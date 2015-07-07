Лучший способ утилизировать свой вибратор

И в какой же контейнер выбросить свою секс-игрушку? Фото с Flickr пользователя epSos.de.

Выбросить свою любимую секс-игрушку может быть для кого-то сложным моментом. Для одних людей, секс-игрушки – это самые верные и надёжные партнёры в жизни. Другие выбрасывают свои фаллоимитаторы также легко, как и расстаются со своими друзьями. В любом случае, непонятно, что с ними делать, если они пришли в негодность или ими уже не пользуются. Выбросить в компостную кучу? Продать на eBay? Может, пожертвовать нуждающимся? Или есть возможность их утилизировать?

Несмотря на то, что вопрос утилизации секс-игрушек ещё не обсуждается на уровне глав государств, но некоторые предприниматели рассматривают возможные шаги для решения этого вопроса с точки зрения создания бизнеса и охраны окружающей среды.

Videos by VICE

«Большинство людей просто выбрасывают их», говорит Джек Леймон из компании Come As You Are, которая находится в Торонто и является одной из немного кто участвует в программе по утилизации секс-игрушек. «В конечном счёте, секс-игрушки оседают на свалках». И всё потому, что большинство муниципалитетов в Северной Америке не берутся их перерабатывать.

Чтобы бороться с таким положением дел в этом вопросе Come As You Are предлагает своим клиентам 15% скидку на будущие покупки, если клиент приносит в магазин (или высылает по почте) бывшие в употреблении вибраторы и другие силиконовые секс-игрушки (тщательно очищенные). Компания их впоследствии сдаёт на утилизацию.

Но такой подход не очень распространён на данный момент. Более того, учитывая, что обычно игрушки состоят из сложных материалов и деталей таких, как пластик ABS, силикон, содержат внутри электронные детали и аккумуляторы, их невозможно сдать в переработку целиком. Некоторые даже рассматривают такие игрушки как угрозу для окружающей среды. По мере того, как игрушки становятся более сложными, процедуры их утилизации тоже усложняются.

«По мере того, как мы движемся в сторону продукции класса «премиум», в этих игрушках используются те же технологии что и в мобильных телефонах, батареи из лития, аккумуляторы. Если их просто выбрасывать на свалку, они будут выделять те же химические вещества и токсины, что и мобильные телефоны», говорит Койот Дэйс, менеджер по закупкам компании Good Vibrations. (Она говорила обтекаемо о секс-игрушках, так как ждала в очереди в аэропорту, когда мы говорили с ней по телефону).

«Высокотехнологичные игрушки, которые имеют дистанционное управление или продвинутые механизмы работы, имеют намного больший потенциал токсичных выделений», продолжила она. «Всё изменилось с приходом технологий».

Все предпочитают силикон, потому что его легко чистить, он принимает любую форму, но он не разлагается сам собой, поэтому можете себе представить плавающий остров из фаллоимитаторов где-то в океана через много лет.

Фото пользователя Flickr Philippe Put

Переработка этих игрушек не может рассматриваться как просто несколько дополнительных шагов утилизации. Нужен комплексный подход.

«Для полной утилизации одного вибратора требуется больше работы и ресурсов, чем для утилизации обычных отходов», говорит Леймон. «Мы любим эти игрушки, и нам сложно представить, что они все в конечном итоге окажутся где-то на свалке. Мы поняли, что мы должны что-то сделать».

Другими словами, бросьте фаллоимитатор в контейнер для переработки мусора, если хотите от него избавиться, но только не выбрасывайте на свалку.

Другие магазины также следуют этому примеру. Кроме Come As You Are, есть магазины ScarletGirl в Портленде, и LoveHoney в Великобритании, оба сознательно смотрят на проблемы утилизации. Все три магазина не утилизируют игрушки самостоятельно, а выступают своего рода посредниками и помогают потребителям быстрее и правильно избавиться от своих игрушек.

«В основном мы разбираем игрушки, сортируем составляющие и отдаём в соответствующие компании на переработку», говорит Леймон. Они давно наладили процесс сбора и утилизации батареек в магазине, и на данный момент ждут пока накопится достаточно пластика ABS, чтобы отправить в компанию, которая будет использовать его повторно в производстве.

Ещё одна проблема – возвраты. Сейчас наблюдается бум продаж секс-игрушек (на данный момент этот рынок оценивается в 15 миллиардов долларов США) и скоро они появятся на полках Walmart и CVS, к тому же много игрушек покупаются в режиме онлайн. Однако, возвраты игрушек принимаются только в случае их неисправности.

