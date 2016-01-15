Ожирение – психологическая или физиологическая проблема?

Фотография пользователя Flickr Тони Олтер

Карл Томпсон был самым толстым человеком в Британии. В начале этого года он умер у себя дома в возрасте 33 лет при весе 413 килограм. На вынос его тела из квартиры в Дувре, Кент, у аварийных служб ушло несколько часов. Как Томпсон дошёл до такого? Ответ прост – он много ел. Почему люди вроде Томпсона много едят? Однозначного объяснения нет, но многие психологи поспорили бы, что скорее всего, Томпсон страдал от психического заболевания, которое вынуждало его есть.

Videos by VICE

Согласно газете «Telegraph», премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон решительно настроен заявить, что всем, у кого с клинической точки зрения диагностировано ожирение, и кто отказывается обращаться за медицинской помощью, сократят пособия или приостановят их выплату. «Мы должны посмотреть на то, что мы делаем, когда люди просто говорят «Нет, спасибо» и отказываются от этой помощи, но ждут, что налогоплательщики будут продолжать финансировать их пособия», – предположительно скажет он.

Но как лучше всего лечить тех, кто страдает ожирением в клиническом аспекте, когда у многих людей ожирение, возможно, возникло на почве их душевного здоровья, что значит, что «соблюдение диеты» просто не поможет?

В 2013 году газета «Guardian» сообщила, что 67% мужчин и 57% женщин в Британии имели лишний вес или страдали от ожирения (в Британии человек с индексом массы тела от 25 до 29,9 считается человеком с избыточным весом, а если индекс массы тела превышает 30 – человеком, страдающим от ожирения). То же исследование установило, что в США от ожирения страдали 71% мужчин и 62% женщин. Ожирение может быть вызвано целым рядом факторов, одним из которых является переедание – когда человек испытывает непреодолимую тягу к еде, не очищая кишечник.

Остаётся вопрос: из-за чего появляется переедание? Что заставляет людей типа Томпсона буквально наедаться до смерти? Есть ли генетическая предрасположенность к этому, или всё дело в воспитании, а не в природе?

Доктор Кэри Севидж, директор Центра нейробиологии поведения в отношении здоровья в Канзасском университете, много лет работал, чтобы обнаружить различия между мозгом людей с ожирением и мозгом людей с нормальным весом. «Такие слова, как «сила воли» предполагают определённую дихотомию, которая либо у вас есть, либо её нет, – говорит он мне. – На самом деле всё сложнее».

Проводя сцинтиграфическое исследование детей, когда они смотрели на логотипы различной еды, Севидж обнаружил, что префронтальная кора головного мозга (зона мозга, принимающая участие в управлении) у детей с ожирением была менее активной, из чего можно было сделать вывод, что они были более восприимчивы к рекламе пищевых продуктов. «Нам пока не известны причина и влияние, – говорит он. – Мы не знаем, потому ли это, что люди рождаются более восприимчивыми к ней, или же в долгосрочной перспективе это является результатом плохих привычек в питании».

Севидж подчеркнул, что, тем не менее, это демонстрирует одно – «ни у кого из нас нет полного контроля над нашим поведением».



Дэниэл Перез, когда он страдал от избыточного веса (слева), и после того, как он похудел до нормального веса (справа)

Дэниэл Перез – 20-летний парень из города Баркисимето, Венесуэла, который в прошлом году достиг своего наибольшего веса – 171 килограмма. В настоящее время он весит немного больше 108 килограммов. Будучи худым в детстве Перез считает, что его плохие привычки в еде были результатом психологических инициирующих факторов. После того, как его брат умер из-за заболевания сердца, когда Перезу было всего семь лет, он был убит горем и опустошён, видя, как его мать плачет месяцами напролёт.

«Еда стала для меня зависимостью, – говорит он, – и едой, которая больше всего вызывала привыкание, была пища, богатая углеводами. Особенно разные макаронные изделия. Я бы ел макароны три раза в день, как минимум пять дней в неделю. Ситуация настолько ухудшилась, что моим родителям приходилось выбрасывать остатки еды, когда все заканчивали есть».

Болезнь сделала брата Переза чрезвычайно худым, и Перез вспоминает, что был в шоке, что он мог видеть его кости. «Я думаю, что всё это очень повлияло на меня, – говорит он. – То, что я был маленьким ребёнком и не хотел уйти, как он, несомненно, поспособствовало моему перееданию».

Перез не одинок, считая, что его проблема с едой объяснялась психологическими инициирующими факторами; Карл Томпсон также обсуждал, как его проблемы усугубились после смерти матери.

Доктор Джен Нэш является членом Британского психологического общества и создателем «Eating Blueprint» – первого в мире исключительно психологического средства для похудения. Нэш отмечает, что существует устоявшаяся доказательная база, что для многих людей психологические проблемы являются причиной переедания. «Для некоторых этой основной проблемой, несомненно, может быть горе (как в случае с Томпсоном и Перезом), но существует множество других факторов, в том числе травмы и плохое обращение, особенно в раннем возрасте», – говорит она.

