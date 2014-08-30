Почему Германия не занимается проблемой антисемитизма?

Канцлеру Германии Ангеле Меркель придётся заняться этим вопросом уже совсем скоро. Фото Всемирного экономического форума с Flickr

А воз и ныне там.

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Прошло уже семьдесят шесть лет после Хрустальной ночи – санкционированных государством погромов евреев, в результате которых синагоги и еврейские предприятия были разграблены по всей стране – а евреи Германии до сих пор опасаются за свою безопасность. Недавно трое злоумышленников забросали двери синагоги в Вуппертале коктейлями Молотова, во Франкфурте протестующие несли таблички с надписью «Евреи – звери» и скандировали в громкоговорители «Израиль убивает детей!». В Берлине протестующие, учавствовавшие в антиизраильской акции скандировали: «еврей, еврей, трусливая свинья, выходи и борись сам!». При этом полиция бездействовала. Глава мусульманской общины в Берлине, Абу Билал Исмаил, воззвал к Аллаху с молитвой об уничтожении «сионистских евреев, этих преступников, эти убийц пророков … Не жалей никого из них».

Германия не единственная страна, которая переживает всплеск антисемитских движений в результате насильственного конфликта в Газе. Синагоги Франции подверглись атакам, а близлежащие продуктовые магазины были разграблены. Следует помнить, что в Германии в течение многих лет было наложено табу на антисемитские высказывания. Это, а также понимание того, что подобное «никогда не должно повториться», служило одним из фундаментов национального сознания (чему в большой степени послужила американская оккупация после Второй мировой войны). Сейчас же все происходящее кажется ещё большим бедствием, и не только с точки зрения глобального пиара.

Никто не удивился что немецкие политики выразили своё возмущение в отношении сегодняшних антисемитских вспышек. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер дал комментарий газете Jüdische Allgemeine: «К сожалению, мы сталкиваемся со скрытыми антисемитскими настроениями, проявляющимися в чрезмерной критике Израиля, которые мы наблюдаем достаточно долгое время. Однако, то, что происходит сейчас действительно шокирует. Люди выкрикивают лозунги, содержащие явную ненависть к евреям. От этого стынет кровь в жилах».

Канцлер Ангела Меркель назвала эти инциденты «угрозой свободе, терпимости и нашему демократическому устрою». Также, президент Йоахим Гаук заявил в своём июльском выступлении: «Я хочу призвать всех немцев и всех людей, живущих здесь, осудить новые вспышки антисемитизма на улицах. Мы не собираемся принимать это».

Действительно, мало кто поддерживает маргинальное меньшинство. К тому же, всемогущий BILD – наиболее читаемый таблоид в Германии – опубликовал статью на первых страницах с названием «Никогда больше не повторится ненависть к евреям». Все это говорит о том, насколько глубоко последствия Холокоста укоренились в германском обществе. Если BILD занимает какую-либо позицию, будьте уверены, что это позиция большинства.

Все это показывает, что в отличие от образа немцев, показываемого в большинстве фильмов Warner Brothers, немцы сегодня не просто кричащие нацисты. Но когда политики из правящей коалиции выражают своё недоумение, они, обычно, лицемерят. Уже давно ни для кого не секрет, что антисемитские настроения сильно проявлялись в немецком обществе, к тому же многие эксперты указывали на это в течение многих лет.

Согласно результатам недавнего общеевропейского опроса Агентства по Основным Правам, проводимого среди 5900 европейских евреев, 67 процентов тех, кто живёт в Германии, заявили, что они считают антисемитизм «очень большой» ​​или «довольно большой» проблемой. Более трети сказали, что они стали свидетелями роста антисемитизма и что они испытали антисемитские посягательства в течение последних пяти лет. Это ставит Германию на третье место сразу после Венгрии и Бельгии.

