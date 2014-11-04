Почему некоторые из нас грустят после оргазма?

Иллюстрации Криса Гарварда

Вы когда-нибудь чувствовали необъяснимую грусть после оргазма? Я не имею в виду состояние ужаса от осознания того, что ваш сосед по комнате тихо входил и выходил из вашей комнаты в то время как вы познавали своё тело – ноутбук открыт, вы без штанов, но в носках. Это называется смущение и стыд, после этого может быть очень трудно смотреть этому человеку в глаза.

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Однако, то чувство, о котором я хочу поговорить, – очень тонкое. Оно похоже на мимолётное отчаяние, которое время от времени сопровождает даже самый незначительный оргазм. Не каждый испытывает это чувство, но если оно у вас возникает, вы поймёте о чём я говорю.

Это называется посткоитальная грусть (post-coital tristesse, PCT) – так официально называется меланхолия, которая возникает после оргазма. Этот симптом очень хорошо был описан ещё во времена Римской империи. Где-то в 150 году н.э. выдающийся греческий врач Гален писал: “Каждое животное печально после коитуса, кроме женщины и петуха”.

Несмотря на то, что Гален был великим учёным и врачом, он всё же не до конца исследовал это явление. На самом деле оба пола подвержены РСТ и опыт переживания этого синдрома может радикально отличаться у разных людей. Не следует также путать это состояние с пост-оргазмическим синдромом (post-orgasmic illness syndrome,POI), который является редким заболеванием, которое иногда врачи связывают или с недостатком прогестерона, или аллергией на сперму. Синдром может вызывать целый ряд различных симптомов, включая апатию, резь в глазах, слёзы. Симптоматика может проявляться несколько дней после оргазма.

Мой личный опыт посткоитальной грусти можно охарактеризовать как чувство уныния на пару секунд после секса и перед тем как я начинаю заниматься другими делами. Но, когда я обговорил этот вопрос на форумах, оказалось, что есть люди, которые испытывают сильное чувство уныния, которое может продолжаться нескольких часов.

“Я время от времени испытываю необъяснимое уныние после оргазма”, сказала одна девушка. “Такое со мной происходит в 15-20 процентах случаев, когда я занимаюсь сексом, и не более 5 процентов случаев после того, как я мастурбирую. Правда, иногда, мне кажется, что это переходит в депрессию. Ведь эти приступы посткоитальной грусти иногда заканчиваются часами состояния печали и отчаяния”.

Однако, она добавила, что “это чувство легко успокоить, если полежать обнявшись с партнёром”.

Так в чём же причина? Эволюция? Нейрохимия? Внутреннее чувство несчастья, которое время от времени появляется у нас в голове, в то время когда, казалось бы, мы должны чувствовать себя довольными и быть в хорошем настроении?

Я хотел бы знать, как человеческие существа относятся к сексу экзистенциально. В конце концов, это такая важная часть нашей жизни, ведь если бы не было секса, нас бы не существовало. Лондонской психиатр Энтони Стоун утверждает, что отчаяние, может быть связано с потерей цели, по крайней мере, у мужчин.

“Когда клиенты приходят ко мне и хотят поговорить о сексе, я сразу думаю о власти”, сказал он. “Мужчины зачастую чувствуют себя наиболее “сильными”, во то время, когда в них много сексуальности. Просто вспомните, как молодые мужчины обычно соблазняют – они же становятся похожими на павлинов с распущенными перьями. После секса мужчины могут чувствовать себя беспомощными, утратившими силы, они потеряли способность покорить и оплодотворить. В некоторых случаях, это может проявляться как депрессия, может появиться желание умереть, или чувство как будь-то “мужественность утеряна”.

Аристотель, который мог много сказать о посткоитальной грусти. Фото ​с Wikimedia Commons

Аристотель, Ницше и голландский философ Барух Спиноза – все они пришли к выводу, что это частично связано с растратой “жизненной силы”. Проблема в том, что не только мужчины страдают от посткоитальной грусти.

Фрейд много писал о природе сексуальности человека. Он утверждал, что желание секса – это что-то большее, чем биологическая необходимость. Он полагал, что скорее это невероятное стремление уйти от одиночества, уйти от внутренней изоляции, в буквальном смысле быть внутри другого человека (или наоборот).

