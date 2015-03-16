Мы спросили военного эксперта, что произойдёт, если США прекратят поддерживать Израиль деньгами

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к совместному заседанию при участии Конгресса, и то, что он сказал, было более-менее ожидаемым: Ирану нельзя доверять, и он опасен, и если разрешить ему продолжить свою ядерную программу даже в ограниченной версии, то это приведёт к «гонке вооружений» на Ближнем Востоке. В аудитории преобладали республиканцы, и они хлопали как сумасшедшие, когда слушали эту речь.

Уже тот факт, что такая речь стала возможной – это сумасшествие. Спикер Палаты Джон Боннер, пригласивший Нетаньяху, отказался согласовывать с Белым домом выступление иностранного главы государства, который собрался дать в Конгрессе проповедь об опасностях предстоящей сделки с Ираном. Обама не встречался с Нетаньяху во время его визита, а демократы, в том числе и ярые защитники Израиля, не скрывали своего разочарования сильным жестом неуважения, продемонстрированного израильским премьер-министром.

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Но это также было мощным напоминанием о том, что несмотря на столь натянутые отношения между США и Израилем, практически невозможно ослабить связи между двумя странами или сделать так, чтобы США перестали поддерживать Израиль. Согласно Исследовательской службе Конгресса, на 2015 фискальный год администрация Обамы запросила 3,1 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля из Фонда Поддержки Иностранных Военных, и ещё 282,7 миллионов долларов из других фондов США. И благодаря долгой американской истории о превращении кредитов в наличные деньги, деньги из фондов США, составляют огромную часть всего оборонного бюджета Израиля.

Итак, что случиться, если все они исчезнут?

Не то, чтобы США сильно хотели прекратить финансирование. Конечно же, Обама сохранит помощь до тех пор, пока он у власти, и трудно себе представить, чтобы любой будущий президент занимал более острую линию в отношениях чем Обама. Но что, если какой-то необратимый раскол заставит правительство США изменить её, и все фонды исчезнут завтра и никогда не возродятся?

Я задал этот вопрос Робу Пинфолду, бывшему исследователю Еврейского университета Иерусалима и внештатному толкователю израильской политики. И его ответ напугал меня до смерти.

VICE: Привет, Роб! Что произойдёт, если США перестанет направлять деньги в Израиль?

Роб Пинфолд: Думаю, это приведёт к бардаку в Израиле.

Это выгодно США?

У США останется меньше влияния на Израиль. Это будет минусом для США, и это также будет минусом для Ближнего Востока. Долгое время США старались использовать свою помощь в политических целях, чтобы изменить поведение Израиля.

Какое поведение США не сможет контролировать?

Думаю, что любое превращение предоставления такой помощи будет означать, что Израиль будет склоняться к радикальным шагам, которые не обязательно получат поддержку международного сообщества. Я думаю, это будет опасным.

Какие события являются наиболее вероятными в короткой перспективе?

Думаю, что большая разница, которую вы сразу заметите, это эскалация в построении поселений, потому что израильтяне смогут дать этому волю.

Вы видите, что они, особенно израильское правительство, объявили о нескольких больших инициативах по построению поселений на несколько тысяч домов в Восточном Иерусалиме за зелёной линией. И потом американцы говорят: «Хм, простите, этого не будет», и потом идея затихает ещё на пять лет, а потом это происходит снова, и так до бесконечности.

Но без малейшего американского влияния на Израиль, особенно посредством такой помощи, я думаю, произойдёт радикальный пересмотр в области построения поселений.

Они станут атаковать позиции Хамаса в секторе Газа?

Думаю, их нужно будет спровоцировать. Очень, очень редко Израиль сам вовлекается в конфликт, и не только благодаря влиянию США, но и потому, что, в конце концов, Израиль – это демократическое государство, поэтому раздувание конфликта должно быть законным, иначе конфликт становится большой проблемой.

Но что, если их спровоцируют?

