Каково это видеть галлюцинации в результате отказа от сна?

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С запретом, введённым Сенатом США в отношении методов допроса, применяемых после терактов 11 сентября, я озаботился темой лишения сна. В недавно рассекреченных документах указывается: «По крайней мере, пять задержанных испытывали тревожные галлюцинации во время длительного лишения сна». Это заставило меня задуматься, что представляют собой эти кошмары без сна, как и почему, с научной точки зрения, длительный отказ от сна их вызывает. Чтобы выяснить это, я связался с Дэнни Эккертом, доцентом австралийского университета Нового Южного Уэльса. Эккерт является специалистом в области неврологии и сна, и, как он объясняет это, нам следует спать, потому как при клеточном дыхании выделяются побочные отходы жизнедеятельности. Хотя до сих пор ведутся споры о том, какой из таких побочных продуктов способствуют усталости, определенный консенсус сложился по одному их них под названием аденозин. «Пока люди бодрствуют, аденозин накапливается в мозге», – объясняет профессор Эккерт. «И слишком большая его концентрация может вызвать галлюцинации».

Если вы изучали биологию в средней школе вы, возможно, помните, что клеточное дыхание является процессом, при котором глюкоза превращается в аденозинтрифосфат (АТФ), который наше тело потребляет в качестве топлива. Но что действительно интересно, так это что аденозин, являющийся молекулярной основой АТФ, заставляет нас спать. На самом деле, эксперименты с аденозином на животных показали, что он приводит к почти немедленному отключению сознания, в то время как стимуляторы, такие как кофе, просто блокируют пути рецепторов аденозина.

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Несмотря на это, многие ученые не согласны с тем, что именно аденозин является причиной галлюцинаций. Так, доктор Шон П. Драммонд, нейробиолог из Университета Монаша, настаивает на том, что возникновение галлюцинаций зависит от генетической предрасположенности. «Если кто-то подвержен психозу, то лишение сна может привести к обострению психотической симптоматики», – говорит он. «А у всех остальных такой реакции просто не будет».

Джесс Фландрия – новозеландка, экспериментирующая с продолжительным отказом от сна. В 2012 году Джесс начала интересоваться осознанными сновидениями и смотреть видео по этой теме на YouTube-канале Гиз Эдвардс. Гиз потратила много времени на обсуждения пересечений между сном и галлюцинациями, что вдохновило Джесс провести эксперимент по отказу ото сна в течение почти 110 часов или четырех с половиной дней, а потом выложить серию роликов на YouTube о своем опыте.

По словам Джесс, эксперимент был направлен на проверку силы воли и на то, чтобы понять можно ли добиться галлюцинации без наркотиков. Она обнаружила, что можно. «Некоторые из картинок напомнил мне о воздействии аяхуаски», – заявила она Вайс. «Я чувствовала, что я вижу красочную, сложную вселенную передо мной, хотя я не спала. Это было очень сюрреалистично».

Это как будто вы в мультике. Люди и предметы становятся очень комичными.

Джесс также сказала мне, что она испытала нечто, называемое координационным захватом, который обычно ассоциируется с эпилепсией. Национальная библиотека США перечисляет симптомы, такие как «непрерывный взгляд, иногда с повторяющимися движениями, такими, как щипание одежды или чмокание губ», а также мышечные сокращения и потеря памяти. Действительно Джесс признает, что она ничего не помнит о том как всё началось, лишь только, что «мой друг сказал, что я отключилась. Видимо, я качала головой из стороны в сторону и в то же время разговаривала с ним. Потом я не могла прекратить хихикать».

На мою просьбу описать как всё происходит, она ответила, что всё время хотелось провалится в сон, хотя видения были приятными. «Первые 24 часа были самыми простыми. После этого становилось тяжелее и тяжелее», – говорит она. «Вы как в мультике. Люди и предметы кажутся очень комичными, и у меня было много галлюцинаций. Автомобили плавали, тени деревьев прыгали, зомби бегали за мною по улице. Мне чудилось, что я могла контролировать облака, их появление и изменение форм. В супермаркете казалось, что товары на полках идут за мной. Казалось, что полки наклоняются и вот-вот упадут».

По словам Джесс она не опасалась какого-либо долгосрочного влияния, хотя и знала о рисках. Как сообщил мне президент австралийской Ассоциации сна, профессор Николас Антик, «лишение сна, безусловно, может быть опасным». По его словам, «во время сна из мозга через лимфатическую систему выходят продукты его работы, а накопление таких продуктов является опасным».

В то время как последствия лишения сна для здоровья хорошо известны любому сознательному существу на планете, большинство из нас не думают об этом как о смертельной опасности. Однако в 2014 году китайский футбольный фанат в Китае умер после бодрствования 48 часов, в течении которых он смотрел чемпионат мира. В конце концов недостаток сна вызвал кровоизлияния в мозг, что привело к инсульту.

Смертельный исход по причине лишения сна был впервые задокументирован русским врачом и ученым Марьей Манасеиной. В 1894 году, она изучала воздействие отсутствия сна на щенках и обнаружила, что полное его отсутствие убивает их в течение нескольких дней.

Несмотря на эти риски, Джесс рекомендует такой опыт. По её словам, она узнала много нового о себе, и силе своего духа. «Я не думаю, что мой мозг был способен бодрствовать в течение 110 часов», – говорит она. И каждый раз, когда я наблюдала галлюцинации, я всё больше и больше окуналась в свой внутренний мир. Если рядом с вами близкий друг, готовый прийти на помощь, с вами всё должно быть в порядке даже если что-то пойдет не так как запланировано».

Проблема в том, что заставить себя не спать очень сложно, в то время как существуют более простые способы увидеть галлюцинации.