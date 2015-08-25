Так что там с мёртвыми китами, Аляска?

Мёртвый кит на острове Уэйл, Аляска. Фото предоставлено доктором Бри Уиттвин / Морская консультационная программа Alaska Sea Grant через AP

За последние два месяца на побережье Аляски выбросилось 30 мёртвых китов и ещё шесть тел всплыли южнее в Британской Колумбии. Хотя эти мёртвые киты далеко не так страшно шокируют (большинство людей), как около дюжины стоп (в основном правых), выброшенных на побережье Тихоокеанского Северо-Запада в 2007 году, они всё же вызывают тревогу. Обеспокоившись из-за того, что подобные групповые смерти могут указывать на глубокие экологические проблемы, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) недавно объявило ситуацию необычной смертности (СНС), что позволило ему создать рабочую группу при поддержке исследователей местного и федерального уровня, представителей племён и канадских исследователей для расследования этих смертей китов. На данный момент явной причины не обнаружило ни одно расследование, и нет никаких признаков того, что NOAA разгадает это в ближайшее время.

Для сравнения следует вспомнить, что в последние годы в мире наблюдались гораздо более массовые смерти китов, чем в Аляске. В 2003 и 2010 годах, а также в феврале этого года на берег Новой Зеландии вынесло от 160 до 200 огромных животных (нередко из-за происшествий во время миграций). Тем не менее, 30 мёртвых китов – это существенно для региона, где в предыдущие годы за то же время обычно выбрасывало втрое меньше трупов.

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К несчастью, NOAA не располагает обширным опытом в области СНС. С начала их сформирования в 1991 году NOAA раскрыло всего 29 дел из 61. Уровень его успеха в разгадке смертей китов ещё ниже: из десяти СНС с 1996 по 2015 год с участием китов возможная причина была определена лишь у двух.

Единственные два случая с китами, причины которых удалось установить расследованиям NOAA (падеж гладких китов в 1996 году на побережье Флориды и Джорджии, а также массовый падеж китов на побережье Калифорнии в 2007 году), были объяснены пагубным взаимодействием с людьми. Это согласовывается с более обширными научными расследованиями смертей китов. Исследование 2012 года обнаружило, что с 1979 по 2009 год в северо-западной части Атлантического океана умерли 1,762 кита, из них 750 – по известным причинам. Из тех смертей, чьи причины поддаются определению, 67 процентов были вызваны столкновениями с кораблями (171) или запутыванием в рыболовных снастях (323), а остальные были отнесены на счёт естественных причин.

Исследования также связывали другие массовые беления и смерти китов (включая смерть 100 бесклювых дельфинов в течение одного месяца в лагуне Лоза на Мадагаскаре) с искусственным сонаром, который вклинивается в общение китов и изгоняет их из местной среды. Многие другие смерти китов списывались на разливы токсических веществ, загрязняющие пищевые цепи.

В таком случае можно было бы подумать, что, возможно, логично отнести смерти китов на Аляске на счёт непосредственного взаимодействия с человеком. Однако Бри Уиттвин, специалистка по китам из университета Аляски в Фэрбенксе, считает иначе.

«У смертей вследствие запутывания были бы очевидные признаки. А вероятность того, что [они] приведут к такому количеству трупов за такой короткий промежуток времени, невелика».

«Сонар также может быть причиной. Однако, насколько нам известно, [последние] манёвры военно-морских сил с сонарами в заливе Аляска были начаты почти спустя три недели после того, как были замечены первые трупы».

Основная гипотеза NOAA на данный момент состоит в том, что к смертям привело вредоносное цветение воды. Эти события, известные в данном регионе как «красные приливы», связывают с повышениями температур, что способствует быстрому размножению смертоносных микроскопических созданий, многие из которых вырабатывают токсины, прямо или опосредованно потребляемые китами в тесных социальных формациях, что может служить причиной массовых смертей.

«Некоторые [токсины водорослей] имитируют нейромедиаторы в мозге и вызывают конвульсии и омертвение мозговой ткани», объяснил VICE Спенсер Файер, специалист по цветению воды и его воздействию на популяции китов из Технологического института Флориды. «Некоторые мешают нормальной работе нервной системы и могут вызывать дыхательный паралич. Некоторые вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом».

Многочисленные массовые смерти китов связывали с цветением воды с конца 1980-х годов. В одном из последних случаев, с декабря 2012 по январь 2013 года, неподалёку от флоридского Национального парка Эверглейдс погибли 22 кита, а ещё четверым понадобилась эвтаназия. NOAA обеспокоено тем, что частота такого цветения пугающе возрастает у нас на глазах.

В северной части Тихого океана, где температуры поверхности моря повысились на 5,4 градуса по Фаренгейту по сравнению с нормальным уровнем, приведя в этом году к беспрецедентно длительному и масштабному красному приливу от Калифорнии до Аляски, есть все условия для гибели от водорослей. Файер отмечает, что этот регион также является родным для двух токсинов водорослей – домоевой кислоты и сакситоксина. А то, что столько китов погибли примерно в одном и том же районе за короткий промежуток времени наряду с другими морскими животными (на побережье видели мёртвых моржей, а также морских птиц, к примеру, кайр и буревестников), могло бы подтвердить теорию отравления цветением воды.

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Однако Файер предупреждает, что с выводами спешить не стоит. Более того, единственная проба, взятая с трупа кита на данный момент, лишь поставила гипотезу цветения воды под сомнение. Токсикологический анализ этой плоти, как объясняет Уиттвин, показал отрицательные результаты по цезию, что исключает маргинальную гипотезу о том, что китов каким-то образом убило продолжающееся выпадение ядерных осадков вследствие катастрофы 2011 года на АЭС Фукусима-1. Но он также показал отрицательные результаты по домоевой кислоте и сакситоксину, двум токсинам водорослей, встречающимся в регионе. Это не доказывает того, что смерти китов хотя бы отчасти не вызваны цветением воды, учитывая то, что анализ проводился на одном-единственном ките. Однако это, разумеется, вовсе не приближает нас к разгадке этой тайны.

Канадские учёные, судя по всему, начали вскрытие ещё двух китов, что может дать нам определённые объяснения тайны. Однако на сбор любых результатов понадобятся месяцы. Было бы легче, будь у нас больше улик, но большинство трупов дрейфуют вдоль бескрайней и недоступной береговой линии, где медведи добираются до них раньше исследователей, пожирая их ценную для науки плоть. Должностные лица надеются, что обычные люди могут посодействовать им в нахождении новых мёртвых китов для проведения анализов, но предупреждают, что касаться их нельзя. До этого в поиске выводов, которые, возможно, никогда не будут сделаны полностью, нам придётся полагаться на те скудные улики, которые у нас есть. Тем временем, нам стоит обратить внимание на это масштабное цветение воды в океане, поскольку даже если оно не является причиной этой трагедии, оно может привести к катастрофе.