Поэтому после секса вы осознаёте, что вы на самом деле всегда одиноки, и что поцелуи, объятия и взаимные непроизвольные судороги ног, просто заставили вас чувствовать, что вы не один, вы есть “вместе с кем-то”.

“Мы говорим о потере”, отметил Стоун. “Бытиё состоит из жизни и смерти, мы говорим “привет” и “до свидания”, мы видим рождение и видим похороны. То как мы переживаем и справляемся с этими переходами является очень важным для нашего благополучия”.

Эта же теория применима к сексу. “Вам жалко, что хороший фильм закончился, и хотите ли вы, чтобы этот фильм длился бесконечно? Однако, ничто не длится вечно, всегда наступает момент окончания”, добавил он зловеще.

В 2009 году американский психиатр Ричард Фридман исследовал возможные биологические причины посткоитальной грусти. Он хотел доказать, что явление было, в некоторых случаях, связано с процессами, которые происходят в мозжечковой миндалине – отделе мозга, который отвечает за страхи и тревогу. Во время секса миндалина “гасит” страх и беспокойство. Таким образом, посткоитальная грусть может возникать как следствие того, что мозжечковая миндалина резко возвращается к обычному режиму функционирования.

Исходя из этого, временное чувство депрессии похоже на состояние после того, как пройдёт эффект “весёлой” таблетки, во время действия которой кажется, что птицы вокруг поют и всё замечательно. Но то, что может повышаться (например, настроение) неизбежно когда-то упадёт.

Зигмунд Фрейд, фотография сделана Фердинандом Шмутцер. Фото ​с Wikimedia Commons

Чтобы проверить свою гипотезу, Фридман провёл необычный эксперимент. Нескольким испытуемым он дал ингибиторы обратного захвата серотонина (ИОЗС) (такие препараты обычно используются для лечения депрессии). Анти-депрессивное действие этого препарата не проявлялось в течение длительного периода времени, хотя физические побочные эффекты проявились почти мгновенно. Одним из таких побочных эффектов было снижение сексуального удовольствия, и как Фридман предполагал изначально, такая небольшая потеря удовольствия происходит одновременно с побочным падением остроты чувства грусти и уныния после секса.

Для меня эта находка несла довольно удручающее значение: если вы хотите избавиться от посткоитальной грусти, вам нужен посредственный секс, который не доставляет большого удовольствия. Этот подход явно не привлекает, он очень прагматичный. Но, к счастью, в большинстве случаев посткоитальные негативные чувства не являются настолько интенсивными и длительными, чтобы прибегать к медицинским препаратам.

Обычное правило действует и здесь: со всеми психологическими недугами лучше идти к психиатру или психотерапевту, в особенности это касается тех, у кого чувства уныния и грусти становятся навязчивыми.

На крайний случай, я решил обратиться к врачу и спросить о том, как лечится эта проблема. Я поговорил с Душан Потконяк, ассоциированным специалистом по психиатрии в лондонской больнице Goodmayes. “Невозможно изучать только одну реакцию человека на что-то”, начал он. “Необходимо изучить всю историю сексуальных контактов пациента и особенности отношений с окружающими. На наш потенциал сексуальной близости может негативно повлиять неприятный опыт наших первых впечатлений, в особенности, если мы испытывали унижение или отказ – реакция аналогична реакции, описанной профессором Павловым [с собакой].

Тем не менее, это не обязательно означает, что те, кто испытывают посткоитальную грусть, имели проблемные отношения в прошлом. “Все люди разные, они накапливают опыт и реакции по-разному”, добавил Потконяк. “В любой ситуации у нас есть два основных вида мгновенной реакции на людей – сознательная и бессознательная. Мы всегда оглядываемся назад, на наш предыдущий опыт, а это может осложнить ситуацию, которая происходит здесь и сейчас”.

Подытоживая всё вышесказанное, получается, что причины посткоитальной грусти – трудно объяснимы и очень субъективны. Для одних это может быть химическая особенность организма, для других – больше психологическая проблема. Или это может быть последствием прошлых несчастных любовных отношений.

Так что, если вы испытываете недолгую эмоциональную неудовлетворённость после оргазма – не волнуйтесь. Представьте это так: вы просто часть большого клуба, в котором есть такие уважаемые члены, как Спиноза и Фрейд, которым, наверное, было намного более хреново, чем вам, после секса.

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