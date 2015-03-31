Почему McDonald’s теряет деньги везде, кроме Австралии?

Совсем недавно McDonald‘s опубликовал последние данные о своих продажах. Хотите знать главную новость? Во всём мире McDonald‘s теряет деньги. Продажи в США упали на 4%, в то время как на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, они снизились ещё больше: на 4,4%. Только Европа даёт стабильную небольшую прибыль, а вот Австралия и Новая Зеландия, на удивление, принесли большую прибыль. Точнее, здесь фаст-фуд конгломерат каким-то образом вышел из десятилетия низкого дохода в 25% увеличения прибыли в этом году. Доход компании составил 234,400,000 долларов США с сентября 2014 года. Напрашивается вопрос: что не так?

VICE искал ответ у многих диетологов и учёных. Никто не знал наверняка, хотя все они упомянули присутствие McDonald‘s в социальных медиа. Как отметила Мелисса Стоунхэм, заместитель директора Общественного института здоровья Западной Австралии: «McDonald‘s есть на Facebook, Twitter, и Instagram. У них есть собственное приложение с GPS, которое сообщает локацию ближайшего магазина. Всё это делает их прикольными, но что ещё более важно, доступными».

Videos by VICE

Идея о цифровых средствах массовой информации — не просто наблюдение. McDonald‘s давно рассматривал Австралию в качестве места для проверки международных акций, начиная с 1993 года, когда первое McCafe открылось в Мельбурне. А в ноябре прошлого года Австралия первой получила новое глобальное приложение McDonald‘s, которое предлагает клиентам бонусную программу лояльности и бургеры на заказ. Вместе с приложением McDonald‘s возобновил своё присутствие в социальных медиа и представил меню «Создай свой вкус» задолго до его появления в США.

Кажется, уже есть результаты. Их Instagram кампания побила все рекорды по запоминаемости среди 2 миллионов человек, увидевших её, в то время как McDonald‘s сегодня на втором месте по популярности бренд на австралийском Facebook. Показательно, что бренд был всего лишь на 11 месте в начале 2014 года. Согласно GoogleTrends больше австралийцев ищут McDonald‘s в сети, чем американцев. Всё это сподвигнуло цифрового менеджера McDonald‘s, Марка Уилера, радостно заявить TheAustralian: «что для нас, подъём бренда приводит к продажам». Далее в статье говорилось, что локальный успех компании был следствием её ранней и интенсивной реализации цифровых медиа.



Их сенсорный экран

Должен признать, я был весьма разочарован, когда обнаружил, что всё дело в цифровых медиа, а не в каком-то культурном дефекте, но я подумал, что в любом случае должен попробовать их новую чудо-технику. Их ранее упомянутое меню «Создай свой вкус» позволяет клиентам создавать свои собственные гамбургеры при помощи сэнсорного экрана у двери ресторана. Процесс достаточно прост. Вы просто подходите к одному из массивных сэнсорных экранов и начинаете водить пальцем. Команды относительно простые – выберите булочку, выберите компоненты; выберите свой яд.

Я выбрал сформировал беконом чудовище и подождал. Интересно, что, в то время как в Австралии это, кажется, ещё актуально, большинство стран отказываются от этого стиля питания. По словам Майкла Мура, Вице-Президента/Избранного Президента Всемирной Федерации Ассоциаций Общественного Здравоохранения, причина в том, что обучение здоровому питанию, наконец, начинает действовать. «За последние 10 лет мы видели очень быстрый рост ожирения у людей, потребляющих нездоровую пищу», говорит Майкл. Он рассказывает, что это произошло в то же время, когда правительства и неправительственные организации вложили значительные средства в диетическое образование; ситуация, которая порождает своего рода дарвиновский отбор. «Компания, которая не предлагает здоровую пищу, теперь будет терять свою прибыль», говорит он. «Мне это кажется достаточно очевидным».



Вид «чудовища» до еды был значительно лучше моего ощущения после

Сотрудница McDonald‘s по имени Стефани принесла мой заказ. Она не хотела позировать для фото, но с удовольствием обсудила новый сэнсорный экран ресторана. «Людям нравится делать это самим», говорит она. «Но большинство людей не могут разобраться. Нам приходится помогать многим людям, и большинство сдаётся и заказывает на кассе». Что касается уникальной лояльности Австралии к аркам (логотип McDonald‘s напоминает 2 золотые арки), Стефани не уверена, что это на самом деле работает. Она предпочитает Grill‘d. «Люди здесь просто любят новинки».

Некоторые имена были изменены.

Следите за сообщениями Дэвида на Twitter