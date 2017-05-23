Какие рестораны пострадают больше всего при повышении минимальной зарплаты?

Спор вокруг минимальной зарплаты уникальным образом разделяет Америку, а ответ на этот вопрос во всех уголках США однозначно острее всего почувствуют в общественном питании и ресторанной индустрии – сегменте нашей экономики с наибольшим количеством работников на минимальной зарплате. В то время как всё больше и больше штатов поднимают законную минимальную зарплату на своей территории, битва между теми, кто за повышение, и теми, кто против него, существенно ожесточилась. Ставки даже выше, если учесть серьёзный дефицит рабочей силы, с которым продолжает сталкиваться эта отрасль, – тот, который Сару Джайяраман, сооснователь и содиректор объединения Restaurant Opportunities Centers United, называет «самым острым дефицитом рабочей силы в истории нашей отрасли».



Дара Ли и Майкл Лука – супружеский дуэт исследователей-экономистов – выяснили, насколько же заполитизирован и спорен этот вопрос, когда выложили свою работу о воздействии повышения минимальной зарплаты на закрытия ресторанов, а Breitbart подхватил. Об исследовании Breitbart неверно написал, якобы его результаты доказали, что повышение минималки «заставляет уходить с рынка неэлитные рестораны».

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Луки нигде в 33-страничной работе – которая является частью продолжающейся совместной экономической исследовательской инициативы Гарвардской бизнес-школы и Yelp – не упоминали об «элитных» ресторанах и даже не полагались на матрицу оценок, которую можно толковать как таковую, вроде мишленовских звёздочек. Очевидно, что результаты их исследования были гораздо неоднозначнее и сложнее, чем предполагает резюме Breitbart. Учитывая крайнюю важность данной темы как для ресторанов, так и для их посетителей, мы пообщались с Дарой Ли Лука в надежде точно выяснить, что же происходит с ресторанами, когда повышается минимальная зарплата в их регионе.

MUNCHIES: Здравствуйте, Дара. Можете ли вы объяснить нам, что рассматривает ваше последнее исследование?

Дара Ли Лука: Мы рассмотрели более 35000 ресторанов в Области Залива и изучили, как 21 скачок минимальной зарплаты в регионе с 2008 по 2016 год повлиял на оценки на выходе в динамике, используя данные с Yelp.

И каковы были результаты исследования в общих чертах?

Мы обнаружили, что рестораны, оцениваемые более низко, повышения минимальной зарплаты вынуждают уйти [иными словами, закрыться], в то время как рестораны с высокими оценками, как правило, были более изолированы от этих потрясений.

Итак, для количественной оценки качества ресторанов вы воспользовались такой переменной, как их оценка на Yelp – не цены, не «элитность» и не оценки ресторанных критиков?

Аппарат, которым мы воспользовались в данном анализе, проверяет множество других факторов. Мы спросили: повышается ли в каждом ресторане с повышением минимальной зарплаты вероятность закрытия по сравнению с другими ресторанами, похожими на него с точки зрения всевозможных характеристик вроде типа ресторана, кухни, стоимости?

Являются ли оценки на Yelp в целом показателями ценовой политики или вам попадались недорогие рестораны, которые оценивались выше, чем их более дорогостоящие эквиваленты?

Нас очень много спрашивали о том, не связано ли это попросту с тем, что рестораны с более низкими оценками нередко дешевле или с тем, что между ценой и качеством существует некая связь. На самом деле это не так. Чистая корреляция между ценой и качеством очень низкая. Мы действительно проверяем это, и мы не видим никакой корреляции между ценой и минимальной зарплатой. Говоря по-простому, это не связано с ценой; это связано с качеством, а корреляция между качеством и ценой очень мала.

Я знаю, что уже было исследование Гарвардской бизнес-школы, которое рассматривало распространение фальшивых отзывов на Yelp. Было ли это проблемой для вас в процессе сбора данных?

Это, собственно, старая работа моего мужа. Мы не использовали отзывы, которые Yelp считает недостоверными, так что мы, в общем-то, отсеиваем эти отзывы. Тем не менее, даже в тех случаях, когда мы всё же включаем эти отзывы, результаты примерно те же.

