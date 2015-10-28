Вот почему женщины лгут о количестве мужчин, с которыми спали

Автор фото – Бруно Бейли

Эта статья впервые была опубликована на VICE France

Существуют два вопроса, на которые я отказываюсь отвечать: 1) сколько занятий по вождению я посетила; и 2) со сколькими парнями я спала. Если говорить о вождении, то я, скажем так, медленно училась. Однако если говорить о трахе, то я лучше воздержусь от подсчётов.

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Во-первых, следует учитывать, что составлять список просто бессмысленно с точки зрения логики. Как мне свести любимого человека, с которым я провела долгое время, к очередному имени рядом с каким-то недоразумением, которое я практически не помню? Как насчёт моей первой любви, Алессандро – старшего брата моего друга по переписке в старших классах, который в 15 лет возил меня на скутере по побережью Сицилии? Он потряс моё подростковое воображение, и я никогда его не забуду, но мы не спали вместе. Неужели он не считается?

Однако изредка мне волей-неволей приходится называть кому-нибудь число, и я, как правило, округляю. И, если верить исследованиям, я в этом не одинока. Опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения, показал, что в среднем французы заявляют, что у них было 9,9 сексуальных партнёров (13,1 у мужчин, 6,9 у женщин). И хотя этот показатель варьируется в зависимости от социального статуса и возраста опрошенных (молодые городские жители, к примеру, значительно превышают средний показатель по стране), результаты демонстрируют одну общую тенденцию: мужчины всегда заявляют о большем количестве сексуальных партнёров, чем женщины.

По словам Франсуа Крауса из Французского института общественного мнения, в этом нет ничего нового: «Хотя времена и меняются, сейчас во всех социальных слоях всё ещё бытует мнение, якобы мужчина, у которого было много сексуальных партнёрш, более крут, чем женщина, у которой было много сексуальных партнёров».

Но неужели мы до сих пор живём в мире дона Жуана и Бель де Жур? Да. И дела обстоят ещё хуже. Если ты ни с кем не трахаешься, ты – фригидна; если же ты занимаешься сексом исключительно с партнёром, ты – скучная; а если ты ведёшь беспорядочную половую жизнь, ты – блудница.

Мина говорит, что «спала всего лишь с восемью парнями», но стыдится этого. «Я хочу развлекаться, хочу освободиться, – говорит она, – но это нелегко». Эмили (как и я) предпочитает не считать. «Можете записать 20, если хотите», – говорит она, смеясь. Она говорит, что боится, как бы её не осудили друзья, но я не могу избавиться от мысли о том, что дело не только в этом. «Серьёзно, если я посчитаю, получится слишком много, – настаивает она. – Это меня пугает. Возможно, звучит глупо, но мне всегда представлялось, что я проведу всю жизнь после окончания учёбы с одним мужчиной. А собственно, говорить себе, что я, возможно, спала с 40 парнями, пусть даже мне и было хорошо в большинстве случаев… Ну, меня это печалит».

На самом же деле печально то, что ей приходится так себя судить – воспринимать каждый половой контакт как очередную вмятину в её невинности, очередной шаг, отдаляющий её от фантазий о нереальном прекрасном принце, которые у неё были в детстве.





Рекламный снимок для телесериала «Трое»

Луиза же, без тени смущения, рассказывает мне, со сколькими парнями спала. «Примерно с 20», – спокойно говорит она. Ей 27, она недавно разорвала долговременные отношения и как раз вступает в то, что, по нашему общему мнению, является её фазой «один раз живём». Но она обнаружила, что не всем по нраву её вновь обретённое сексуальное пробуждение: «Я осознала, что мои друзья и слышать не хотят, как женщина говорит о том, насколько она счастлива и как ей хорошо встречаться с разными парнями. Раньше я рассказывала друзьям всё, а теперь они все говорят что-нибудь вроде: «А когда ты собираешься найти себе парня?» – или: «Разве тебе не следует быть осторожнее со своей репутацией?»

Есть ли на свете место, где женщины могут говорить о трахе без осуждения? Как насчёт кабинета гинеколога? Я поделилась этой мыслью с Эмили. Она рассмеялась. «Когда мне было 17, моя гинеколог спросила у меня, сколько у меня было партнёров. Я сказала, что четверо. «Как тебя, по-твоему, будут уважать, если ты даже себя не уважаешь?» – спросила она».

