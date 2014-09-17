Чьи останки нашли в Вест Меса?

Рабочие ведут раскопки на месте преступления на окраине города Альбукерке, штат Нью-Мексико, где были обнаружены останки 11 тел. Фото Серхио Сальвадора/АР

История убийства в Вест Меса начинается за городом Альбукерке, штат Нью-Мексико, на высоком плато пустыни, которое поднимается вверх над Рио-Гранде. Простирающийся по всей южной границе регион под названием Сан Белт и его районы с названиями вроде Desert Spring Flower и Paradise Hills являются царствами сухого песка, перекати-поля и трейлерных парков. В этой части Вест Меса пустынно. Тут есть только городской тир, автострада и колония городского округа Берналилло. Также тут находится место преступления, где в 2009 году были найдены 11 разложившихся трупов, похороненных в неглубоких могилах.

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Полицейским Альбукерке потребовались недели, чтобы найти все тела, которые были разбросаны на 92 акрах земли, принадлежащих местному застройщику, и почти год, чтобы идентифицировать жертвы. Все тела принадлежат девушкам в возрасте от 15 до 32 лет, и большинство из них были латиноамериканского происхождения. Девушки пропали без вести между 2001 и 2005 годом, задолго до того, как их тела были обнаружены. Десять из 11 погибших были известными проститутки и наркоманками, этот факт часто отмечали в полиции. Одна из пострадавших, 22-летняя Мишель Вальдес, была на четвертом месяце беременности. Последняя из найденных, 15-летняя Джейми Барела, исчезла в 2004 году. Она пошла прогуляться в парк со своим двоюродным братом, сказала журналистам мать Джейми, ещё с бигудями на голове. Тело её кузины, 27-летней Эвелины Салазар, было найдено двумя месяцами ранее. Другая 15-летняя девушка, Силания Эдвардс, совершившая побег из тюрьмы Лоутон, в штате Оклахома, была единственной жертвой, имевшей афроамериканское происхождение, и у которой были родственники за пределами Нью-Мексико.

Это было самым ужасным серийным убийством, коих в Альбукерке ранее никогда не видели. В то время как серийные убийцы не являются редкостью в западной части Соединенных Штатов, в наибольшем по величине городе штата Нью-Мексико никогда не было таких преступлений. Полиция пообещала семьям погибших, что расследование убийств будет одним из главных приоритетов, и первоначально, казалось, что так оно и есть. Следователи собрали первоклассную команду детективов, криминалистов из ФБР и работали вместе с правоохранительными органами всего штата, чтобы попытаться выяснить, как останки 11 девушек оказались в пустыне. Уже прошло пять лет после обнаружения первого тела. А у полиции до сих пор нет официальных подозреваемых, и в Альбукерке, в значительной степени, забыли о том, что когда-то называли «преступлением века» в городе.

«В городе ​​не было такой степени страха и тревоги, как вы могли бы ожидать. Было очень мало публичного освещения», говорит Дирк Гибсон, профессор Университета Нью-Мексико, написавший две книги о серийных убийцах. «Место, где нашли тела, физически очень отдалено. Сочетание удалённости во времени этих убийств и географии обусловили тот факт, что на продвижение расследование оказывали лишь небольшое давление».

Фото 11 жертв Вест Меса из полицейского файла

Ради справедливости следует отметить, что у копов было мало данных. Официальной причиной смерти всех 11 женщин было убийство, но по правде говоря, медицинские и судебно-медицинские эксперты не могли определить как были убиты жертвы. Никаких свидетелей не нашли, и на месте захоронения практически не было улик, а это означало, что не было ничего, что могло бы связать жертвы, за исключением их общей могилы и «рискованного образа жизни».

Нет, конечно были версии. Сначала это были фотографии, выпущенные Департаментом полиции в Альбукерке в конце 2010 года, семи женщин, которые по мнению копов, могли быть связаны с убийствами в Вест Меса. Две женщины были позже обнаружены живыми, а одна, по-видимому, умерла ненасильственной смертью. Полиция никогда не сообщала откуда взялись эти фотографии, или чем всё это закончилось. Потом возник Рон Эрвин, фотограф из города Джоплин, штат Миссури, и частый гость на ярмарке в штате Нью-Мексико, проводившейся рядом с местом захоронения. Но после конфискации сотен фотографий и документов у него дома и в офисе, полиция не смогла найти улик против него. (Эрвин, понятно, потом заявил в интервью местной газете, что он был опустошен в связи с этими подозрениями). В том же году, Джордж Уокер, частный детектив, начал получать загадочные телефонные звонки и электронные письма от неизвестного лица, утверждающего, что у него есть информация об убийце, но эта цепочка так ни к чему и не привела. На протяжении многих лет, другие имена всплывали в расследовании, в основном, имена местных сутенеров и постоянных клиентов, прикладывающих кулаки к своим женам, некоторых лиц, умерших к тому времени или находящихся в тюрьме, но ничего не приносило продвижения в расследовании.

