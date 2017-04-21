Что происходит внутри вашего организма во время страшного похмелья

В медицине похмелье обозначается термином «вейсалгия», и он совершенно идеален – настолько точен, что в его реальность трудно поверить. У этого слова норвежские и греческие корни; «неприятные ощущения после кутежа» («kveis») и «боль» («algia»). То есть …



Все мы, разумеется, пережили это, оказавшись по уши в долгу у боли по прибытии счёта от кутежа накануне вечером – вечерние радость, веселье и блаженство исчезали вместе с утренним солнцем, а на смену им приходило сожаление, от которого раскалывается голова, тело превращается в лепёшку, а сами вы заключаете сделку с Богом. День может испортить всего один из симптомов обычного похмелья – головная боль, чувствительность к свету и звуку, усталость, тошнота. Стоит их объединить – и хочется умереть. К счастью (или к несчастью?), этого не произойдёт.

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Лекарства нет (кроме времени, до которого мы доберёмся позже). Ощутив муки похмелья, можно только попытаться понять, почему ваш организм заставляет вас платить столь ужасную цену. Именно для этого мы пообщались с Джеррольдом Б. Лейкиным, доктором медицины и директором отделения медицинской токсикологии в больнице NorthShore University HealthSystem. Он в мельчайших подробностях объяснил нам физиологию страшного похмелья. Вот что происходит внутри этого вашего храма.

Основы

Похмелье – это, по сути, мини-алкогольная абстиненция. Когда вы пьёте, спирт воздействует на нейромедиаторы химических веществ у вас в мозгу, говорит Лейкин. Сначала питиё вызывает ощущение эйфории, поскольку разрушение этих нейромедиаторов приводит к одновременному выбросу веществ, связанных с подкреплением, вроде дофамина в больших количествах. Ваш мозг адаптируется к этим изменениям, а после исчезновения спирта происходит противоположная реакция. По сути, вы переходите от ощущения «охренеть» к ощущению «охренеть как плохо». Почему?



«По мере метаболизма спирт окисляется, превращаясь в вещество под названием ацетальдегид, которое вызывает ужасные ощущения, – говорит Лейкин. – Ацетальдегид – это крайне токсичный метаболит. Он во многом токсичнее самого спирта. Если перебрать с ним, появляется ощущение дисфории, приходит ощущение тошноты, начинает болеть голова, а ещё он может обострять депрессию».

Если бы вы пили по минимуму, ваша печень сумела бы избавиться от ацетальдегида до того, как у него появилось время нанести большой ущерб. Но этого не произошло, поэтому запас глутатиона – вещества, которое обычно атакует ацетальдегид и разрушает его, превращая в менее вредное вещество, – в вашей печени сильно истощён количеством спирта, которое вы закачали в свой бедный разбитый организм. Поэтому всё и болит.

Головная боль, усталость и чувствительность

Почему даже незначительные движения вызывают резкие приступы мучительной боли у вас в висках? По словам Лейкина, дело в том, что «алкогольная интоксикация вызывает то, что называется вазодилатацией, или же расширением кровеносных сосудов». О вазодилатации много говорилось как о причине мигреней, так что можно сразу сказать: это плохо. Когда воздействие алкоголя начинает спадать, кровеносные сосуды у вас в голове начинают втягиваться в ходе процесса, который называется вазоконстрикцией и вызывает дальнейшие головные боли. «Если расширяются или сужаются кровеносные сосуды, то уж точно быть боли, – заявил Лейкин. – Можно ожидать, что алкогольное похмелье может по этой причине обострять мигрени».



Более того, говорит Лейкин, разрушение тех нейромедиаторов, о которых мы говорили ранее, является причиной крайней чувствительности к свету и звуку с похмелья. Чрезмерное количество алкоголя нарушает биоритмы организма, что мешает циклу сна, из-за чего вы и ощущаете такую усталость.

Станция «Обезвоживание»: население – вы

Алкоголь… заставляет мочиться. Вы об этом слышали? Может, даже узнали по себе? Что ж, всё это хождение по малой нужде наносит нешуточный урон организму. Алкоголь («формально это – диуретик», – говорит Лейкин), по сути, обманом заставляет ваши почки избавляться вместе с мочой от существенно большего количества жидкости, чем вы поглощаете, потому что блокирует так называемый антидиуретический гормон (который Лейкин называет АДГ), обычно способствующий процессу поглощения воды.