Моя гинеколог – её противоположность. Её назвали в честь цветка, а ещё у неё доброе, материнское лицо. Я ей доверяю. Но я всё равно соврала о том, со сколькими людьми спала, когда впервые пришла за таблеткой. «Жаль, – заявила она, когда я созналась. – У людей, которые рано начинают половую жизнь или имеют много партнёров, выше шансы заразиться ВПЧ, а мы могли бы сообщать им об этом, если бы знали, что дело так обстоит, – печально объяснила она. – Наши пациентки должны иметь возможность рассказывать нам всё, не боясь нашего осуждения».

Она едва не заставила меня пожалеть о том, что я ей соврала. Я рассказала ей, что это сложно, что я разрываюсь между желанием быть свободной и сохранять ощущение пристойности. «Что ж, – сказала она. – Не люблю судить, но видела множество таких молодых женщин, как ты. Лет в 27-28 они хотят гулять и быть свободными, но затем, в 35, приходят со слезами на глазах за ЭКО и спрашивают себя, почему не проснулись и не попытались остепениться раньше. Жизнь пролетает быстро». Я сняла халат, забрала свою страховую карточку и тут же ушла.



Мой парень уверен, что моя киска испортилась из-за количества парней, с которыми я занималась сексом.

Всё же это не даёт ответа на самый главный вопрос: почему мы лжём о количестве парней, с которыми спали? Я решила, что также спрошу некоторых парней.

Антуану 29, и он работает креативным директором. Я познакомилась с ним на вечеринке, когда тот пил тёплое розовое вино из пластикового стаканчика. Услышав, что я пишу эту статью, он связался со мной. «Я вам расскажу, что думаю», – заявил он. Ему нравится, когда девушки «поначалу недоступные». Люблю, когда знакомство с девушкой даёт мне что-то особенное, когда она соглашается со мной переспать – это придаёт мне ценности. Если она переспала со всем Парижем, я чувствую себя глупо. Если она раздвигает ноги перед кем угодно, то, переспав с ней, я не радуюсь. Я не горжусь этим, но так уж повелось».

Антуанов, к несчастью, много. Валентина также познакомилась с одним из них через приятеля приятеля. Она была без ума от него, но потом, однажды вечером за выпивкой, она начала рассказывать о своей половой жизни. Он немедленно потерял к ней интерес и заявил её приятелю, что не знает, «серьёзная она девушка или просто хочет сосать члены на вечеринках».

Разумеется, не все мужчины такие. И им в большинстве своём самим приходится иметь дело с неуверенностью в себе и социальными нормами, диктующими, как им жить. Матильда недавно начала жить вместе с парнем. Они любят друг друга, но тема того, со сколькими парнями она переспала, всплывает постоянно. «Даже парни, которые говорят тебе вначале, что любят женщин без предрассудков, в конце концов станут тебя упрекать», – вздыхает она.

Она отказывается назвать парню число. «Он уверен, что моя киска испортилась из-за количества парней, с которыми я занималась сексом. Он придерживается этого дурацкого мнения, от которого не может избавиться, будто бы киска у женщины увеличивается вместе с количеством парней, с которыми она спит, – говорит она. – Мой парень не подонок, ему страшно не нравится так думать, но это почему-то сильнее него».

У многих страх в основном связан со способностью доставить удовольствие опытной в сексе женщине. Бенуа, бармен, признаётся, что подвергает себя сильнейшему давлению. «Я всегда нервничаю, когда впервые сплю с девушкой, – говорит он. – Мне вечно лезут в голову мысли: «А вдруг у меня не встанет? А вдруг я не доставлю ей удовольствие? А вдруг у меня плохо с сексом?» Ещё хуже, если девушка, по-видимому, очень любит секс. Это одновременно очень увлекательно и очень страшно».

Его решение проблемы? «Я стал экспертом по оральному сексу с девушками. Серьёзно, я очень добросовестный, – говорит он. – Я остаюсь там, пока нужен. Спрашиваю девушек, что им нравится, настаиваю, хочу, чтобы они мной руководили. Как только я чувствую уверенность в том, что им приятно, напряжение исчезает. Как только она начинает вертеться туда-сюда, хвататься за простыни, стонать, я перестаю переживать из-за других мужчин. Возможно, она накануне занималась этим с Рокко, но я чувствую себя повелителем мира».

В мире есть парни, которые всё понимают.

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*Все имена изменены.