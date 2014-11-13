“Эффективные альтруисты” хотят приносить добро наиболее эффективным способом

Встреча Центра эффективного альтруизма. Фото ​с интернет страницы организации.

Благотворительные акции в социальных медиа, такие как ​Ice Bucket Challenge и No Makeup Selfie становятся всё более популярными. В моей ленте новостей на Facebook всегда найдётся хоть один человек, который ездит на велосипеде по разным странам или делает что-либо другое для того, чтобы собрать денег для тех, кто в нужде. Очевидно, что вся эта самоотверженность похвальна и приложенные усилия привлекают внимание людей, но возникает вопрос: существуют ли более эффективные способы помочь.

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“Эффективный альтруизм” – быстро растущее общественное движение, которое ищет пути сделать благотворительность максимально эффективной. Цель движения – убедить людей жертвовать своё время и деньги наиболее экономически эффективным способом. Эффективные альтруисты не считают достаточным “давать понемногу”. Они задают себе вопрос: где можно принести наибольшую пользу своими деньгами, временем и усилиями? Какую карьеру можно построить в сфере благотворительности? Как можно использовать научные данные, чтобы решения имели максимальный эффект?

​Нил Боуэрман, соучредитель и директор по специальным проектам в​ Центре эффективного альтруизма Англии, подчёркивает, что конечная цель эффективного альтруизма – посмотреть на все проблемы в мире и решить как можно больше этих проблем.

“Об эффективном альтруизме можно говорить как о “последнем общественном движении, которое ещё не стало всеобщим”, сказал он мне. “Мы просто задаём вопрос: где наши усилия окажут наибольшее влияние? Мы не уделяем внимание какому-либо конкретному направлению, или какой-либо конкретной области”.

Движение стало популярным в прошлом году, когда влиятельный философ Питер Сингер выступил на ​TED talk, где он посоветовал: “Убедитесь в силе ваших аргументов, убедитесь в том, что вы действуете эффективно и в правильном направлении”. (Его выступление уже собрало более 1,1 миллиона просмотров). Недавно 180 благотворителей, которые свои действия основывают на цифрах и расчётах, собрались на ​саммите в Сан-Франциско. Подобные мероприятия уже проходили в Великобритании. Очевидно, что движение набирает обороты.

Философ Питер Сингер. Фото с сайта ​Wikimedia Commons.

Как утверждает Боуэрман существует три основных причины развития этого движения. Во-первых, новые возможности управления процессами, которые зависят от множества факторов. Во-вторых, развитие рационального общества под влиянием исследований когнитивных отклонений ​Thinking, Fast and Slow автора Дэниела Канемана, который утверждает, что думать можно по-разному: быстро и эмоционально – то, как мы обычно думаем, или же медленно и логично – тот путь, который мы часто игнорируем. Идея состоит в том, что мы, как правило, делаем акцент на иррациональной стороне человеческих суждений. Благотворительность должна быть направлена в то русло, где деньги будут потрачены наиболее эффективно, в независимости от того, кому вы хотите помочь больше, и не учитывая то, что подсказывает вам ваше сердце.

Третьей причиной активного роста эффективного альтруизма, как утверждает Боуэрмен, является “расширение морального кругозора” – концепция, которую активно пропагандирует Сингер. Идея состоит в том, что “мы должны заботиться не только о людях в нашем близком окружении, но и о незнакомых людях”. Сингер привёл убедительный пример в своём выступлении на TED Talk: обучить собаку-поводыря стоит $ 40 000, но стоимость лечения трахомы у слепого человека стоит от $20 до $50 в развивающихся странах. Располагая этими фактами, вы бы тренировали собаку-поводыря или вылечили бы 800-2000 человек? С появлением эффективного альтруизма, благотворительность больше не начинается дома, она начинается там, где вы можете иметь наибольшее влияние.

Питер Сингер TED Talk

Многие эффективные альтруисты обязуются отдать значительную часть своего дохода, обычно это 10 процентов (что соответствует старой концепции десятины в церкви). Уил Макаскил, научный сотрудник в области философии в Emmanuel College, Кембридж, в настоящее время пишет книгу Effective Altruism, которая, как планируется, выйдет летом 2015. Также, он является соучредителем некоммерческих организаций “80,000 часов” и ​Giving What We Can, которые организованы на базе центра Эффективного Альтруизма. Он пообещал отдать всё, что он заработает, а это как предполагается больше £20,000 ($32,000) в год. Макаскил хочет, чтобы организация “80,000 часов” (названа исходя из количества времени, которое мы обычно проводим на работе) стала “местом карьеры”.

