Почему китайские мигранты прибывают в США через Мексику

Граница Сан-Диего и Тихуаны. Фото из Flickr пользователя Kordian

Годами граница, разделяющая Соединённые Штаты и Мексику была в Америке центром дебатов на тему иммиграции, которые касались как мексиканцев, так и в последнее время волны семей и детей, бегущих с Центральной Америки и попадающих на территорию США через Мексику.

Но этим летом проявляется новая тенденция на участке границы, где Сан-Диего граничит с Тихуаной: количество пойманных китайских иммигрантов, которые пересекали границу с Соединёнными Штатами со стороны Мексики, сильно возросло.

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Согласно отчёту, который был опубликован на прошлой неделе в LosAngelesTimes, с 1 октября 2015 года до 31 мая 2016 года на том участке сотрудники пограничной службы задержали 663 иммигранта из Китая. Это крупный скачок по сравнению с предыдущими годами: за весь 2015 на том участке были задержаны лишь 48 китайцев. В позапрошлом году – всего восемь.

За три года это количество увеличилось на 8 188 процентов, но до конца года ещё четыре месяца, поэтому ожидается, что число за весь год будет ещё больше.

Тем не менее, по сравнению с остальной частью границы всплеск китайских иммигрантов в районе Сан-Диего кажется немного большим, чем всплеском на иммиграционном радаре. Согласно информации, полученной VICE у пограничной службы, за первые семь месяцев финансового года сотрудники пограничной службы совершили 223 871 задержания вдоль юго-западной границы. Иммигранты из Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса составляют около 95%.

«Если хорошенько присмотреться ко всей схеме миграции, то это очень маленькое количество людей», – говорит Музаффар Чишти, один из директоров Института миграционной политики, неправительственной организации, специализирующейся на иммиграции. «Если в следующем месяце цифры покажут 20 000, я скажу, что происходит ещё что-то. Но эти цифры не дают повода для беспокойства и не демонстрируют принципиально другую модель миграции».

Юго-западная граница состоит из девяти различных секторов и тянется от побережья Тихого океана до долины Рио-Гранде. Если посмотреть на всю юго-западную границу, тенденция сглаживается. Сотрудники пограничной службы задержали 1 211 китайских мигрантов по всей границе за первые семь месяцев финансового года. Год назад сотрудники поймали 1 327 китайских иммигрантов, пытавшихся перейти границу с Мексикой, а в 2014 финансовом году они поймали 1 693 человека.

Даже если цифры будут большими в этом году, общая картина не соответствует самому драматическому скачку, имеющему место в Сан-Диего.

Даже сейчас значительное количество китайских иммигрантов въезжают в Соединённые Штаты через Мексику. Для некоторых из них это лучший шанс туда попасть.

По данным Института миграционной политики, из 2 миллионов китайских иммигрантов, живущих в Америке, по грубым подсчётам, 10 процентов не имеют легального статуса, и это означает, что они въехали в страну нелегально или их виза просрочена. Для иммигрантов, которые надеются жить и работать в США долгое время без законных оснований, просроченная виза может быть самым простым маршрутом – приезжаешь легально, а потом просто не выезжаешь. Китай имеет довольно высокий уровень количества одобренных деловых и туристических визовых анкет (согласно информации предоставленной VICE Госдепартаментом, 90 процентов в 2015 финансовом году), но всё ещё остаются потенциальные иммигранты, у которых нет легального пути въехать в США.

«Мы, на самом деле, говорим о более низком классе людей, у которых нет доступа и связей, чтобы получить легальную визу», – заявляет Питер Квонг, профессор по городским делам и планированию в Хантер-колледже и ведущий специалист по китайской иммиграции.

Квонг рассказал VICE, что многие из этих бедных мигрантов покидают страну из-за экономической стагнации последних нескольких лет в Китае. «Многие заводы увольняют людей, экспорт замедляется, – говорит он. – Таким образом, в Китае у вас немного возможностей, а если появится возможность уехать из Китая и поехать в другую страну, вы это сделаете».

Спикер пограничной службы США рассказал Los Angeles Times, что контрабандисты берут от 50 000 до 70 000 долларов за то, чтобы перевезти гражданина Китая в Мексику, а потом через границу. По словам Эллиотта Йонга, профессора истории в Колледже Льюса и Кларка и автора «Чужой нации» (Alien Nation), книги об истории китайской миграции в США, цена может казаться огромной для иммигрантов, у которых, по идее, нет средств и связей, чтобы получить визу, но китайские иммигранты всегда платили высокую цену за незаконный переезд в Америку.

Он слышал, что китайские иммигранты платят 30 000 долларов за поездки в США, по маршрутам, пролегающим через Азию, Африку или Латинскую Америку. «Я думаю, что у большинства из этих людей нет 30000 долларов», – сказал он VICE. «Они или берут деньги взаймы у друзей и членов семьи, или влезают в долги бизнесу или контрабандным сетям».

Ещё один момент, на который нужно обратить внимание, сказал Йонг, это то, что у многих китайских иммигрантов уже есть семейные или общинные связи в США. Наличие давних китайских общин в таких городах как Нью-Йорк и Сан-Франциско могут «облегчить миграцию», – сказал он.

Получат ли эти мигранты легальную работу или нет, Йонг говорит, что может увидеть логику в заимствовании денег для того, чтобы приехать в США, особенно, если это единственный выход из экономического кризиса дома.

«Вы сможете выплатить эти долги за год или несколько лет», – рассказал он VICE. «Учитывая условия в Китае и всё меньшие перспективы в Китае, это может иметь рациональный экономический смысл».

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