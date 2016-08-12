Почему так много людей в Великобритании умирает от передозировки экстази

клуб Fabric. Фото взято с Wiki

Эта статья впервые появилась на VICE UK.



Клуб Fabric закрывает свои двери в эти выходные, после гибели двух человек в нём за последние девять недель. Представитель СМИ в столичной полиции подтвердил нам, что скорая помощь была вызвана на место около 2:03 утра в субботу 25 июня, когда 18-летний парень свалился на танцполе. Он умер в больнице вскоре после этого. Другой 18-летний парень умер утром в субботу 6 августа, после того, как “ему стало плохо” возле клуба. Хотя власти не сообщают официальную причину смерти, клуб указал в своём посте Facebook, что обе смерти были связаны с приёмом наркотиков. В ожидании официального полицейского расследования, клуб решил временно закрыться.

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Эта ситуация уходит в 2014 год, в котором власти призвали к пересмотру лицензии клуба, после того, как восемь человек потеряли сознание там из-за употребления наркотиков в течение трёх лет, а четверо из них умерли. Клуб сумел сохранить свою лицензию, но они должны были усилить безопасность с проверкой документов, ужесточением процедуры обыска, и должны были использовать собак для поиска наркотиков. В 2015 году они выиграли апелляцию против совета Ислингтона, на основании того, что такие меры приведут к огромным расходам.

Клуб Fabric не одинок в опыте таких смертей. К сентябрю 2015 года смерти, связанные с использованием МДМА, достигли рекордно высокого уровня в Великобритании. Доклад Управления национальной статистики демонстрирует, что количество смертей увеличилось с восьми в 2013 году до 50 в 2014 г. В июне этого года 16-летняя Скай Николь умерла приняв превышающую в пять раз фатальную дозу МДМА. В том же месяце 22-летняя Стефани Шевлин умерла после приёма МДМА в ночном клубе Box в г. Кру. Позже в том же месяце 17-летняя Эмили Лион умерла после приёма МДМА на Red Bull Culture Clash в O2. Эти трагические случаи всего лишь несколько из многих.

Так почему же это происходит? Использование МДМА сейчас на подъёме, но это не обязательно означает, что люди должны умирать или тяжело болеть после его принятия. Фиона Мишам, профессор криминологии в Университете Дарем сообщила The Guardian в 2015 году, что средняя концентрация в таблетке МДМА – экстази – в 2014 году была 100мг, намного сильнее, чем 20-30 мг в 2009 году. Усиленное действие препарата, и к сожалению, смерти, выросли в унисон.

Так называемые “супер таблетки” также на подъёме в Европе, а некоторые из них, по сообщениям, содержат немыслимых 270-340 мг. В отчёте Европейского центра мониторинга наркотиков за май 2016 г. говорится: “Некоторые недавно произведённые партии таблеток МДМА содержали различимые кристаллы, по-видимому, в качестве стратегии для повышения доверия пользователей”. Как мы недавно сообщали, агрессивное увеличение концентрации может быть попыткой европейских производителей наркотиков отличить их экстази от сильно разведённого порошка МДМА.

МДМА и таблетки. Фото: Майкл Сегалов

Зачастую, в этих последних случаях смертей, таблетки даже не содержали МДМА. В мае 17-летняя девочка умерла в Манчестере после принятия “MasterCard” – “таблетки экстази”. Однако активным компонентом не был МДМА, а РМА, вещество, которое не даёт чувства эйфории, связанной с МДМА, а действует скорее как антидепрессант, и он очень токсичен. Он становится особенно опасным при приёме с другими препаратами, такими как кокс и настоящий МДМА.

Большинство дилеров не спешат делиться с клиентами о содержимом их таблетки, но много можно сказать об отсутствии образования и информации, доступной для потенциальных пользователей из других источников. Скорбящие родители двух сыновей с острова Мэн, умерших от передозировки экстази в ноябре 2014 года, начали кампанию по легализации и регулированию нелегальных наркотиков. “Единственное, что спасло бы моих мальчиков – это более безопасная система знаний того, что они принимают”, – сказал отец Рэй Лейкмен. “Мы настаиваем на безопасности и контроле алкоголя, табака, даже сахара, так почему бы не делать то же самое с наркотиками?”

Более опытные пользователи таких наркотиков лучше адаптируются к изменениями – они всегда вначале принимают половину или даже четверть, а не всю таблетку, но начинающие пользователи, исходя из такого высокого количества недавних смертей, по существу играли в русскую рулетку. Такая ситуация требует решения.

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