“Это долгосрочная цель, и мы думаем, что мы сможем её достичь “, сказал он мне. “За десять лет, при условии, что мы будем представлены во всех крупных университетах. Очевидно, что вы строите карьеру, чтобы иметь возможность оказывать влияние на ту или иную ситуацию. Также очевидно, что вы ищете хорошую зарплату, никто даже не ставит это под сомнение”.

Боуэрман отметил, что “последние опросы показали, что примерно 75 процентов студентов, которые скоро получат диплом, рассматривают возможность социального влияния как один из факторов, который влияет на выбор их карьеры и профессии”. “В конечном счёте, всё сводится к одному вопросу: Какая работа позволит мне иметь наибольшее влияние? Трудный вопрос, но его часто задают себе студенты. Вам будет непросто ответить, не имея фактических данных и фактов. В этом может помочь 80,000 часов”.

Мэтью ван дер Мерве, глава Кембриджской студенческой группы, убеждён, что “эффективный альтруизм повлиял на его карьерные амбиции”. “На мой выбор карьеры существенно влияют мои альтруистические стремления. Я провёл много времени в 80,000 часов, обсуждая и анализируя разные варианты карьеры, которые бы мне подошли”.

Некоторые люди считают, что лучше иметь высокооплачиваемую работу в промышленности, которая обычно не считается “высокодуховной”, например, в финансах, но почти все заработанные деньги раздавать.

“Многие люди вообще не задумываются об этической стороне своей карьеры”, признался Макаскил. “Но мы добились большого прогресса, мы просто дали людям знать, что такой фактор можно и нужно рассматривать”.

Примечательно что, бывший программист Джейсон Триг на первой странице в Washington Post в прошлом году написал, что он якобы отправляет половину своей зарплаты с Wall Street прямо в Фонд по борьбе с малярией. Ранее в организации “80,000 часов” консультировались: Мэтт Гибб, который обязался пожертвовать 33 процента своего дохода плюс стоимость капитала своих стартапов; Робби Шейд, который отдаёт основную часть того, что он зарабатывает как инженер-программист в Google; и Алекс Фостер, генеральный директор “Race yourself”, компании которая разрабатывает приложения для Google Glass.

Движение Giving What We Can, которое было основано Макаскилом и Тоби Ордом в 2009, направлено на устранение бедности в глобальном масштабе, гарантируя, что его члены отдают в залог не менее 10 процентов от своего дохода в течение своей жизни. Эта некоммерческая организация в настоящее время насчитывает 614 участника и, по оценкам, 194 миллионов фунтов стерлингов ($310 миллионов) в залоге. Как указано в книге GiveWell, организация также проводит исследования того, насколько рентабельными являются сами благотворительные фонды, а также насколько эффективно они используются свои средства.

Однако, на волне одобрения нетрадиционных подходов, эффективный альтруизм инициирует такие движения как Ice Bucket Challenge. Макаскил говорил в конце августа для Quartz, что участие в этой акции может быть названо как “моральная индульгенция”.

“Этот термин часто используется психологами”, сказал он мне. “Эффект таких действий заключается в том, что если кто-то делает один хороший поступок, то можно с большой долей вероятности утверждать, что на следующий день этот человек сделает что-то неэтичное”. Таким образом, люди могут сделать благотворительный забег в один прекрасный день, что позволяет им чувствовать себя оправданными, чтобы сделать что-то хреновое на следующий день. Подобные акции могут привести к “неправильным пожертвованиям”, или другими словами “финансовому грабежу”. Такое случается, когда деньги собираются селебритис только для определённых целей за счёт других благотворительных организаций.

“Я думаю, что молодые люди всегда готовы быть альтруистами”, говорит Боуэрман. “Сейчас, когда есть интернет, идеи о том, как мы можем изменить мир, могут распространяться по всему миру легко и быстро. Эффективный альтруизм пытается дать людям инструменты, которые они могут использовать в своей благотворительной деятельности, чтобы получить наилучшие результаты и оказать наибольшее влияние”.

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