Израиль в будущем будет намного более непредсказуемым, и любая война будет длиться намного дольше, потому что там не будет одной большой силы, которая сможет оказать давление и заставить обе стороны прекратить огонь.

А как будут реагировать США, если они не смогут влиять деньгами?

На мой взгляд, военные действия против Израиля недопустимы. Это просто не случится. Возможно, мы увидим краткосрочные санкции против Израиля или, возможно, против других воюющих сторон.

А какими будут последствия?

Израиль точно не проиграет в конфликте. Они получают много денег от Штатов на систему противоракетной обороны «Железный купол», но, в конце концов, у них в ангарах уже достаточно оружия, чтобы окончательно разбить любого врага, например, игроков негосударственного уровня типа Хамаса или Хезболлы, но также и игроков государственного уровня, таких как Иран.

Не думаю, что возникнут вопросы относительно хода битвы, вопрос будет состоять в том, как долго продлится война, насколько кровавой она будет, и кто будет в неё вовлечён.

Кто будет вовлечён?

Думаю, США, даже если б они сильно рассорились и сильно не возлюбили Израиль, всё равно они, будучи сверхдержавой, скорее всего, продолжили бы работать над прекращением военных действий. Я думаю, что чтобы не произошло, мы вернёмся к какому-то виду парадигмы, которая будет отображать то, что у нас на тот момент будет. Но борьба, скорее всего, будет продолжаться дольше, она будет более кровавой, и у США будет меньше возможностей, чтобы её остановить.

Предпримет ли Израиль шаги против Ирана?

Думаю, саудиты будут готовы сделать вид, что не замечают атак Израиля [на Иран], как это ранее и предполагалось. Поэтом, я снова-таки думаю, что вероятность массовой войны и насилия будет намного выше, если США завтра скажут: «Ну вас, ребята, мы уходим. Слишком много усилий».

Какую войну мы увидим?

Если говорить об иранском возмездии, то у Ирана имеется большое количество ракет среднего и дальнего действия. Они не очень точные, но Иран перестал использовать их в конце Ирано-Иракской войны, а значит, у него есть огромный запас, который он может использовать против Израиля. Израиль неизбежно ответит своими запасами. Им будет довольно сложно начать бомбардировки Ирана, потому для этого придётся перелетать через недружественную территорию.

Что может стать целью военных действий со стороны Израиля?

Думаю, мы увидим один удар Израиля, одну стратегическую атаку на ядерные запасы Ирана. Потом Израиль попытается сохранить свои собственные, потому что Иран активизирует своих союзников в регионе, а это, в первую очередь Хамас в секторе Газа и Хезболла в Ливане.

Думаю, мы увидим сражения, которые будут разворачиваться очень близко к границам Израиля, и, думаю, увидим разрушение как сектора Газа, так и Ливана. Но, с другой стороны, мы также увидим гораздо больше разрушений в самом Израиле, чем те, которые случались за очень долгий период времени до этого.

Иран чего-нибудь сможет добиться?

Ракеты, которые есть у Ирана пробивают систему «Железный купол». Система «Железный купол» способна сбивать ракеты Хамаса [как на видео во время войны прошлым летом]. «Железный купол» может справиться с такими, но не сможет справиться с теми запасами ракет, которые есть у Ирана.

Может ли ситуация выйти за рамки ракетных атак?

Если атаки приведут к большим разрушениям в тылу Израиля, израильтяне будут требовать от израильских военных похода на огромные равнины Ливана и сектора Газа. Будет гораздо меньше сопротивления наземному вторжению и гораздо меньше сопротивления входящим войскам. В истории Израиля есть очень быстрые кампании и очень решительные победы. Поэтому, я думаю, руки будут развязаны, так сказать. Думаю, израильская армия массово войдёт в Ливан и сектор Газа, а также туда, откуда их будут атаковать. Но сражение в основном ограничится территорией вокруг Израиля, если только они не проведут массированную кампанию в Иране.

Есть ли у Израиля огневая мощь, чтобы добиться успеха в блокировании ядерной программы Ирана?