«Существует возможность, что это был заезжий убийца. Серийные убийцы передвигаются; вот почему их тяжело поймать», говорит Уолкер. «Если его не поймают, я уверен, что будет больше жертв. Он, возможно, гуляет где-то на свободе в Нью-Мексико или в другом штате».

Члены семьи Мишель Вальдес на памятном месте. Фото Адольфа Пьер-Луи/Albuquerque Journal /AP

Следствие выявило тёмную сторону Альбукерке, сонного города на юго-западе США с населением в полмиллиона человек, уровень насильственных преступлений в котором более чем вдвое превышает средний по стране, и где женщина сомнительных нравов может бесследно исчезнуть и всем будет наплевать. В 2007 году, за два года до обнаружения преступления, репортеры из Альбукерке выяснили, что единственный в городе детектив по розыску пропавших людей, составил список из 16 проституток, исчезнувших в городе в промежутке между 2001 и 2006 годом – это был первый признак серийного убийцы. Но в полиции, кажется, на это смотрели просто как на список пропавших без вести проституток. В конце концов, девять из этих женщин были выявлены в могильнике на Вест Меса. Местонахождение остальных семи остаётся неизвестным, оставляя открытым вопрос о том, были ли у убийцы другие места-захоронения, и может ли он по-прежнему где-нибудь совершать убийства. «Это логично, что могут быть ещё могильники», говорит Гибсон. «В Альбукерке сотни таких мест. Если полиция обнаружила этот, в котором он давно перестал прятать тела, может быть ещё другой. Я бы не удивился».

Какими бы шокирующими серийные убийства в Вест Меса не были, они не уникальны. Хотя число серийных убийств в США снизилось в последние десятилетия, те, которые происходят, в большинстве случаев, совершаются в отношении женщин. По данным ФБР, опубликованным в 2011 году, 70 процентов всех жертв серийных убийц с 1985 года были женщинами, в основном, в возрасте от 20 до 30 лет. «Большинство жертв серийных убийц это те, которых я называю «почти мертвыми», потому что они, как правило, представляют собой маргинальные группы общества, в данном случае, наркоманов и проституток», говорит Стивен Эггер, преподаватель криминалистики в университете Хьюстон-Клиэр Лейк в Техасе и консультант ФБР. «Такое отношение, которым пронизана пресса и общественность, снижает давление на полицию с требованием раскрыть преступление, по крайней мере первоначально, пока вы не получили большое количество жертв».

Полиция в Альбукерке заявляет, что они всё еще расследуют серийное убийство в Вест Меса, в официальных хрониках также известное под названием «убийства на 118-ой улице». В последние годы детективы обнаружили совсем мало информации в ходе расследования, а пресс-секретарь полицейского департамента отказался комментировать эту историю. У копов Альбукерке возникли и другие проблемы: после гражданского расследования, установившего, что в связи с чрезмерным применением силы полицией в промежутке между 2009 и 2012 годом погибло 20 человек, и что в большинстве случаев применение оружия было незаконным, было объявлено, что Министерство юстиции будет контролировать работу полиции. В последние годы правоохранители из Альбукерке и Нью-Мексико были также вовлечены в скандалы на почве сексуальных домогательств, включая обвинения в том, что федеральный полицейский и полицейские из Альбукерке применяли к проституткам сексуальное насилие.

Несмотря на отсутствие любых официальных подробностей или сводок, у каждого в Альбукерке имеется своя собственная версия о происхождении захоронений в Вест Меса – начиная от грязных копов и заканчивая разборками банд наркоторговцев. Независимо от ответа, кажется, что и убийца, или убийцы, и все в Альбукерке проехали те события. «Альбукеркеанцы не относят себя к жертвам; они думают, что те события просто коснулись кучки проституток и наркоманок», говорит Гибсон. «Бюджет полиции растягивается на кусочки. Там так мало денег, но очень много преступлений. На расследование преступления десятилетней давности, в отношении которого полиция считает, что жертвы напросились сами, просто не хватает стимулов»​​.