«Если выпить всего 50 граммов спирта, это в итоге может привести к выводу воды объёмом до четверти литра за несколько часов», – говорит Лейкин. Именно отсюда растут ноги у ваших многочисленных пьяных походов в уборную, когда вы развлекаетесь. Однако вы чувствуете себя, словно выжатая губка, не только потому, что мочились всю ночь. «Не забывайте: распространённым симптомом похмелья является потливость», – говорит Лейкин.

Ваши желудок и анус

«Тошнота, которую вы ощущаете во время похмелья, связана с тем, что алкоголь раздражает желудок, – говорит Лейкин. – Он вызывает гастрит, то есть воспаление слизистой оболочки желудка».



По словам Лейкина, спирт вызывает накопление в организме молочной кислоты, а также повышенную секрецию поджелудочной железы и кишечника. «Спирт стимулирует панкреатические ферменты, из-за чего секреция поджелудочной железы становится более интенсивной, чем обычно, – говорит он. – Любое из этих обстоятельств может вызывать тошноту, рвоту и диарею». Все вместе они объединяют усилия для того, чтобы не отпускать вас далеко от унитаза большую часть дня.

Густой туман застилает мозг

Есть много причин, по которым во время похмелья просто невозможно сосредоточиться, говорит Лейкин, и если вы дочитали до этих строк, вы, вероятно, можете догадаться об этом самостоятельно. «Вы обезвожены, а содержание электролитов у вас, вероятно, аномально низкое». В вашем организме накапливается множество ацетальдегида, а ещё вам приходится иметь дело со всеми кишечными проблемами, о которых мы только что говорили. Кроме того, у вас может быть низкое или вообще странное содержание сахара в крови». А ещё помните: вероятно, вы не очень хорошо спали. Любое из этих обстоятельств само по себе привело бы к проблемам с концентрацией, говорит он. «В совокупности вам будет трудно что-либо сделать».



Вперёд, на мины: ваше сердце

«Алкоголь непосредственно воздействует на сердце, – говорит Лейкин. – На самом деле существует заболевание, которое мы называем «синдром праздничного сердца». Это аритмия [нерегулярное сердцебиение], вызываемая злоупотреблением алкоголем».



Синдром праздничного сердца, или предсердечная фибрилляция, возникает по ряду различных причин: алкоголь может ослаблять сердечную мышцу, что может приводить к нерегулярному сердцебиению. Он также ослабляет реакцию сердца на адреналин и истощает ваш запас таких электролитов, как магний, натрий и калий, что, в свою очередь, может повлиять на электрические токи сердца.

Вы расчувствовались

Если вам во время похмелья очень хочется поплакать, вы не одиноки. Виновато резкое падение уровня эндорфинов, которое вызывает эмоциональную уязвимость и некоторое ухудшение настроения. Именно поэтому вы, к примеру, начали истерически плакать, когда у вашего любимого участника «Лучшего пекаря Британии» не пропеклась снизу выпечка и его отправили домой. «Мы называем это эмоциональной лабильностью, которая характеризуется чрезмерно бурной реакцией на незначительные триггеры, – говорит Лейкин. – Подумайте об этом: само по себе обезвоживание вызывает головокружение и слабость, а это влияет на эмоциональное состояние».



Ничего не поделаешь

На рынке существует бесчисленное количество лекарств от похмелья, а жаждущая (простите за невольный каламбур) облегчения общественность искренне надеется, что они работают. Есть ведь что-то, из-за чего боль уходит, правда? Правда? «Лекарства от похмелья нет, – говорит Лейкин. – Дело, в общем-то, сводится к симптоматическому лечению и времени. По сути, для того, чтобы прийти в норму и восстановиться, вашим электролитам нужно время. Возможно, вполне логично выпить чего-нибудь вроде педиалайта в качестве симптоматического лечения, но я не могу конкретно рекомендовать ничего подобного. Похмелье лечит только время».

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