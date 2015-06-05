К черту всё это: почему я никогда не перееду в Нью-Йорк или Лос-Анджелес

Фото с ресурса Flickr пользователя Matthew Faltz

Самой скучной темой обсуждений является вопрос о том, где лучше жить: в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Недавняя статья Зака Липеца, вышедшая в Vice под названием «Привет всему этому», стала крайним случаем проявления длящейся десятилетиями холодной войны между двумя побережьями, но вы можете с легкостью отыскать настоящий океан информации о причинах, по которым кто-то покинул Нью-Йорк, а ещё можете найти исследования New York Times о предполагаемых преимуществах Лос-Анджелеса перед Нью-Йорком. Мне кажется, что идея состоит в том, что нам всем не всё равно, где эти моложавые «креативщики» обитают, и что решение поселиться в одном или другом городе с завышенной стоимостью жизни является таким же монументальный жизненным решением как и решение о разводе или о вступление в морскую пехоту.

Я не успел съесть собаку в вопросах проживания на одном или другом побережье – все свои 29 лет я достаточно счастливо прожил на Среднем Западе. Я уверен, что Нью-Йорк и Л.А. – прекрасные места для жизни, но я также думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы находится в вашем родном городе, или в том, чтобы переехать в «простой» мегаполис в вашем регионе, будь то Рейли, Миннеаполис, Денвер, Кливленд он же ад, или Питтсбург. Меньше людей пишут длинные очерки о том, какие замечательные эти места и что ваша жизнь там означает что вы, по умолчанию, амбициозный, умный и интересный. Это, вероятно, потому, что никто в таких местах не занимается такой фигней как становление самого себя путём работы над личным эссе.

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Первым делом вы должны понять, что отсутствие переезда в Нью-Йорк, или переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или в любое иное место, не являются «поражением». В вашей жизни не будет такого судьи, который накажет вас за то, что вы туда не переехали. Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы остаться в вашем родном городе и продолжить дело вашего отца в мастерской по ремонту обуви. Вы можете найти счастье или стать несчастным в каком угодно месте на карте.

Каждые 12 месяцев, американские гуманитарные колледжи поддают всё больше огня в топке мечтателей о Нью-Йорке/Л.А., больше приманки для креативного класса, больше будущих историй почему-я-покидаю-клуб-нью-йоркцев. За пятилетний период с 2007 по 2012 год, более 740,000 выпускников колледжей в возрасте от 20 до 30 лет переехали на постоянное жительство в Нью-Йорк; Л.А. получил более 415,000. Подавляющее большинство врежется в кирпичную стену реальности: существующий века вариант дневной работы позволяющий финансировать свои творческие усилия оказался практически нереальным в сегодняшнем Нью-Йорке и Л.А. потому как размер арендной платы улетел в космос. Стоимость аренды средней двухкомнатной квартиры в Лос-Анджелесе составляет $1,800 (и лучше промолчать о стоимости аналогичной квартиры в Нью-Йорке). Для сравнения, средняя двухкомнатная квартира в Миннеаполисе обойдется в $889. Нью-Йорк может быть более гламурным, а Л.А. может располагать пляжами, но живется ли в этих городах более чем в два раза лучше, чем в Городе-Близнеце?

Культурные сцены «пролетных городов» не подняты до небес и не так завязаны на деньгах. Это означает, что если здесь легче сделать что-то –люди готовы работать вместе, чтобы развить свои местные проекты, и вам не придется иметь дело с ужасающей насыщенностью и нечестной конкуренцией, присущими большим мегаполисами. Если ад воплотить в других людях – проживание в городе с густотой населения в 7,000 человек на квадратную милю – должно быть его девятым кругом.

Взрослому человеку с доступом к Google потребуется прожить всего две недели в среднем городке на Среднем Западе, чтобы понять, что всё что вы хотите сделать в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке можно делать всюду. Фишки, которыми знамениты Лос-Анджелес и Нью-Йорк – быстрый образ жизни, концертные сцены, люди, с которыми у вас будет странный секс без обязательств, наркотики и т.д., на самом деле присутствуют по всей стране. Можно наслаждаться искусством, которое вы делаете вид что понимаете, можно кушать в ресторанах, испытывающих вас бутербродами из моллюсков или мозгов, или ещё-чего. Можно встретить людей, любящих те же вещи, что и вы, можно встретить людей ото всюду, разделяющих самые сумасшедшие взгляды на жизнь, и можно где-угодно сделать почти все, что вы хотите если постараться в достаточной мере.

Больше нет необходимости паковать вещи и отправляться в мегаполис, где ничего не знают о вас и о вашем таланте сыродела. Если вы хотите писать и продвигать важные диалоги, ваш город (или ближайший к нему) имеет площадку для выступлений и людей, для которых ваша писанина будет интересной. Вашей музыкальной группе не обязательно уезжать в большой город, чтобы быть замеченными лейблами. Просто обратитесь к опыту Zola Jesus, Atmosphere или Spooky Black, искусство которых не смогла сдержать география. Если вы строите «личный бренд», то успех этого проекта измеряется в количестве ретвитов, а это никак не зависит от места вашего нахождения. Смысл всего этого в том, что некоторые лучшие образцы искусства создаются теми людьми, которые находят стимул в условиях, которые они знают лучше всего.

Другим вспомогательным преимуществом жизни вне Нью-Йорка или Л.А., является то, что «влияние» трактуется так, как это и должно быть – как полная фигня. Бон Вер – самый известный человек в городке Эо Клер, штат Висконсин, но он никогда не сможет попасть на The Joynt вне очереди. Настоящая Америка умеет сравнивать всех так, как этого не умеют больше нигде.

Отказ переезжать в Нью-Йорк или Л.А. – это не какой-то «провал», и это не «умывание рук»; это предоставление себе возможности быть нормальным человеком, в нормальном городе, и ставить перед собой разумные цели. Вы и ваши мечты не определяются вашим местоположением, а успех может означать что угодно.

Меня всё время спрашивают, почему я, работая в колледже здесь в Мэдисоне, штат Висконсин, не соберу вещи и не перееду, по крайней мере, в Портленд. Ответ непростой, но в целом мне нравится, что на Среднем Западе сохранились островки подлинной культуры, о которых жители Нью-Йорка и Л.А. никогда не узнают. У нас проводятся сумасшедшие ежегодные фестивали, собирающие больше посетителей, чем Coachella или Lollapalooza вместе взятые. У нас проводятся Встречи Жиголо. У нас есть панки, выросшие на фермах, и у нас есть дети фермеров, которые слушают А$AP Rocky. Я знаю это место. Если я перееду в Нью-Йорк, я просто стану ещё одним писателем посещающим те же шоу, те же веб-сайты и те же бары.

Успех для меня означает знание того, что свой последний вдох я совершу держа в руках кусочек местного висконсинского сыра, одетый в сильно давящую футболку своей футбольной команды Green Bay Packers. Я умру с уверенностью в том, что я сделал то, что намеревался выполнить, и на своих собственных условиях.

Кроме того, я слышал, что в Нью-Йорке отстойное метро, а в Лос-Анджелесе хреновый трафик. Почему людям нравится крутится в этом аду?

Эндрю Уинистофер на Twitter.