Почему знаменитости перестали следовать каббале

До браслетов Cartier Love или Yeezy было такое время, когда нельзя было открыть номер US Weekly, не увидев один желанный аксессуар – каббалистический браслет из красной нити. Каббала была последним писком духовной моды среди знаменитостей в 2000-е, и этой мистической религией баловались все, от Мадонны до Эштона Кутчера и Линдси Лохан. Однако спустя десятилетие со времён своего расцвета это духовное движение практически исчезло с авансцены популярной культуры, подвергшись при этом сильным ударам.



«Каббала – это древняя мудрость, предоставляющая практические инструменты для создания радости и долгосрочной самореализации. Это невероятная система техники, которая полностью изменит ваш взгляд на мир», – гласит веб-сайт Центра каббалы, организации, познакомившей с этой практикой многих знаменитостей.

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Эксперты считают, что Центр каббалы следует отличать от собственно каббалы. «Не существует универсального способа изучения каббалы в традиционном смысле, – говорит Эллиот Вулфсон, профессор религиоведения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, в основном занимающийся иудейским мистицизмом. – Есть различные тексты, получившие канонический статус, прежде всего Зоар и так называемые лурианские тексты, но в традиционных условиях изучаются и другие каббалистические работы, к примеру, работы Моше Кордоверо, Шалома Шараби или Виленского гаона».

По словам Вулфсона, эти мистические тексты более сложны, чем Тора и Талмуд, и исследуют сверхъестественные аспекты иудейской духовности, но обычно предоставляются только мужчинам старше 40 лет, которые много лет изучали иудейские священные книги и признаются готовыми к пониманию этих более значительных тайн (хотя Вулфсон добавляет, что эта традиция нередко нарушается).

Хотя некоторым людям для полного изучения и понимания каббалы требуется целая жизнь, рабби Филип Берг основал Центр каббалы для того, чтобы сделать её учение доступным всем. Берг, бывший страховой агент, открыл для себя учение каббалы во время поездки в Израиль и начал вести занятия в своём страховом офисе вместе со своей второй женой Карен, которая ранее работала у него секретаршей. Берги надеялись сделать каббалу доступной для групп, ранее исключённых из её изучения, к примеру, неевреев и женщин, но центр годами с трудом выживал.



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Берг интерпретировал каббалу скорее как нью-эйджевую книгу по самопомощи, чем как традиционный иудейский текст. В привлечении новых последователей он полагался на свою харизму. Рик Алан Росс, генеральный директор Института религиозного просвещения и автор книги «Cults Inside Out» («Секты наизнанку»), сообщил Broadly, что многие из учений Центра каббалы не основываются на иудейском тексте: «Учения Берга представляют его собственное своеобразное сочетание верований. Например, якобы просмотр страниц книги Зоар, даже если вы не умеете читать на иврите, каким-то образом наделит вас сверхъестественной силой». Как сообщает книга Уолтера Мартина «The Kingdom of the Occult» («Королевство тайного»), Берг также заявлял, якобы распевая имя Бога на иврите, последователи смогут изменить свои клетки и перестроить иммунную систему. Представитель Центра каббалы это отрицал: «Что касается клеточной/иммунной системы, рабби Берг не делал такого заявления и не давал такого обещания ученикам».

«Я не осуждаю людей, которые обучаются в Центре каббалы, но то, что там преподаётся, далеко от традиционной Каббалы, – говорит Вулфсон. – Центр каббалы популяризировал каббалу и начисто лишил её чувства секретности. Тайны якобы полностью разглашаются. Сообщение секретов лицам, которые не обладают предварительной подготовкой и могут даже не являться иудеями, чуждо преобладающему духу традиционной каббалы». Многие эксперты по иудейскому мистицизму менее великодушны, чем Вулфсон. Многие представители ортодоксального иудейского сообщества отвергли учения Берга, а семьи раввинов Йегуды Ашлага и Авраама Брандвейна – признанных раввинов, учеником которых называет себя Берг, – опровергли его заявления о том, что он является наследником их традиции. Представитель Центра каббалы сообщил Broadly, что мнения родственников этих раввинов не отражают их собственные убеждения: «Семья рабби Брандвейна была против назначения им рабби Берга, и именно поэтому вокруг этого вопроса возник спор».

Деми Мур с браслетом из красной нити на премьере фильма с семьёй. Автор фото – Эндрю Х. Уокер /Getty Images для Twentieth Century Fox

Однако к Бергам пришла удача, когда к их последователям присоединилась Мадонна. Комедиантка Сандра Бернхард познакомила королеву поп-музыки с идеей Центра, и она сделала его частью своего бренда. «Центр каббалы по-настоящему взлетел, когда в дело вмешалась Мадонна, – говорит Росс. – Центр каббалы стал модным благодаря Мадонне. Многие люди были заинтригованы и хотели узнать, что за форма духовности интересует «Меркантильную девчонку».



