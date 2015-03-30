Мы понаблюдали за тем, как британские банкиры избивают друг друга во время боксёрского матча между белыми воротничками

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Оригинал этой статьи опубликован в VICE UK.

Боксёрский поединок между белыми воротничками – это когда британские офисные сотрудники тренируются всего восемь недель, выходят на ринг и избивают друг друга. Согласно посвящённой событию странице в Фейсбук, тысячи людей планировали втиснуться в Боурнмаус Пурбек Холл в прошлую субботу, чтобы посмотреть на более чем 40 соперников, поэтому я подумал, что тоже пойду и сам всё увижу.

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Считается, что эта культура появилась в спортзале «Глизонс» в Нью-Йорке, где тренировались такие признанные чемпионы по боксу как Али, Тайсон и ЛаМотта. Владелец Брюс Силверглейд начал практиковать неформальные бои для городских парней с Уолл-Стрит, и с наступлением нового тысячелетия к нему стало приходить всё больше и больше людей. В 2000 году работники Уолл-Стрит дрались в Лондоне на мероприятии, которое называлось «Столичное наказание» и которое подогрело интерес к боксу между белыми воротничками в Великобритании.

Мероприятие в Боурнмаус было организовано самым главным промоутером белых воротничков в Великобритании – компанией «UltraWhiteCollarBoxingLtd.». В этой местности работает более 4000 сотрудников JPMorgan, многие участвуют в соревнованиях, а значит, это лучшая возможность ударить банкира и не быть арестованным. Обратите внимание, что многие люди пришли сюда, чтобы поддержать Британские исследования рака – благотворительное мероприятие, ради которого всё это затевалось, а не ради того чтобы смотреть на окровавленных виновников экономического кризиса.

Вечер начался рано и длился до полуночи, группы, состоящие из четырёх новых борцов, появлялись на двух рядом расположенных рингах каждые десять минут. Каждый участник должен был продать 20 билетов своим коллегам. Из-за этого атмосфера напоминала один из тех благотворительных забегов, где вся толпа подбадривает своего друга, пробегающего мимо, а потом все идут в паб, чтобы напиться.

Вечер начался рано и длился до полуночи; группы, состоящие из четырёх новых борцов, появлялись на двух рядом расположенных рингах каждые десять минут. Каждый участник должен был продать 20 билетов своим коллегам. Из-за этого атмосфера напоминала один из тех благотворительных забегов, где вся толпа подбадривает своего друга, пробегающего мимо, а потом все идут в паб, чтобы напиться.

На первом ринге появились двое мужчин в 16-унцовых перчатках, шлемах и с небольшими пивными животами. Они сошлись лицом к лицу. Шесть минут хуков, ударов и слабой выдержки. Иногда один доставал другого, заставляя противника пятиться назад, а его шлем вращаться.

По мере того как вечер продолжался, боксёры становились лучше, а аудитория хуже. Кто-то бросил бутылку через арку, и она упала на стол группы поддержки одного из соперников, спровоцировав тех, кто там сидел, начать в толпе бешеную охоту на виновника. Мужчины скрылись в туалете и вернулись с ноздрями для поло.

В фойе разразился скандал, который перенесся с арены в туалет, потом снова на арену и, в конце концов, в зону для курения. В результате этого сумасшествия охранники были забрызганы кровью, а женщины кричали, пока мужчины с обеих сторон топали, толкались и расчищали головами путь через здание.

На улице стоял с широко открытыми глазами мужчина, из головы которого сильно текла кровь; он рычал. Пытавшийся его сдержать друг, был им же избит и заляпан кровью.

Тот, кто нанёс увечья этому одетому в смокинг мужчине, получает титул за лучший удар за чертой ринга, но в соревнованиях приз ушёл к Чарли Малйону. Чарли (в голубом на фото вверху) показал себя самым умелым участником. Он продемонстрировал впечатляющую реакцию, когда уходил от ударов и возвращался обратно, нанося быстрые дразнящие удары, которые явно дезориентировали противника.

