Что поиски в Google поздно ночью говорят нам о человеческой психике

Вы когда-нибудь не спали в 2 часа ночи, диагностируя самому себе головную боль как аневризму сосудов головного мозга, отслеживая наблюдения за НЛО или задумываясь над своим местом во вселенной? Не бойтесь, дружище: вы не одни. А теперь новаторское исследование поисков в Google предоставляет нам результаты анализа человеческой психики и того, что объединяет всех нас.



Доктор Сет Стивенс-Давидовитц, бывший специалист по обработке данных Google с докторской степенью по экономике, полученной в Гарварде, проанализировал данные, показывающие, зачем онлайн-наблюдатели просыпаются рано утром, и написал обо всём этом новую книгу. Я связалась с ним, чтобы выяснить, что всё это значит.

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VICE: Как меняются наши поисковые привычки поздно ночью?

Доктор Сет Стивенс-Давидовитц: Поздно ночью проявляется огромная тревожность, множество панических атак и проблем со здоровьем. Люди в 3 часа утра просыпаются в холодном поту, волнуясь, не страдают ли они от рака или болезни Паркинсона или нет ли у них БАС или опухоли в мозге. Также поздно ночью выкуривают очень много марихуаны. С 2 ночи до 4 утра люди задают большие вопросы, например: «Каково значение сознания?», «Существует ли свободная воля?», «Есть ли жизнь на других планетах?»

Возможно, одной из причин этого является употребление марихуаны, так как люди гуглят «как скрутить косяк» с часу ночи до двух, то есть видно в том числе и это. Также поздно ночью видна похоть: «порно» популярнее всего с полуночи до 2 часов ночи.

СМОТРЕТЬ: Twitter для расистов.

Предполагается, что данные достаточно сильно отличаются в зависимости от дня недели?

Да. То есть в 3 утра в субботу выше вероятность увидеть, что люди пьяны. Люди очень много ошибаются в правописании, а также забывают пароли.

Показало ли ваше исследование, как ранним утром влияет на наш Интернет гендер?

Помимо прочего, я действительно увидел, что Literotica [вебсайт с эротической литературой], которая более популярна среди женщин – достигает пика популярности ранним утром. То есть, возможно, мы видим, что женщины становятся похотливее утром, а мужчины становятся похотливее ночью. Мы не разбиваем поиск по гендеру, поэтому не знаем точно: в Интернете никто не знает, что вы – собака.

Как насчёт пиков поисков, связанных с табуированными темами или противозаконным поведением?

Это тревожит сильнее. В 3 часа утра люди вводят такие запросы, как «убить мусульман», и они действительно предвещают преступления на почве ненависти впоследствии. Эти люди, вероятно, не самые психически здоровые члены общества, но они разоблачают себя в поиске в Google, и у нас есть потенциальная возможность пользоваться этой информацией, чтобы узнать, что вызывает у этих нестабильных людей жестокие, опасные мысли, которым они иногда поддаются.

Бывает ли так, что вы выдаёте что-то из своих исследований полиции? Я немного говорил о том, что управления полиции потенциально могут задействовать кое-что из этих результатов. При наличии необычного количества запросов «убить мусульман» или «ненавижу мусульман» со стороны управлений полиции было бы разумно, например, выставить дополнительную охрану возле мечетей.

«Все одинокие люди как бы проявляют себя в Google».

В то же самое время дня люди в разных странах будут делать разные заросы?

Помимо прочего, я рассматривал обеденные перерывы по всему миру. В США люди занимаются совершенно разными вещами – в 12 дня по будням они узнают новости. В Японии планируют путешествия. В Бельгии люди во время обеда делают покупки.

Чему данные могут научить нас на тему человеческой психики?

В случае порно, проблем со здоровьем и метафизических вопросов, на мой взгляд, имеет место сочетание скуки, тревоги и курения марихуаны в это позднее время. Если брать шире, в этих данных бросается в глаза то, что, когда имеешь дело с 200 миллионами человек, открываются чёткие закономерности. Очень многие люди считают, что их положение уникально и что в них есть нечто весьма необычное, но если рассмотреть их вместе со всеми остальными, видно, что большое количество людей делает одно и то же в одно и то же время. В каком-то смысле люди более предсказуемы, чем мы иногда думаем.

Итак, в каком-то смысле кое-что из этого исследования могло бы ослабить наше чувство отчуждённости, так как оно показывает, что мы – лишь одни из миллионов незнакомых людей, которые тревожатся и размышляют среди ночи.

Ага. Все одинокие люди как бы проявляют себя в Google. Действительно захватывает то, что все эти данные уникальны. К примеру, мы на самом деле раньше не знали (и кое-что из этого имеет предварительный характер), у скольких человек происходит паническая атака в 3 часа утра в определённый вторник. Но теперь мы можем начать соотносить это с тем, что происходит во вторник после обеда в Нью-Йорке, и определять, почему этим же вечером панические атаки пережило необычное количество людей. Это – вопрос, на который на самом деле было невозможно ответить в течение всей истории человечества, но теперь ответить на него возможно, хотя я с этим ещё не разобрался. Полагаю, вам придётся прочесть следующую мою книгу.

Книга «Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are» (« Все лгут: Большие данные, новые данные и что Интернет может рассказать нам о том, кто мы такие на самом деле») будет опубликована в мае 2017 года издательским домом HarperCollins.

Предварительный заказ можно разместить по ссылке.

@sophiarahman