Считаете ли вы, что ваши результаты распространяются и на другие крупные города, в которых существенно повышается минимальная зарплата, например, на Портленд?

Мы концентрируемся на Области Залива, потому что она стала испытательным полигоном для повышений минимальной зарплаты, что позволяет нам чётко определить воздействие минимальной зарплаты на местные предприятия. Я считаю, что основной вывод действительно распространяется на другие регионы и условия, т.е. фирмы с более прочной репутацией или более высоким качеством будут более изолированы от повышений минимальной зарплаты. Мы, вероятно, рассмотрим другие города в последующей работе.

Как вы отмечаете в своём исследовании, в Калифорнии не существует вычета чаевых из зарплаты. Как по-вашему: регионах, в которых чаевые действительно вычитают из зарплаты, повышение минимальной зарплаты будет обладать меньшим воздействием на закрытия предприятий?

Это возможно. В уже существующих работах, в которых рассматривались рестораны и занятость, особого воздействия на занятость по большей части обнаружено не было. Это также зависит от того, насколько велики были повышения минимальной зарплаты. В Области Залива наблюдаются повышения выше среднего, так что, возможно, существует множество причин, по которым мы могли наблюдать больше обязательных воздействий, чем в других местах. На самом деле знание того, что будет воздействовать на какие города, вопрос эмпирический.

В своей работе вы пишете, что рестораны более низкого качества ближе к грани ухода с рынка, чем более качественные, независимо от повышений минимальной зарплаты. Также вы отмечаете, что между повышением минимальной зарплаты и учащением закрытий ресторанов необязательно существует причинно-следственная связь. Как вы сумели разделить эти переменные?

Рестораны с более низкими оценками связываются с более высокой частотой ухода с рынка; это необязательно должно быть причинно-следственной связью. Мы видим лишь одно: рестораны с более низкими оценками и так ближе к грани ухода с рынка, и это может быть связано с тем, что они уже плохо себя проявляют, а может, дело в том, что оценки на Yelp действительно воздействуют на вероятность их ухода с рынка.

В Сан-Франциско запланировано очередное повышение минимальной зарплаты примерно через год. Основываясь на вашей работе, считаете ли вы, что после этой меры пройдёт волна закрытий ресторанов, и есть ли что-то, что рестораны, на ваш взгляд, могут сделать, дабы избежать этого?

Ну, я бы допустила, что анализ в нашей работе следует считать кратковременным воздействием, потому что очень многие из этих изменений в размере минимальной зарплаты произошли достаточно недавно. Мы хотим, как только у нас появится больше данных, выяснить, сохраняются ли эти эффекты и будем ли мы постоянно наблюдать за закрытиями ресторанов или это просто кратковременная регуляция после которой мы не будем наблюдать дальнейшего закрытия ресторанов. Что же касается того, что могут сделать рестораны, на мой взгляд, из этого исследования мы почерпнули следующее: репутация ресторана действительно имеет значение. Ожидание грядущих перемен и размышления о том, как создать более высокий спрос, были бы полезны, как и поиск способа адаптации к более высоким расходам на рабочую силу.

На вашу работу почти однозначно будут ссылаться противники повышения минимальной зарплаты в качестве доказательства того, что оно губительно для бизнеса. С другой стороны, поборники повышения минимальной зарплаты могут прочитать её и заметить, что, возможно, ресторанам с низкими оценками следует просто уйти с рынка вместо того, чтобы едва держаться на плаву благодаря использованию рабочей силы, которой не платят достаточную для жизни зарплату. Что вы думаете об этих аргументах?

Мы не хотим, чтобы наша работа служила рупором в борьбе за повышение минимальной зарплаты или против него. Мы просто пытаемся показать, что рестораны с более низкими оценками – которые и так ближе к грани ухода с рынка – испытывают непропорционально сильное воздействие повышений минимальной зарплаты. Это полезная информация для политических деятелей, которая помогает в понимании возможных отрицательных последствий повышения минимальной зарплаты. В конце концов, повышение минимальной зарплаты будет иметь какое-то воздействие.

Спасибо, что пообщались с нами, Дара.

Данное интервью отредактировано из соображений ясности и длины.