Вскоре за певицей во многочисленные Центры каббалы, открытые Бергами на обоих побережьях, устремился целый легион знаменитостей – к примеру, Эштон Кутчер, Деми Мур, Донна Каран и бывшая жена президента Дональда Трампа, Марла Мейплс. (Ни одна из этих звёзд не ответила на мой запрос на комментарии). Мейплс рассказала Vanity Fair, что учение центра помогло ей исцелиться после развода с будущим президентом: «В тот период к тому моменту, когда принимаешь решение двигаться дальше, кажется, будто ты избавилась от огромной части боли. Но, стоило мне начать смотреть на себя глубже, я осознала, что внутри меня до сих пор были места, в которых я таила злобу или чувство вины. [Каббала] помогла мне научиться брать на себя ответственность за собственный выбор и больше не быть жертвой».

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Последователи каббалы носили браслет из красной нити для отвода злого глаза, и он стал символом статуса в эпоху Буша. Паппараци фотографировали с красной нитью Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Николь Ричи. (Такую до сих пор можно купить за 26 долларов в магазине Центра каббалы.) «Я бы никогда не увела ни у кого парня, – заявила Лохан Elle в 2006 году. – Это портит карму, а я искренне верю в карму – потому-то я изучала каббалу». Берги вписались в культурный климат того времени и даже провели одно мероприятие вэпохальном магазине одежды середины 2000-х Kitson.

Broadly связался с Центром каббалы, чтобы спросить, почему в его центры стеклось столько знаменитостей и влиятельных людей. Карен Берг ответила на электронное письмо лично: «Каббала – это учение, которое расширяет сознание и понимание… Также каббала помогает нам без тени стыда признавать ту часть себя, которая, возможно, является не такой просвещённой, ту часть себя, которой мы не всегда гордимся, и даёт нам инструменты для преобразования этого качества внутри себя. Чем в большей степени мы можем стать людьми, которыми нас хочет видеть наша душа, тем более полноценными мы себя ощущаем. На мой взгляд, это распространяется и на вас, и на меня, и на самых могущественных людей в мире».

Организация задействовала новые приёмы для привлечения денег, к примеру, отрезок красной нити за 26 долларов и скандально известная каббалистическая вода по 4 доллара за бутылку, которой Мадонна якобы попыталась наполнить бассейн. Репортёр Telegraph под прикрытием, страдавший раком, однажды посетил Лондонский центр, чтобы разузнать, может ли он «исцелиться» с помощью каббалы; с него потребовали 860 фунтов за экземпляр книги Зоар и несколько ящиков воды, которая «вылечит» его заболевание.

«Я получал много жалоб на чрезмерные и неоднократные финансовые требования, касавшиеся пожертвований, курсов и услуг, – поведал мне Росс. – Требования, которые предъявлялись Бергами и их сотрудниками и из-за которых учащиеся превышали лимит на своих кредитных картах, не оплачивали аренду жилья или ипотеку, а в некоторых ситуациях в итоге оказывались выселены или лишались права пользования заложенной недвижимостью. Другие жаловались на то, что требования, связанные с их временем, причиняли им неудобство, стоили им работы или мешали их карьере, образованию и семейной жизни».

Финансовое давление не ограничивалось рядовыми участниками, которые не могли себе позволить жертвовать зарплату Центру. Знаменитая модель Джерри Холл ушла из этой религии после того, как посчитала её финансовые требования слишком жёсткими. «Мы с Центром каббалы прекрасно проводили время около года, – рассказала она Index Magazine. – Там дают очень практичные советы на повседневные темы, например, как быть лучшим родителем. Но мы не могли пройти через Дверь чудес, не отдавая каббалистам десять процентов своих денег, поэтому больше не смогли изучать каббалу».

К несчастью, деньги портят всё, даже духовность.

Вместе с богатствами Бергов увеличивалось и внимание к их организации. Центр стал мишенью ряда скандалов, самый вредоносный из которых, по иронии судьбы, вскрылся из-за Мадонны. Согласно разоблачению Newsweek, певица собрала 18 миллионов долларов через свой фондRaising Malawi Foundation, который основала совместно с сыном рабби Берга Майклом. Они планировали построить школу для девочек в столице маленькой африканской страны, а затем свернули свой проект, впустую потратив на строительство 3,8 миллиона долларов.