Согласно экспертному заключению, выпущенному в 2012 году Бундестагом, немецким парламентом, примерно пятая часть всех немцев придерживается латентно антисемитских взглядов. При этом, антисемитизм определяется как «общий термин для всех взглядов и поведения, приписывающие отрицательные характеристики людям, группам или учреждениям, воспринимаемых как еврейские на основании того, что они являются евреями». В то время как правые экстремисты являются стабильным очагом антиеврейской ненависти (более чем 90 процентов всех антисемитских преступлений, были совершенны преступниками, придерживающимися этой идеологии), антисемитские взгляды именно в «середине общества» наиболее интересуют и тревожат экспертов. Всем известно, что случаи антисемитизма происходят каждый день в совершенно обыденных и привычных местах: в школьных дворах, на футбольных трибунах, в церквях, или за обеденным столом. Это именно то, что должно действительно беспокоить. Ведь мнение неонацистов о том, что евреи имеют слишком большое влияние и сами виноваты в своих преследованиях, отчасти ожидаемы. Но если вполне уравновешенный и нейтральный профессор университета случайно озвучит то же мнения за обеденным столом, это совершенно новый порядок развития событий.

Протестующий держит табличку с надписью Евреи – звери на июльской демонстрации во Франкфурте, Германия. Фото от Honestly Concerned e.V.

Проблема в том, что именно происходит. Результаты недавнего исследования, проведённого Берлинским Центром Антисемитских Исследований Технического Университета (ZfA), показали, что большинство из тех, кто пишет откровенно антисемитские сообщения в адрес Посольства Израиля в Берлине и Центрального Совета Евреев, являются немцами, имеющими высшее образование и принадлежащих к среднему классу. Это профессоры, юристы, священники и студенты высших учебных заведений. Большинство из этих людей не боятся оставлять свои полные имена и адрес, что, как утверждают исследователи ZfA, не случилось бы 20 или 30 лет назад. Они чувствуют, что высказывания такого рода мнений не является чем-то особенным или необычным.

Авторы доклада для Бундестага отметили всё это, в своих выводах в январе 2012 года, а также дали очень конкретные рекомендации о том, как справиться с проблемой. Они утверждают, что серия скоординированных усилий по профилактике в школах, спортивных клубах и других молодёжных организациях необходима, если Германия не собирается дать этой проблеме вернуться и укусить Германию за её исторически обременённую задницу. Программы, которые на данный момент ограничены периодом финансирования в три года, должны быть более существенными. Также, очевидно, что необходимо провести ряд новых исследований, например о влиянии социальных медиа, или о том, как антисемитские стереотипы воспринимаются в турецких и мусульманских общинах. Просто говорить о событиях Второй мировой войны в школе – на чём на сегодняшний день построена большая часть учебной программы – недостаточно. Бундестаг вежливо принял доклад, несколько политиков сказали пару пустых фраз о необходимости «немедленных действий», после чего никаких конкретных действий не предпринималось.

Когда доклад был окончательно обсуждён, : «Я бы хотел, чтобы правительство дало нам ответ на вопрос, какие из этих предложений они собираются реализовать и когда. Я бы не хотел, чтобы они просто говорили: Мы всё это проверим. И потом посмотрим, что можно сделать».

В 2013 году Бундестаг принял ещё одну резолюцию с громким названием «Решительная борьба с антисемитизмом; продолжая развивать еврейскую жизнь в Германии», в которой призвал новую экспертную комиссию обеспечить проведение дополнительных консультаций. Выглядит это забавно, учитывая что ответы лежат прямо перед ними. «Решительная борьба с антисемитизмом» звучит хорошо, а принятые решения ничего в действительности не стоят.

Дитер Грауманн, Президент Центрального совета евреев, не дал ввести себя в заблуждение. «Тому, кто ищет путь действенной борьбы с антисемитизмом в Германии, придётся потратить на это серьёзные деньги», сказал он. Принятие резолюции на фоне сокращения денежных средств на антисемитские программы скорее всего не уменьшат проявления антисемитизма в реальности.

Сейчас члены немецкого правительства выражают свою тревогу, и это то, что мир и большинство немцев, вероятно, хотят слышать. Но это все ещё по сути фигня. Антисемитизм, как мы видим, вспыхивает в Германии на волне кровопролития в секторе Газа и вызывает всё большую тревогу. Но не стоит забывать, что проблемы в Газе были всегда, а власть имущие уже давно имеют список рекомендаций, что с этим делать.

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