«Переедание» не классифицируется как психическое расстройство в Руководстве по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, официальном каталоге психических расстройств Американской психологической ассоциации, который также применяется в Великобритании. Однако, «психогенное переедание» есть. «Переедание – это трудноразрешимый вопрос для многих американцев», гласит оно, но «рецидивирующее психогенное переедание значительно менее распространено, куда более тяжёлое и связано с серьёзными физическими и психологическими проблемами».

А что насчёт пищевой зависимости? «Ожирение – это сложная проблема, а пищевая зависимость является относительно новым и спорным термином, – говорит Нэш. – Несмотря на то, что у пищевой зависимости есть целый ряд сходств с другими видами аддиктивного поведения, у нас всё ещё нет достаточного количества данных, чтобы таким образом основательно и уверенно составить его концепцию».

«Я даже общался с психотерапевтом, – говорит Брайан, 27-летний парень из города Баффало, штат Нью-Йорк, который весит 180 килограммов. – Я спросил, оказывают ли где-то помощь людям, страдающим ожирением, такую же, как оказывают алкоголикам в реабилитационном центре. Мне сказали, что нет, разве только я пойду на «одно из [конкурсных] ТВ-шоу [про похудение] компании «TLC». Возможно, мне следует начать больше пить, чтобы мне оказали помощь».



Стивен, когда у него был избыточный вес (слева), и после похудения (справа)

Конечно, некоторые люди с избыточным весом не распознают мысль, что они страдают от зависимости, или как там вам хочется это называть: переедание, компульсивное переедание. Стивен Шерман – парень 29 лет из города Нью-Алм, штат Миннесота. Сейчас он весит 120 килограмов, но его наибольшим весом было 180 килограммов. Ему кажется, что люди часто используют психологию и биологию, чтобы оправдать своё поведение. «Я, несомненно, считаю свой вес только моей ответственностью», – говорит он.

Шерман утверждает, то считает своё переедание причиной плохого психического здоровья, а не его последствием. «Раньше я покрывался потом, выполняя практически любые физические нагрузки, что придавало мне определённый уровень социального беспокойства, – рассказал мне Стивен. – Сейчас мне не нужно больше с этим бороться. В целом я чувствую себя значительно лучше». Ему повезло, что похудение помогло ему побороть своё беспокойство, но другие страдальцы возможно должны столкнуться с психологическими проблемами, прежде чем они смогут сбросить лишние килограммы.



Основным вопросом в том, что пищевую зависимость и переедание не классифицируют в каталогах и что их часто считают биологическими проблемами, является тот факт, что практически отсутствует психологическая поддержка. Кэмерон хочет, чтобы британцы, страдающие ожирением, обращались за медицинской помощью, но, как высказывается Нэш: «Сложная проблема, которая стоит перед нами [Государственной службой здравоохранения (ГСЗ)], – это что с ожирением борются в медицинских учреждениях и в медицинской парадигме, а значит, медицинские причины и решения являются основным подходом. Ситуация медленно меняется – услуги по коррекции веса класса 3 ГСЗ сейчас должны иметь клинического психолога в своём мультидисциплинарном подходе, чтобы помогать людям худеть».

Тяжёлый жизненный опыт Томпсона, Переза, Брайана и Шермана наглядно показывает, что нет чёткой и доказанной связи между ожирением и душевным заболеванием. «Мы знаем, что люди, которые чувствуют себя подавленно, более склонны к ожирению, а люди, страдающие ожирением, более склонны к депрессиям, – говорит Севидж. – Чего мы в большинстве случаев не знаем, так это что является причиной, а что – следствием».

В конце концов, мы не можем объяснить патологическое ожирение только одним фактором – будь то биология, психология или зависимость. В случаях, подобных ситуации Томпсона, вполне вероятно, что все эти факторы объединяются. «Такие слова как, например, «порицание» подразумевают общий недостаток – часто в нём замешано больше факторов, – говорит Севидж. – У нас всех есть возможность делать выбор. Для некоторых из нас это сложнее из-за нашей генетики, наших гормонов, нашей истории обучения, нашей окружающей среды, наших родителей и того, чему нас учили. Все эти вещи работают сообща, чтобы саботировать самообладание».

Многие из нас, с лишним весом или без него, ежедневно теряют контроль над собой. Многие люди виновны в том, что едят не только по причине голода. Если вы посмотрите на свою собственную жизнь, вы увидите, что у переедания часто есть психологические инициирующие факторы, даже если нет одного основополагающего психологического нарушения. Настоящим (и, пожалуй, самым ужасным) уроком в таком случае, кажется, становится то, что возможность набрать вес до 413 килограммов находится внутри каждого из нас, где-то на глубоком психологическом уровне. Программа британского правительства по лечению ожирения (а также переедания, которое к нему приводит) должна это отображать.

Следите за сообщениями Амелии на Twitter.