мясная промышленность не так уж и хороша. Может, вы смотрели Cowspiracy («Скотозаговор»), читали статьи Джорджа Монбиота и подобных авторов о том, как производство мяса катастрофично отражается на окружающей среде, или просто слышали, как кто-то на вечеринке говорил о том, что такое «Food, Inc.», и насколько там всё запущенно, что он почти отказался от гамбургеров. Значит, скорее всего, вы знаете о последствиях промышленного животноводства.

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Поэтому неудивительно, что около 20 процентов британцев в возрасте от 16 до 24 лет соблюдают диету вегетарианцев или веганов, а около 12 процентов взрослых в Великобритании – вегетарианцы. Количество съедаемого красного мяса в Великобритании уменьшалось год за годом, начиная с 1950 года, и, скорее всего, этот тренд продолжится.

И вот я думаю: что будет, если вся Великобритания просто прекратит есть мясо. Останутся ли фермеры без работы? Будем ли мы здоровее и счастливее? Будут ли улицы похожи на улицы из фильма Майка Лейга – серые, с толпами людей, которым не хватает белка, и у которых выпадают волосы, а на полупрозрачной коже от малейшего прикосновения появляются синяки?



Чтобы это узнать, я пообщалась с экспертами в области продовольствия, науки об окружающей среде, а также экспертом по качеству мяса

Все фото ниже взяты из рекламы коров в деревне Анкор, 2011 год

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тимоти Ланг, профессор продовольственной политики в Городском университете Лондона

VICE: Будет ли возможным здесь в Великобритании сохранить фермерство без животных?

Тимоти Ланг: Ну, в моём мире это вызывает много споров. Можно ли представить британское сельское хозяйство без животных? Или можем ли мы представить, что продолжим делать то, что мы делаем, и будет ли это ещё более жестоким? Животные, коровы и овцы являются основным источником парниковых газов, и для них мы используем много «скрытой» земли. Амазонские леса вырубают, чтобы выращивать сою, которой потом кормят животных в Европе, которых мы едим. В Великобритании и по всей Европе мы выращиваем огромное количество злаковых, которыми кормят скот. Животные являются частью цикла рождаемости, севооборота в сельском хозяйстве, но сами стали самоцелью. Мы сделали из животных не просто конкурентов за использование земли, но также основными пользователями земли, ресурсов и даже пищи. Нам нужно резко сократить употребление животных в Великобритании.

Что произойдёт с нашим сельскохозяйственным ландшафтом, если из уравнения мы уберём мясо?

Ну, для начала, мы бы намного больше стали заниматься садоводством. Растения – это хорошо для вашей и моей диеты. Фрукты, овощи, злаки – это основные продукты питания. И в Великобритании наблюдается катастрофическое падение производства этих продуктов. Если мы перестанем есть мясо, нам придётся оживить, реинвестировать и перепрофилировать себя на развитие садоводства. И нам так или иначе нужно это сделать, конечно, с изменением климата. Когда я был фермером на возвышенности Пенинских гор 50 лет назад или около того, уже тогда мы экспериментировали, выращивая урожай там, где бы люди сказали: «А, это страна овец». Можно выращивать брюкву, репу, крестоцветные и картофель очень легко и очень хорошо, и исторически так они и делали. Нам нужно сильно перепрофилироваться. Это означает трансформацию британского сельского хозяйства. Политики боятся, но им придётся иметь дело с этой проблемой. Изменения климата заставят их это сделать. Продовольственная система вынуждена меняться в связи с климатом, изменением водных ресурсов, численности населения, геополитики. У нас хорошая продовольственная система, основанная на том, что население питается, благодаря очень и очень интенсивным методам ведения сельского хозяйства. Мы знаем, что это должно измениться.

Сколько времени понадобится фермерам, чтобы переучиться и поменять свои методы?

Это не произойдёт завтра. Понадобилось от 50 до 70 лет, чтобы довести всё до сегодняшнего состояния. Нам нужно очень быстро сделать резкие изменения в подходах. Нам нужен 30-летний план. Правительство лейбористов начало 20-летний план, а потом коалиция отменила его, и ничего не произошло. Они вернулись к тетчеровскому пониманию, что рынки сами всё решат. Нынешнее правительство работает над 25-летней стратегией продовольствия, но речь идёт о поддержке отрасли и о том, чтобы она заняла лидирующие позиции. Я не верю, что это сейчас происходит в правительстве. Как общественности нам нужно начать это обсуждать.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ник Хьюит, профессор атмосферной химии, департамент науки об окружающей среде, Университет Ланкастера

VICE: Что произойдёт, если мы все перестанем есть мясо?

Ник Хьюит: Употребление в пищу мяса даёт серьёзный вклад в эмиссию парниковых газов, производимых британцами. Если все перестанут его употреблять, выбросы парниковых газов, связанные с продовольствием, уменьшатся приблизительно на 35 процентов. Это самый эффективный способ сократить выбросы.

Почему?