Это сложный вопрос, потому что об этом можно только догадываться. Я не знаю точно, где и как иранцы прячут все свои материалы.

Они, скорее всего, знают.

Всё равно это будет довольно сложно для Израиля. Их самолётам придётся дозаправляться в воздухе на территории врага. Их боевая техника очень ограничена. Неизвестно, есть ли у них на самом деле специальные ракеты, которые могут входить глубоко под землю, и которые имеются у американцев. Думаю, мы, скорее всего, увидим израильские силы в Иране. Это будут команды спецназа, подрывники и прочие.

Потребуется определённая скрытая поддержка от Саудовской Аравии, чтобы иметь хорошие шансы на успех. Будет очень и очень сложно, и всё закончится множеством жертв как со стороны Израиля, так и со стороны Ирана. Если израильтяне хотят этого, нет ничего, что может их остановить. Если они увидят в Иране потенциальную угрозу, они войдут в страну и сделают это жёстко.

Ограничится ли сражение территориями Ирана, Ливана и сектора Газа?

Я думаю, это точно взорвёт весь регион. Если посмотреть на Ближний Восток, то этот регион никогда не был таким нестабильным, как сегодня. Существует Исламское государство, которое управляется как из Ирака, так и из Сирии. Также наблюдаются их успехи в Ливане. В Египте свои собственные проблемы с джихадистами на Синае. Очень не стабильно … в Ливии. [И] любой конфликт с Ираном не ограничится лишь сектором Газа, он также распространится на западный берег, где находится большое количество агентов Ирана.

Но в долгосрочной перспективе, если ужасная война не разразится сразу, как остановка финансирования от США повлияет на военный бюджет Израиля?

В Израиле военный бюджет неприкосновенен. Любое сокращение военного бюджета повлечёт за собой экзистенциальную опасность для государства. Лично я думаю, мы увидим сокращения социальных, благотворительных, образовательных программ внутри Израиля до того, как заметим серьёзные угрожающие сокращения армейского бюджета. Они постараются сохранить военный бюджет настолько стабильным, насколько это возможно. Таким образом, вы увидите нанесение вреда израильскому обществу.

Сможет ли Нетаньяху остаться у власти?

Лично я так не думаю. Если какой-либо израильский лидер захочет серьёзно рисковать своими связями [с США], [что приведёт к] полному сокращению всей военной и финансовой помощи, я лично не думаю (но могу ошибаться), что правительство сможет противостоять давлению в середине Израиля, которое станет результатом этого.

Какие политические изменения, на ваш взгляд, произойдут внутри страны?

Если бы это произошло сегодня, то думаю, мы бы увидели подъём Рабочей партии на выборах в Израиле.

Какое экономическое влияние будет это иметь на США и другие страны?

Думаю, что США переживёт. Европейский Союз – вот самый большой торговый партнёр Израиля, а не США. В Европе сократят все деньги, потому что традиционно они относятся к Израилю более критично, чем США. Думаю, кризис больше повредит Израилю, чем Европе или США.

Существует ли вероятность, что кто-то из врагов Израиля будет рад присутствию США в регионе?

Я не думаю, что Исламское государство в Ираке и Сирии будет приветствовать США и развивать связи с дядюшкой Сэмом…

Хорошо, не они…

Возможно, что-то и будет по-другому. Может, что-то и промелькнёт ненадолго, но я думаю, что у стран арабского мира достаточно причин, чтобы быть недовольными США по любой причине уже на следующий день.

Но если говорить об Исламском государстве, станет ли оно действовать?

Сомневаюсь. Они много говорят о евреях в мире, о еврейских деньгах, о власти евреев, о том, как сильно они ненавидят Израиль. Но в основном им нет особого дела до Израиля, если говорить о войне или вторжении в Израиль. Они метят по еврейским целям, но они не настолько вовлечены в движение против Израиля. В любой конфронтации один на один между Исламским государством и Израилем, Израиль вытрет о них ноги.

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