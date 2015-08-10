Кто ест рамэн в 3 ночи в воскресенье?

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Мельбурн пережил самые холодные выходные за последние пять лет, и всё же это не удержало людей от потери рассудка из-за нового круглосуточного рамэн-бара, который недавно открылся в центре города. Я был одним из потерявших рассудок, тем, кто в прошлом году совершил туристический поход по Японии и с тех пор влюбившийся в этот грандиозный лапшичный суп богов.

Поэтому после субботних гулянок я решил сходить на разведку в этот ресторанчик, в основном для того, чтобы узнать, что за люди едят рамэн в 3 часа ночи в воскресенье. Я ожидал, что там будет пусто, но вместо этого я простоял полчаса в очереди, только чтобы войти внутрь. Поскольку мне надо было убить время, я решил, что сейчас самое время познакомиться с моими собратьями по любви к рамэну.

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Полчаса ожидания. В 3 ночи. Посреды зимы.

Джош, 28 лет

Вайс: Привет Джош, чем здесь занимаешься? Джош: Мы были на вечеринке, она закончилась в 2 часа. После неё мы подумывали пойти домой, но потом вспомнили об этом недавно открывшемся круглосуточном ресторанчике и решили проверить что к чему.

Какое твоё первое воспоминание, связанное с рамэном? Наверное, это лапша быстрого приготовления, но я не помню, когда я в последний раз ел настоящий рамэн. Я собираюсь в Японию в конце года на Новогодние праздники, поэтому мне не терпится попробовать правильно приготовленный рамэн.

На улице довольно холодно и мы уже некоторое время ждём снаружи… Почему бы не сходить за бургером в McDonald‘s? Я съел достаточно бургеров в своей жизни, поэтому хочу поесть рамэна. Плюс тут подают пиво.



Мик, 24 года

Привет, Мик! Что такого классного в рамэне? Мик: Я был в Японии два года назад, катался на сноуборде, и ел рамэн недалеко от посёлка Нисеко в Хоккайдо. Это было потрясающим. Здесь, в Мельбурне, я его особо не ел, поэтому я отнюдь не ветеран рамэна, но это хорошая еда. Это что-то необычное.

Откуда ты узнал об этом месте? На просторах Facebook, все делились статьёй об этом круглосуточном рамэн-баре, поэтому мы пришли сюда, чтобы храбро встретить мельбурнскую зиму, и заценить это место. Это лучше, чем McDonald‘s.

Бэн, 24 года и его друг, Риз, 25 лет

Ребята, вы чем здесь занимаетесь? Риз:Мы шли мимо KFC и увидели кучку выстраивающихся в очередь людей, и я подумал: «Будь ты проклят, рамэн!». Я только вернулся из Японии, был там около месяца и провёл большую часть своих поздних вечеров в погоне за рамэном, именно поэтому я здесь — это лучший способ завершить вечер.

Бэн:Мы только-только ушли из клуба, и я сейчас просто поддерживаю товарища в желании поесть рамэна.

Что за клуб? Бэн:YoYo.

И как там? Бэн:Отстойно. Риз:Там всегда отстойно.

Риз, ты много раз кушал рамэн в Японии. Как тебе австралийский рамэн по сравнению с оригиналом?

Риз:В хороших ресторанах нравится, в тех, что послабее – нет. Есть несколько мест, помимо этого ресторана, например, «Russell» и «Lonsdale Street», которые как сердце рамэна в Мельбурне, а может и во всей Австралии. Они заслуживают сравнения с Японией, и это круто.

Опиши свою идеальную миску рамэна. Риз:Там обязательно должно быть яйцо, хороший бульон, должен быть дополнительный выбор между кунжутом и маслом чили, возможность заказать больше лапши, если необходимо. Также важна обстановка; у ресторанчика должно быть ощущение такого себе шума и суеты, где ты одной ногой здесь, другой – там. Всё дело в этой суматошной атмосфере. Это самое рациональное быстрое питание в мире, которое всё ещё сохраняет ощущение домашней еды.