В основном, это крупнорогатый скот – говядина хуже всего. Коровы жуют траву и переваривают её в животе, в условиях, где нет кислорода, и этот процесс высвобождает метан. Это главная причина. Также способ, которым удобряют траву, вызывает выбросы парниковых газов. Перевоз продовольствия тоже делает свой вклад, но относительно небольшой, если вы не используете авиаперевозки. Грузовики не так уж и плохи. Самый большой жизненный выбор, который вы можете сделать, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, это перестать есть мясо. Вряд ли можно изменить что-то ещё в нашем образе жизни, что имело бы такой же эффект.

Значит, использование тех же самых угодий под растениеводство, было бы самым быстрым способом снизить выбросы?

Да. Всё равно пришлось бы быть осторожным с тем, как вы удобряете почву, но использование земли для производства мяса – это наименее эффективный способ производства белка. Это неэффективный способ производства пищи. Выращивание растений и употребление их в пищу – намного более эффективно, и мы бы сильно уменьшили выбросы парниковых газов.

То есть, если бы все стали веганами, было бы ещё лучше?

Да, было бы лучше, потому что очевидно, что если вы вегетарианец, но вы едите сыр, который относится к молочной промышленности и коровам. Если вы уберёте сыр и мясо, вы ещё больше уменьшите выбросы.

Гипотетически, получается, что Великобритания без мяса намного чище.

Наше правительство поставило цели в отношении выбросов парниковых газов и постановило, что к 2050 году выбросы должны сократиться на 80 процентов по сравнению с цифрами 2010 года. Трудно понять, как мы достигнем такой цели, не сокращая выбросы в каждом секторе – транспорт, отопление, топливо, продовольствие. На данный момент производство продовольствия составляет около 20 процентов всех выбросов. Если правительство хочет уменьшить выбросы на эту общую цифру, нам нужно сократить выбросы, связанные с производством продовольствия.

Почему правительство не сообщает нам об этом посредством кампаний или ещё как-то?

Всё, что правительство пытается сейчас сделать, это уменьшение количества пищевых отходов. Очевидно, что чем больше продуктов выбрасывается, а таких продуктов очень много, тем больше ненужной эмиссии. Поэтому, если уменьшить количество пищевых отходов, уменьшится и количество выбросов. Вот на чём сейчас фокусируется правительство. Если правительство серьёзно настроено по поводу этого, оно попытается ввести меры, направленные на то, чтобы люди меньше ели или становились вегетарианцами. Цифры это показывают. Поэтому, гипотетически, если бы в этой стране мы все были вегетарианцами, мы бы всё радикально изменили. Печально, что в некоторых очень больших странах мясо является символом статуса, и его употребляют ещё больше. Всё, что мы можем сделать, чтобы помочь, является помощью.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Ян Гивенс, профессор пищевой цепи питания в Школе сельского хозяйства Университета Рединг

VICE: Что произойдёт со здоровьем британцев, если все мы откажемся от мяса?

Ян Гивенс: На самом деле, нет связи между употреблением белого мяса и раком или сердечнососудистыми проблемами. Тенденция относительно нейтральна.

Но красное мясо – это другая история. В Великобритании существует проблема недоедания среди молодых женщин. Есть множество данных, указывающих на то, что для женщин, особенно в возрасте от 11 до 18, существует неоптимальный уровень ключевых питательных веществ, и один из них – железо. На самом деле, половина населения употребляет железа меньше допустимого минимума. Если вы посмотрите на последние десять лет или больше, то заметите постоянное уменьшение употребления железа, а это, не сомневайтесь, происходит из-за уменьшения употребления красного мяса, потому что это лучшая форма железа. Вопрос: имеет ли это значение? Возможно, в краткосрочной перспективе, не имеет, но что будет в долгосрочной перспективе?

Значит, нужно обеспечивать особенно молодых женщин большим количеством питательных веществ?

Это то, что нужно делать, исходя из данных. Существуют ещё проблемы, касающиеся цинка и витамина В12, которые нужно будет заменить. Но также это нужно сопоставлять с тем фактом, что красное мясо увеличивает риск рака толстой кишки. Большинство данных сейчас говорят, что переработанное мясо значительно увеличивает относительный риск развития рака толстой кишки, даже больше, чем красное мясо. Если вы посмотрите на увеличение количества случаев заболеваний раком в расчете на количество красного мяса, съедаемого в день, это всё-таки поразительно.

В целом, думаете ли вы, что такая новая Великобритания будет здоровее?

Некоторая польза для здоровья будет. Рак толстой кишки наиболее распространён среди всех видов рака как у мужчин, так и у женщин. Данные говорят, что риски заболеть раком толстой кишки связанные с переработанным мясом, значительно снизятся. Переработанное мясо – это бекон, сосиски, салями, мясные деликатесы, хот-доги, мясо для обедов и так далее. Я не так уверен в том, что касается красного и белого мяса. Индекс массы тела вегетарианцев и веганов также намного ниже, и их риски, связанные с ожирением, ниже.

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