«Мы не принимаем возвраты игрушек, которые функционируют должным образом, в этой сфере бизнеса возвраты – стрёмное дело», говорит Леймон, который слышал истории покупателей, которые находили на своих только что купленных игрушках лобковые волосы.

Good Vibrations, компания по розничной торговле вибраторами, не имеет собственную программу по стимулированию утилизации. Но, как утверждает Койт Дейс , они следуют процедуре по утилизации вибраторов, которые неисправны.

Напрашивается вопрос: можно ли выбрасывать вибраторы, как и остальные предметы, которые подлежат утилизации?

«В этом случае есть свои особенности», говорит Дейс. «Если вы пытаетесь позвонить в компанию по утилизации отходов, чтобы спросить куда сдать ваш вибратор, вы услышите в ответ смех, хихиканье или молчание от недоумения».

Найти компанию, которая согласиться принять на утилизацию ваш вибратор – не простое дело. Дейс обзвонила десять компаний, прежде чем нашла одну, которая согласилась принять его.

«Я обзвонила много компаний, в ответ на свой вопрос обычно была минута молчания или хихиканья. Я думаю всё дело в стыде и смущении, которое возникает у большинства людей при разговоре об интимных товарах».

Good Vibrations меньше занимаются вопросом утилизации неисправных вибраторов. «У нас мало дефектных секс-игрушек». Магазин сотрудничает только с надёжными компаниями, у которых количество дефектных товаров минимально. «Качество вибраторов за $20 значительно выше, чем было ещё десять лет назад», говорит она.

LoveHoney намного больше работают над возвратами и утилизацией. Законодательство о возврате продукции отличается в разных странах, и в Великобритании возвраты отходов электронного и электрического оборудования чётко регулируются. Соучредитель LoveHoney Ричард Лонгхерст объяснил мне: «Нельзя выбрасывать старый тостер, фен или вибратор в мусорное ведро».

После того, как они поняли, что людям неловко отдавать свои игрушки в местные центры утилизации, в 2007 году LoveHoney запустили программу RabbitAmnesty, по которой любой может отправить им свою использованную старую игрушку, а взамен получить бонусы для следующей покупки в магазине.

Андреа Бартлетт из отдела возвратов LoveHoney говорит, что они получают от 20 до 30 возвратов в неделю. Они уже отдали на переработку тысячи игрушек «что означает меньше «кроликов» на свалках и больше денег в карманах наших клиентов. Выигрывают все». (Смотрите видео процесса здесь).

«Люди могут сдать свои игрушки в мусорный бак для электроприборов, если они не стесняются, если они работают от батареи [или подключаются к электросети] они классифицируются как электрические приборы», говорит Бартлетт. «Люди могут также сдать свои секс-игрушки в отдельных центрах по утилизации электроприборов, но многие слишком застенчивы для этого, поэтому они посылают игрушки к нам, чтобы это сделали мы. Некоторым сложно проститься со своими «друзьями-кроликами», но когда они получают скидку на следующую покупку – это их немного успокаивает и радует».

Понятно, что ещё много чего надо сделать в этом вопросе, но многие готовы к этому, для них это важный вопрос.

«Я думаю, всё зависит от ваших жизненных приоритетов», говорит Леймон. «Если для вас важна экология и правильная переработка и утилизация отходов, и при этом вы часто покупаете секс-игрушки, скорее всего и вопрос утилизации игрушек будет для вас важным. Если вы считаете, что всё равно скоро наступит апокалипсис и уже ничего не имеет значения, тогда вы будет сжигать их у себя на заднем дворе. Для нас это важно, нам некомфортно осознавать, что наш бизнес приносит вред окружающей среде».

Good Vibrations разделяет подобную миссию. «У нас есть миссия, мы выступаем не только за удовольствие, но и за безопасность и благополучие, и мы хотим сделать весь жизненный круг секс-игрушек безопасным для нашей планеты», сказал мне Дейс.

Если рядом с вами нет одного из этих магазинов, Дейс рекомендует обращаться в местный центр утилизации электронных отходов и узнать, что нужно сделать.

Лучший способ – это задавать всё больше вопросов компаниям по утилизации, чтобы сделать эту тему более открытой и популярной».

Следите за сообщениями Люка О’Нила на Twitter.