Согласно репортажу, 3 миллиона долларов из денег, на самом деле потраченных на проект, были потрачены в Лос-Анджелесском центре каббалы, а не в Малави; также Центр, как сообщалось, собирал деньги, предназначенные для малавийской благотворительной организации и так и не переданные фонду на самом деле. Проблемы, с которыми столкнулась школа в Малави, в итоге заставили Мадонну избавиться от правления организации и взяться за надзор вместе со своим менеджером и бухгалтером. Вскоре Центр попал под следствие, проводимое Службой внутреннего налогообложения, в связи с налоговыми махинациями после того, как всплыли новые заявления о том, что семья Бергов пользовалась фондом для личного обогащения. Как сообщала Los Angeles Times, Центр каббалы обвинили в том, что он отобрал более 600,000 долларов у страдающей деменцией вдовы на нужды Центра.

Обвинения против Бергов имеют не только финансовый характер. Одна бывшая ученица успешно подала в суд на сына Берга Йегуду, который получил роль лидера в Центре вместе со своим братом после смерти Филипа Берга в 2013 году. Она утверждала, что в 2014 году Йегуда попытался одурманить её и подвергнуть её сексуальному насилию. В 2015 году судья приказал Йегуде и Центру каббалы выплатить 177,500 долларов компенсации за ущерб. Представитель Центра каббалы сообщил Broadly: «Йегуда не имел дел с Центром каббалы с момента своего ухода в 2012 году. Уйдя из Центра, Йегуда дал понять, что делает это, потому что его уход лучше всего для Центра и лучше всего для его собственной попытки изменить свою жизнь. Центр уважал решение Йегуды в то время, и мы по-прежнему желаем ему добра». Йегуда не ответил на запрос на комментарий.

Росс считает, что многочисленные скандалы с участием Центра каббалы отвратили от него большинство знаменитых последователей, но несколько важнейших приверженцев остаются до сих пор. Некоторые перешли к более модным религиям, между тем, как другие разочаровались из-за финансовых требований Центра. Несколько представителей нового поколения светских знаменитостей, к примеру, Ариана Гранде, поэкспериментировали с Центром, но количество его участников всё равно резко сократилось. (Ни один из знаменитых участников Центра не ответил на запрос Broadly на комментарии.) По оценке Росса, в Центре всего от 3,000 до 5,000 основных участников. На вопрос о текущем количестве участников представитель Центра просто сказал мне: «По всему миру существует более 40 филиалов [Центра каббалы]».)

Бернхард, одна из первых знаменитых участников центра, которая познакомила с каббалой Мадонну, рассказала Women’s Wear Daily: «Я отправилась в 1995 году, ещё тогда, когда не было никакого ажиотажа, и я извлекла из этого самое лучшее. Затем начались разброд и шатания. Я уже далеко не так сильно вовлечена в это место, как была раньше. К несчастью, деньги портят всё, даже духовность. И трудно не застрять в восхищении блеском и славой».

Когда Broadly спросил у Центра каббалы, что он говорит людям, заявляющим, что эта группа – скорее предприятие для зарабатывания денег, чем духовное движение, представитель просто направил меня обратно к заявлению Карен Берг о духовной пользе каббалы: «Многих людей возможность узнать больше о каббале привлекает по причинам, изложенным в ответе [Берг]».

Росс считает, что независимо от реального количества участников, Центр каббалы будет процветать и дальше: «Берги богаты, а Центр каббалы продолжает получать хорошее финансирование от своих многочисленных богатых участников, – говорит он. – Как Мадонна, так и Донна Каран отдали Центру каббалы миллионы долларов и продолжают поддерживать Бергов. Другие знаменитости, по-видимому, ушли из-за попыток чрезмерного контроля со стороны Бергов и их непрекращающихся требований финансовой поддержки и крупных пожертвований. Однако Берги продолжают в значительной степени управлять Центром каббалы как семейным предприятием, несмотря на то, что он обладает статусом освобождённой от налогов благотворительной некоммерческой организации». Росс даже считает, что Берги, возможно, открыли новый Центр в Вашингтоне, чтобы подобраться поближе к администрации Трампа через свои связи с Марлой Мейплс. Представитель Центра каббалы отрицает его заявление.

Берги недавно провели крупное мероприятие на иудейскую Пасху под названием «Песах-2017: Вживую из Лос-Анджелеса с Карен и Майклом Бергами». Тем, кто не мог позволить себе перелёт в Лос-Анджелес, предложили присоединиться к живой трансляции через учётную запись «премиум-плюс» Университета каббалы по скромной цене в 42 доллара в месяц.