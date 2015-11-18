Компании вроде Kikkoman до сих пор проводят испытания на животных

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Японская компания по производству продукции из сои Kikkoman, известная своими широко распространёнными бутылочками с соевым соусом, в конце прошлого года попала под удар из-за проведения жестоких экспериментов на животных во время испытания своей продукции. Организация PETA (Люди за этичное обращение с животными), ведущая борьбу за права животных, опубликовала расследование работ компании по проведению испытаний на животных и обнаружила многочисленные примеры экспериментов, при которых животных изувечивали и убивали ради испытаний соевой продукции. Теперь PETA направляет петиции другим компаниям с призывом прекратить испытания на животных, и призывает бойкотировать продукцию компании Kikkoman.

Расследование в отношении компании Kikkoman, опубликованное не далее как в августе 2015 года, подробно рассказывает об испытаниях на животных, которые могут вызвать отвращение у любого: насильственное кормление крыс ферментированным соевым молоком; диета с высоким содержанием холестерина для кроликов с целью вызвать заболевания сердца (с последующим умерщвлением); закачивание соевого соуса в желудки крыс, с последующем обезглавливанием и изучением мозга.

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В компании Kikkoman, отказавшейся предоставлять комментарии для данной статьи, заявляют, что испытания необходимы для обеспечения безопасности продукции. В заявлении на странице компании в Facebook утверждается, что Kikkoman «использует исключительно самые безопасные и высококачественные ингредиенты» и заверяют, что они «преследуют самые гуманные и человечные подходы, какие могут быть» при испытаниях на животных. Однако сами по себе испытания на животных как средство для безопасности продуктов питания, вообще говоря, являются довольно устаревшей формой исследований, по утверждению Сюзанны Хармон и Марисы МакДоналд, адвокатов по правам животных, которые совместно владеют фирмой McDonald & Harmon.

Сложно сказать насколько сегодня распространены испытания на животных в сфере пищевой промышленности, поскольку те правила, в соответствии с которыми Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ведёт статистику, исключают некоторые виды испытаний на животных. «Большая часть общедоступной информации об испытаниях на животных формально ошибочна, поскольку она основывается на данных, собранных FDA, а такие данные FDA не включают информацию о грызунах и птицах», – говорит Хармон. Так происходит потому, что Закон о благополучии животных (в сущности это единственный закон в США, защищающий животных от проведения исследований) в частности исключает грызунов и птиц из своего определения животных. Поскольку крысы и другие грызуны широко используются в экспериментах на животных, данные FDA являются нечёткими и обрывочными.

Тем не менее, по словам Хармон, испытания на животных переросли в распространенное явление в начале 2000-х годов, когда компании по производству продуктов питания и напитков стремились попасть в движение «супер еда». Компании изменяли свои продукты питания в целью заинтересовать потребителей, особенно следящих за своим здоровьем, и, следовательно, им требовалось проводить больше испытаний, чтобы соответствовать стандартам FDA, особенно в начале использования новых добавок. Каждый раз, когда в производстве продуктов применяется новый ингредиент, этот ингредиент должен быть проверен на предмет его безопасности, что, в силу исторических обстоятельств, предусматривает испытания на животных.

FDA не требует проведения эти испытаний на животных — просто это один из видов испытаний, который соответствует стандартам FDA. (Kikkoman находится в Японии, но FDA требует, чтобы все компании — зарубежные или местные — которые «производят, перерабатывают, упаковывают или хранят продукты питания для потребления людьми или животными в США», регистрировались в FDA и соответствовали её стандартам.) По утверждению Хармон «любая продовольственная компания, которая использует новые пищевые добавки, вероятно, участвует в испытаниях на животных».

Исследования требуется проводить до того как компании смогут заявлять о пользе своей продукции для здоровья, или прежде чем FDA классифицирует их как безопасные. В некоторых случаях единственным способом проверить эти заявления – это провести испытания на живом человеке или животном, поскольку альтернативных испытаний не существует. Некоторые люди считают, что испытания на животных могут быть оправданы в тех случаях, когда исследования касаются лечения инсультов, и когда нет альтернативных исследовательских моделей, а результаты исследований представляют собой большую пользу для человечества.

Но, кажется, это не случай компании Kikkoman. МакДоналд говорит, что в Kikkoman насильственно кормили крыс для изучения физиологического воздействия ферментированного соевого молока (ФСМ).

«В начале исследования они указали, что другие исследования указывали на возможную пользу для здоровья ФСМ, которое может способствовать работе кишечника и, возможно, обладает антиоксидантными свойствами, – говорит МакДоналд. – Далее в них указывалось, что «несмотря на эти недавние исследования, общие физиологическое воздействие ФСМ остаётся неизвестными». Следовательно, получается, что они хотели изучить его физиологические воздействия, поскольку их ещё не исследовали».

Задачей исследования была проверка двух физиологических аспектов: желании крыс бегать в своих колёсиках и изменения в сексуальном поведении самцов крыс. Почему они выбрали именно эти воздействия не совсем ясно, но МакДональд предполагает, что «они проводили исследования, чтобы понять включает ли польза ФСМ повышенное желание физических нагрузок».

Но вот в чём загвоздка: реакция крыс в сексуальном поведении и их желание физической активности в лучшем случае представляет собой предположение о том, как среагирует человек. Это ненадёжная и совершенно неубедительная форма исследований. В исследовании за 2004 год, опубликованном в журнале British Medical Journal, говорилось о том, что мы извлекаем очень маленькую пользу из испытаний на животных, если вообще её извлекаем.

«Так зачем вообще стоит включать этот ненужный шаг? – спрашивает МакДоналд. – Это демонстрирует, что неважно, сколько проводится испытаний на животных, результаты никогда не являются стопроцентными показателями того, что случится с людьми».

Бэн Уильямсон, директор лабораторных исследований организации PETA, повторяет, что такие виды экспериментов не несут большой пользы для науки. «Они жестоки, по закону они не требуются, и они не имеют отношения к людям», – говорит он.

Поскольку испытания на животных являются единственным способом соответствовать стандартам безопасности FDA, Уильямсон отмечает, что существует множество этичных и гуманных альтернативных испытаний. Например, существуют искусственные системы пищеварения человека, наглядно демонстрирующие влияние пищи на систему пищеварения. Также существуют трёхмерные микрожидкостные клеточной культуры, которые имитируют реакции и механизмы человеческих органов. Оба эти метода лучше имитируют человеческую физиологическую реакцию без использования испытуемых людей или животных.

В прошлом организация PETA преуспела в убеждении других продовольственных корпораций, таких как Barilla и Coca-Cola, прекратить испытания на животных. Сочетание петиций, бойкотов и плохой репутации в целом было ключом в этих случаях. Уильямсон говорит, что они хотят, чтобы компания «Kikkoman» «вступила в 21 век и [перестала] издеваться над животными ради маркетинговых заявлений».

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