Вскоре матч продолжился между Мэттом, сотрудником JPMorgan, и человеком по имени Дэвид. Благодаря своему росту и размерам, Мэтт понравился аудитории, и большую часть первого раунда казалось, что аудитория была права. Тем не менее, во втором раунде Дэвид ответил, наращивая очки шквалом ударов и хуков. К третьему раунду проявились осторожность и усталость, и темп замедлился, на смену наглым попыткам прошлых раундов пришли более лёгкие удары. БойзакончилсяпобедойДэвида 28 к 29, чтозаметнорасстроилоМэтта.

Через минуту после матча я говорил с удивительно оптимистичным Мэттом и другими участниками соревнования в фойе.

Мэтт сразу после боя

VICE: Почему бокс для белых воротничков?

Мэтт Элкок, JPMorgan: Я всегда немного занимался боевыми искусствами – мне всегда нравилось быть в форме, а шесть месяцев назад я начал заниматься боксом, бросая вызов самому себе. Когда я узнал об этом событие, то подумал, почему бы не поучаствовать?

Как ты себя чувствовал сегодня?

Угу, смешанные чувства. Ты то на подъёме, то упал, то выжат, то измотан, а потом тебе страшно. Ждёшь, когда пройдёшь через эти двери, подобных ощущений не существует. Стрёмно.

Ты проиграл на одно очко. Что чувствуешь по поводу результата?

Да, ясно, что все хотят побеждать, и я сильно расстроен, что не победил, но я могу держать свою голову высоко поднятой. Мы шли нога в ногу, обменивались ударами… если честно, результат мог быть любым. Первый раунд был моим, второй – его, третий – мы были равны. Мне кажется, у меня техника лучше и я крепче, но он сыпал этими хуками. Это было слишком. Это больно. Оченьбольно. Онмолодец.

Почему бокс для белых воротничков?

Аран «АК-47» Кеннеди, Deep Motion UK House Events: Я зарегистрировался после того, как прочитал об этом в Твиттер. Я увидел «восемь недель бесплатных тренировок, сбор средств на исследования рака», и подумал, займусь этим немного.

Как себя чувствуешь за минуту-две до выхода на ринг?

Ну, я всегда говорил: «Нет лучше чувства, чем когда получаешь удары и участвуешь в сборе денег на исследования рака».

Насколько для тебя важна победа?

Мы победили до того, как вышли на ринг… но да, победа была бы дополнительным бонусом. Но настоящая причина, собравшая здесь 2000 человек, это «Британские исследования рака». Это причина, повлиявшая на каждого из нас.

Привет Кэльвин. Что тебя мотивировало драться сегодня?

Кэльвин Брэндон, эксперт по управлению недвижимостью, работающий на себя:

Я всегда хотел попробовать бокс, но всегда откладывал. Сейчас мне 37 лет, поэтому я подумал, если не сделаю это сейчас, никогда не сделаю. Я собрал более 1500 долларов на исследования рака, и это очень хорошее чувство.

У тебя кровь идёт, не жалеешь?

Нет, ничего не болит, но возможно утром заболит. Хороший был бой. Он достал меня несколько раз по лицу, особенно в первом раунде, но я тоже несколько раз неплохо его ударил, и в конце получили ничью.

Почему бокс для белых воротничков?

Адам Миянйи, онлайн консультант по здоровью: Мой коллега по работе сказал мне, чтобы я принял участие – он тоже один из участников. Я подумал, почему нет? Всё навив. Это и фитнесс, и лучшее из того, что я когда-либо делал.

Как всё прошло?

Я не победил, но вёл свой бой, придерживаясь своего плана. И что более важно, я почувствовал прилив адреналина.

Это больше похоже на «Бойцовский клуб» или «Роки»?

Я старался быть боксёром, но всё закончилось как в «Бойцовском клубе». Этому невозможно противостоять – хочешь следовать плану игры, но если кто-то захочет драться, будешь драться. Когда кто-то бьёт тебя по лицу, естественная реакция постараться ответить тем же. Это первая драка, в которой я когда-либо участвовал.

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