Насколько учёные близки к тому, чтобы сделать всех нас гениями?

Даролд Трефферт полагает, что мы все обладаем скрытыми талантами, фото с YouTube

Джейсон Падгетт никогда не интересовался математикой в школе. Более того, он ненавидел этот предмет. Но в 2002 году продавца диванов ограбили, когда он выходил из караоке-бара в городе Такома, штат Вашингтон. В результате тяжелой контузии, полученной во время инцидента, он стал молниеносно высчитывать сложные математические формулы и без умолку твердить о числе пи. Он один из 30 известных случаев «приобретённого синдрома гения» – состояние, свойственное людям после получения травм головы.

Даролд Трефферт, научный сотрудник Висконсинского медицинского общества, посвятил свою жизнь изучению людей с уникальными способностями, при этом значительная часть его работ посвящена Падгетту и другим людям, у которых открылись способности как у Человек дождя после получения травмы. Его последняя статья на эту тему недавно появилась в коллекционном издании Scientific American, поэтому я позвонил ему, чтобы обсудить последние открытия в области исследований синдрома гения.

Videos by VICE

VICE: Почему вас заинтересовала эта тема?

Даролд Трефферт: Первый раз я близко познакомился с человеком с незаурядными умственными способностями, когда мне было 62. Я совсем недавно получил докторскую степень в области психиатрии и был назначен ответственным за открытие детское отделения в штате Висконсин. В отделении было около 800 пациентов, и 20 из них были аутисты моложе 18 лет. Поэтому мы решили сделать отделении для детей-аутистов. Из этой группы трое привлекли моё внимание. Один парень выучил систему автобусных маршрутов в городе Милуоки, и если бы вы сказали ему номер автобуса и точное время, он мог сказать вам, на какой остановке вы стоите. Другой парень был немым с тяжелыми нарушениями, но если перед ним положить пазл из 200 частей картинками вниз он мог полностью сложить его. Третий парень мог без ошибки рассказать, что случилось в этот день в истории.

Что на нейробиологическом уровне выделяет людей с незаурядными способностями?

У таких людей обычно повреждены участки мозга левого полушария. При этом, происходит то, что я называю вовлечением в работу неповрежденных участков мозга в другом месте. Мозг стремится компенсировать дисбаланс и включить неповрежденную область, чаще всего в правом полушарии, в работу вместо повреждённого участка. Затем происходит «перезагрузка» работы этой новой области, и тогда высвобождается «спящий» потенциал, который может быть невероятно большим и уникальным. В целом вот что: перезагрузка, установление новых связей и освобождение потенциала.

Большинство таких людей имеют уникальные способности в музыке, в искусстве, в очень быстрых математических расчётах, или поражающие визуально-пространственные навыки. Случаи, которые я называю врожденная гениальность, когда способности проявляются в раннем детстве, чаще всего случаются, когда имело место повреждение мозга во время беременности или в раннем детстве.

С точки зрения строения мозга, что выделяет человека с уникальными способностями от «обычного» человека?

Оказывается, что вундеркинды, гении и люди с уникальными способностями – очень похожи. Разница в том, что, по определению, люди с уникальными способностями имеют некоторые неврологические повреждения компенсаторных навыков. У гениев нет неврологических повреждений или любых видов компенсации навыков. Сейчас многие видят человека, который быстро и логично мыслит и сразу думают, что он обладает сверхспособностями. Но это не так, гении и вундеркинды отличаются [от людей с уникальными способностями].

Проблема состоит в том, что синдром сверхспособностей является очень редким, и люди с такими способностями живут в разных уголках планеты, а не в одном месте. Так что я думаю, что мы должны создать институт, в который могли бы приехать все гении, вундеркинды и люди со сверхспособностями, чтобы мы могли реально сравнить и сопоставить их способности и выяснить, что их отличает, мы бы могли тогда изучить каждого. Если вы посмотрите на строение мозга гения и человека с уникальными способностями, используя результаты компьютерной томографии, вы действительно не увидите никакой разницы. Различия можно увидеть, если сравнить результаты функциональной магнитно-резонансной томографии.

Учитывая, что все мы имеем «спящие» уникальные способности, в чём я уверен, как мы можем использовать эти способности, не подвергая себя травмам мозга или инсульту, или какой-либо другой травме головного мозга? Я думаю, что мы можем сделать себя умнее и раскрыть эти способности, но вопрос состоит в том, как сделать это без нарушения работы центральной нервной системы. Именно этому вопросу я и посвящаю большую часть своего времени.

Как далеко учёные находятся от решения этого вопроса?

Я не знаю знакомы ли вы с работой Алана Шнайдера из Австралии, но он использует оборудование, которое называется РТМС, которое издаёт пульсацию, которая при воздействии на кожу головы вызывает мобилизацию мозга электрическим током. Этот прибор используется в неврологии с целью выявления источника эпилепсии, это распространенная манипуляция. Его основные выводы базировались на работе доктора [Брюса] Миллера, который исследовал результаты применения оборудования на 12 пациентах с признаками шизофрении и слабоумия и обнаружил, что некоторые из них проявили поразительные способности в то время, как шизофрения и слабоумие усиливалось. У людей с такими нарушениями, как правило, повреждены области мозга в левой височной доле. Доктор Шнайдер задавался вопросом: «Что было бы, если бы мы взяли группу добровольцев, и временно нейтрализовали деятельность части левого полушария? Проявятся ли в таком случае уникальные навыки?». Он разработал штуку, которая активизировала проявление незаурядных способностей. Он разработал «Шапку для мозга», которую вы можете надеть и использовать. Теперь есть технологические приспособления, которые могут усилить проявление скрытых способностей.

Какими ещё способами мы можем разбудить наших внутренних гениев, кроме новомодных приспособлений?

В долгосрочной перспективе, я не думаю, что будут изобретены поразительные технологические решения. Хотя некоторые со мной не согласны и считают, что в ближайшем будущем появятся приспособления, позволяющие включать и выключать режим проявления незаурядных способностей с помощью технологий. Например, медитация является ещё одним способом получить доступ к разным областям в головном мозге. Кто-то совсем недавно написал, что многие люди, когда выходят на пенсию, проявляют новые навыки не только потому, что у них появляется дополнительное свободное время, но и сам процесс старения сопровождается «повреждениями мозга», которые провоцируют проявления новых способностей. И я думаю, что, скорее всего, так и есть.

Если все смогут стать гениями за счёт использования специального оборудования, не приведёт ли это к хаосу?

Я думаю, что чем больше мы раскрываем наш скрытый потенциал, тем лучше. Не станут все Моцартами, Пикассо или Эйнштейнами. Поэтому, я не думаю, что мир накроет лавина открытия новых способностей в каждом человеке. Если мы сможем управлять процессом раскрытия своих талантов – это же прекрасно. Я думаю, баланс в обществе будет сохраняться.

Не обесцениться ли искусство, если каждый сможет одеть специальную шапку и стать гениальным пианистом, например?

Разница, которую человек может увидеть и почувствовать до и после очень заметная, но не всегда раскрываются именно гениальные способности. Стивен Уилтшир – пример человека, у которого уникальные способности проявились с самого детства. Он может после 45 минут полёта над Лондоном за неделю в точности нарисовать все здания с окнами. Это редкость даже среди таких людей, как он. Есть ещё и определённые последствия воздействия на мозг таким образом. Потому, нам необходимо найти определенный компромисс. Но это ещё предстоит сделать, мы ещё не на том уровне.

Следуйте за сообщениями Элли Конти на Twitter.