Мы простояли в очереди весьма долго; вы ожидали, что будет столько народу? Риз:И да, инет. Бэн:Это Мельбурн, поэтому кто знает, чего ожидать на самом деле.

Морис, 31 год

Привет, Морис! Прежде, чем я начну интервью, мне нужно узнать твой возраст. Морис:Вот блин. Ладно, я родился в 84-том. Значит мне 31… кажется. Мой День рождения попал на новогодний вечер, поэтому с началом нового года со мной родилась новая эра. Так что сейчас 31-й год в моих годах.

Довольно поэтично. Так как тебе рамен? Я ел обычный рамэн без добавок. Я всегда заказываю обычный рамэн точно так же, как я заказываю мартини в качестве своего первого напитка в баре, потому что по мартини можно сказать насколько хорош бармен, и также можно судить насколько хорош рамэн-бар по обычному рамэну. Он был идеально сбалансирован, но потом я заказал чёрный рамен. И я обнаружил, что когда ты заказываешь чёрный рамэн, это просто код для «добавьте-ка чего-то остренького в мой рамэн», потому что когда зачёрпываешь полную ложку бульона, а в ней полно специй – это гениально. Смесь специй вместе с богатством «умами» — и в этом чёрном рамэне целые тонны этого «умами». И острота.

Ты долго стоял в очереди? Мы ждали около 30 минут. Достаточно долго, чтобы найти небольшую церковь на углу и выкурить большой косяк марихуаны.

Наконец пришло время заходить. Я тотчас перенёсся обратно в Японию. По ощущениям и ароматам тут как в истинном японском ресторанчике, где подают лапшу. Написанные от руки меню, телевизор с большим экраном, где показывают традиционные японские шоу, и коллекционные фигурки анимэ вдоль всех тёмно-коричневых деревянных стен. Персонал занят, бегая вокруг и стараясь удовлетворить спрос всей помешанной на рамэне толпы, в то время как дымок с открытой кухни пробивается сквозь грязный фильтр и пропитывает всё помещение. Это как Instagram, но как и реальный человек.

Мой внутренний отаку терял самообладание.

Рамен без яйца – это всего лишь грустная тёмная бездушная пустота.

Анжэла, 25 лет

Привет, Анжела! Почему ты ешь рамэн в 3 ночи? Анжела:Рамэн можно есть в любое время дня, а после выпивки он просто фантастичен.

Можешь вспомнить, когда впервые попробовала рамен? Да! Собственно говоря, первый раз я попробовала его в Японии, мы были в Харадзюку, там был маленький ресторанчик, в котором могут одновременно уместиться всего около 10 человек, и ощущения были такими же, как сейчас. Надо было прождать как минимум пол часа, прежде чем попадаешь внутрь, и как только заходишь, всё происходит очень быстро.

Что для тебя значит рамэн? Япония в миске.

Дэрби, 27 лет

Привет, Дэрби! Что делаешь здесь в 3 ночи? Дэрби:Я здесь, потому что немного выпил, и нет лучшего способа насладиться едой в это ночное время, кроме как съесть мисочку рамэна.

Как узнал о этом блюде. Я ездил в Японию, когда мне был 21. Мой дядя живёт в Японии, он открыл для меня японскую культуру, и первым делом он сводил меня в рамэн-бар, и первая съеденная мной миска вынесла мне мозг.

Что должно быть в идеальной миске рамэна? Яйцо. Нельзя есть рамэн без яйца.

Ты можешь рассказать мне о философии жизни и рамэне в одном предложении? Пожалуй, не в данный момент, но я всё же попробую! Я думаю, что жизнь вроде как миска рамэна — она очень мягкая, у нее богатый вкус, в ней бывает много взлётов и падений, прямо как волнистая лапша. Но это всего лишь один из способов взглянуть на этот вопрос, у всех свои взгляды на то, как они едят рамэн, как к нему относятся и как на него смотрят.



Автор; ушедший подбородком глубоко в омут рамэна

В конце концов, я всё-таки сдался и с удовольствием съел пару мисочек приправленного специями чёрного рамэна. Он был чертовски изумительным.

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