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Это Нью Йорк становится более шумным, или ньюйоркцы – слишком плаксивыми?

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Изображение с ресурса Flickr пользователя Nicholas Wang

Нью-Йорк всегда громкий, но терпения у местных жителей в отношении вечеринок на крышах, громких баров со столиками на свежем воздухе, транспортного движеня и шума в целом, наверное, стало меньше чем когда-либо. Этим летом репортер издания amNewYork представил впечатляющее исследование громоздких сервисных журналов службы 311, показавшее заметное увеличение количества жалоб на шум в сравнении с летом прошлого года.

В июле было получено около 18000 жалоб на шум соседей и почти 8000 жалоб на шум окружающей среды (т.е. шум с улиц). Это большой рост по сравнению с июлем 2013 года, когда на шум соседей поступило 11000 жалоб, а на шум с улиц менее 3000 жалоб.

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Люди объясняют amNewYork, что проблема в том, что по разным причинам город становится всё шумнее.

«Давние жители Нью-Йорка говорят, что ряд тенденций совпал так, что любители вечеринок выиграли за счет тех, кто предпочитает тишину», – пишет корреспондент Шейла Энн Фини. «Законы, запрещающие курить привели к большему количеству выпивших на улицах. Сумасшедшее количество туристов (56,4 млн в прошлом году), которым нет нужды вставать рано затем, чтобы позволить себе оплатить нью-йоркское жилье, также продолжило рост. Взрыв в предложении роскошных резиденций с местом для тусовки на крыше или на балконах, а также строительство новых отелей, многие из которых предлагают развлечения на крыше и в барах-верандах, вносит свою лепту».

Но стоит иметь в виду, что увеличение жалоб на шум за последние два года не обязательно означает, что Нью-Йорк становится всё громче и превращается в своего рода токсичный отход ужасных звуков. Может быть вместо этого его жители просто стали больше жаловаться? Может быть, – говорит д-р Арлайн Бронзафт, психолог в области окружающей среды, работавшая над городскими правилами по шуму и выступавшая советником нескольких мэров по вопросу уменьшения шумового загрязнения.

«Является ли Нью Йорк шумным городом? Да. Был ли Нью Йорк всегда шумным городом? Да», – ответила она мне по телефону. «Но вот что изменилось: у нас поубавилось желания терпеть это дальше».

Бронзафт утверждает, что когда в 2007 году обновляли городской кодекс правил о шуме (предыдущий закон утверждался во время эпохи Рейгана), жители проявляли большую осознавать в вопросе того, что в отношении ора за дверью или дальше по улице нужно что-то предпринимать. Горячая городская линия 311 в Нью Йорке, обеспечивающая жителей неаварийными услугами, действует примерно с 2003 года, но обновления в кодексе правил о шуме и предание огласке указаных там норм, наверное, и привели к всплеску в количестве жалоб.

Бронзафт говорит, что она лично принимала поток звонков от негодующих ньюйоркцев (тех, кому в службе 311 советовали поговорить с психологом), ищущих совета. «Я бы сказал, что количество звонков умножилось», – говорит она мне. «Люди хотят знать, что кто-то может выслушать их жалобы, даже если это не решит проблему».

Джон Лонгман, президент акустической консалтинговой компании Longman Lindsey, сказал мне, что по его мнению рост числа жалоб свидетельствует о сдвиге в духе времени. «Молодое поколение сейчас больше озабочено качеством своей жизни, чем раньше. Времена философии, бытующей среди ньюйоркцев в 80-х, прошли», – утверждает он. «У людей другие ценности сегодня… Ньюйоркцы, хотите верьте, хотите нет, более социально ответственны в эти дни».

Мэтью Шеффлер, старший научный сотрудник акустической консалтинговой компании Cerami & Associates, добавил, что зонирование некоторых районов города в настоящее время меняется «от индустриального назначения к коммерческому или от промышленного к жилому». По его мнению это хорошо, потому что изменения зонирования требуют, чтобы жилые дома в районе получили дополнительный статус (Е), и в них должны провести апгрейд фасадов и установить толстые окна (трёхкамерный стеклопакет или ламинированное стекло) для борьбы с шумом окружающей среды, таким как дорожный трафик. Но пока промышленная зона перестраивается в жилую, может пройти время, необходимое собственникам и управляющим недвижимостью для приведение её к требованиям.

«Многие обращаются в 311 с жалобами на соседей, но такой тип шума относится к вопросам аренды и отношениям с собственником недвижимости», – говорит Бронзафт. «Жалобы на шум распределяются и обрабатываются различными службами, в частности полицией, Департаментом экологической политики, и службой, занимающейся вопросами аренды. И не все это знают, потому они просто звонят на 311 каждый раз, когда возникает проблема. Или они звонят мне!»

«Существует ожидание, что у нас есть право на жалобу», – продолжает она. «Как только вы научите людей их праву жаловаться, ожидайте увеличения жалоб. Единственным недостатком является то, что многие не получают желаемой реакции».

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