Почему Чёрная пятница – это такой безудержный бардак?

Фото из Flickr пользователя CyberHades

Подобно зерновым элеваторам, раздутым от годового урожая, магазины США набиты соблазнами для искателей подарков в Чёрную пятницу. И эти покупатели, истекающие слюной от мысли о будущих приобретениях, скорее всего, помешанные на столпотворениях, в День Благодарения находятся в полной боевой готовности. Но помимо приготовлений, которые являются неотъемлемым атрибутом наиболее прибыльного времени года для розничных торговцев, важно обеспечить безопасность покупателей, работников, представителей власти и медицинских работников, которых часто вызывают на протяжении всего самого чудесного времени года.

Команда по работе с прессой супермаркета по продаже электроники BestBuy не ответила на запросы VICE относительно их планов по безопасности в Чёрную пятницу, а сеть Walmart «не захотела участвовать в этой возможности», о чём нас известила электронной почтой их PR команда. Сеть Target, хоть и мало, но, по крайней мере, что-то ответила.

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«Чтобы в наших магазинах было безопасно в Чёрную пятницу, мы работаем с каждой командой в каждом отдельном магазине. Цель такой работы – выполнение плана по управлению толпой, который включает в себя дополнительное обучение управлению толпой, вопросы безопасности на парковках и карты каждого конкретного магазина», – написал по электронной почте представитель компании по коммуникациям Лорел Херольд.

Какими бы надёжными не казались эти планы, они могут не подойти для работы с неуправляемыми толпами, которые собираются на таких мероприятиях. Если вы хотите ждать ранним утром на холоде, чтобы совершить покупку, которая может и не покупка вовсе, то, возможно, вы также захотите сделать несколько других дел.

«Кажется, что покупатели не возражают», что распродажи – это всего лишь «розничный театр», как написал Wall Street Journal. «То, что им нужно, особенно в условиях безрадостной экономики, это чувство, что они провернули выгодную сделку».

Одним из ощущений, связанных с Чёрной пятницей, является нехватка воздуха, которая возникает в условиях, когда другие люди могут затоптать вас до смерти, пробивая себе путь к товарам, попадающим под распродажу. Также случаются острые боли от огневых ранений, если вас подстрелят, как это произошло в 2012-м году, когда два покупателя не поделили место на парковке. Не забывайте о серьёзных порезах, которые случаются, если кто-то порежет вам руку до кости потому что, снова-таки, не смогли договориться о парковочном месте. В конце концов, мы чувствуем опустошение, одиночество и крайнее отчаяние, которые доводят до фатальных сердечных приступов вас и тех, кто ходит по вашим ногам, чтобы урвать розничное вознаграждение.

В связи со всеми этими ужасными происшествиями, связанными с Чёрной пятницей, абсолютно понятно, почему компании, занимающиеся управлением толпой, не особо хотят говорить об этом. Поэтому я позвонил Полу Вертхаймеру, самопровозглашённому эксперту по контролю за толпой, который участвовал в различных мероприятиях, начиная от концерта группы TheWho‘s в 1979-м в Цинциннати, во время которого умерли 11 человек, заканчивая трагической смертью сотрудника Walmart Ждимитай Дамура в 2008-м. Дамура затоптала неуправляемая орда из 2000 покупателей, которая ворвалась в двери и промчалась мимо его коллег. Ему было 34.

«Это алогично, это эксплуатация», – говорит мне Вертхаймер. «Не нужно быть экспертом по безопасности, чтобы понять, что случится, если вы заставите людей соревноваться друг с другом».

Очевидно происходит много мерзкого. Никто, кроме федералов, не ведёт учёт преступлений, связанных с Чёрной пятницей. Кроме графика смертности Чёрной пятницы, который показал десять несчастных случаев в прошлом году и три в 2012-м, больше легальных баз данных таких происшествий не доступно. Местные газеты могут размещать информацию о случаях насилия в их районах, а могут и не размещать. И публика может читать эти истории, а может не читать. Не удивительно, что большинство новостей о Чёрной пятнице касается того, сколько фигни мы купили. Влияние нашего коллективного кошелька считается более важным явлением во время праздничного сезона шопинга, и, по словам Вертхаймера, тому есть вполне конкретное объяснение.

«СМИ обычно скрывают эти события и не обращают внимание на травмы людей, потому что это вредит рекламе и заработку», – рассказал он мне.

Капрал Камерон Нельсон из полицейского отделения Риалто в южной Калифорнии был на дежурстве со своим напарником в прошлом году, когда их вызвали в Walmart, чтобы прекратить драку. Нельсон вернулся с поломанной рукой и обретённым чувством необходимости планирования таких мероприятий. Но несмотря на травму, полученную от нескольких тупиц, которые дрались из-за какой-то глупости, полицейский похвалил уровень сотрудничества магазина и своего департамента.

«Мы встречались со службой безопасности из Walmart на протяжении месяцев, чтобы составить планы на мероприятия [такие как Чёрная пятница]», – сказал он. «Walmart – это организация, с которой я нахожусь в постоянном контакте».

Это будет серьёзным продвижением вперёд. По словам Вертхайамера, эксперта по контролю за толпой, более тесное сотрудничество между представителями власти и администрациями розничных магазинов может предотвратить инциденты, в результате которых затаптывают сотрудников, а покупатели превращаются в жестоких безумцев. Но этому есть цена.

«План, который, я уверен, хотят реализовать представители пожарных и полицейских департаментов по всей стране, рубится на корню, когда приходит мэр и говорит, что это плохо для бизнеса», – заявляет Вертхаймер. «Они могли бы всё это прекратить, могли бы создать определённый порядок, но из-за того, что это не делается, люди будут продолжать получать травмы».

Травмы, которые унесли жизнь Дамура, сотрудника Walmart, заставили федеральное Управление по охране труда вмешаться и оштрафовать розничного гиганта. (Управление также даёт собственные советы, как розничные торговцы могут удерживать ситуации под контролем). Компания ещё не заплатила, вместо этого там предпочли оспаривать решение в суде.

Walmart не хочет платить 7000 долларов штрафа, потому что это станет прецедентом того, что компании несут ответственность за такие несчастья. Вертхаймер считает, что множество увечий, которые случаются каждый год в Чёрную пятницу, являются результатом такого же холодного расчёта.

«Хотите знать, почему это продолжается? Чиновники предпочитают получать деньги и смотреть в другую сторону», – сказал он. «Выгода выше общественной безопасности».

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