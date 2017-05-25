Почему моя бабушка любит Барбру Стрейзанд (и вы тоже должны её любить)

Моя бабушка Барбара очень любит Барбру Стрейзанд. Я её об этом не спрашивала, но если предложить ей возможность подружиться с Бэбс в обмен на всех её внуков, я не вполне уверена, что мы не превратимся в, что называется, «пустое место». Поэтому, услышав, что Стрейзанд приезжает на кинофестиваль Tribeca Film Festival, чтобы выступить с лекцией вместе с режиссёром Робертом Родригесом, я поняла, что моей бабушке нужно оказаться среди зрителей.



В нашей семье всегда проповедовалось Евангелие от Барбры. Помнится, в детстве я смотрела, как Стрейзанд поёт «Don’t Rain on My Parade» в «Смешной девчонке», фильме 1968 года,сделавшем её звездой международного уровня. (Эта роль подарила Бэбс её первый «Оксар», который она делит с Кэтрин Хэпбёрн – единственный случай раздела премии в категории «Лучшая актриса».) Впервые посетив Нью-Йорк в 13, я фантазировала о том, как пою эту сногсшибательную мелодию на буксире, точно так же, как делает это в фильме Фанни Брайс.

Videos by VICE

Но хотя я и задротка, в биографии Стрейзанд есть много чего такого, чего я просто не знала. Она не просто так является кумиром для миллионов, причём не только женщин определённого возраста и гомосексуалов.Она первопроходец феминизма и политическая активистка. Она аутсайдер, поднявшийся от бруклинских проектов к вершине популярности. После беседы на Tribeca, я, если честно, была сражена наповал. Цитаты в этой статье взяты из её часового разговора с Родригесом. Сияя фирменным дерзким остроумием Стрейзанд и историями из её жизни, они дают возможность заглянуть в душу женщине, которая сокрушила своих ненавистников и вышла победительницей.

«Я – человек, который действительно верит в силу воли. И я считаю, что в каком-то смысле добилась [своего успеха] силой воли. Очень тихо, кстати говоря, это не громко, не настойчиво, ничего подобного. Это нечто очень внутреннее, очень глубокое, и я действительно считаю, что свою реальность можно материализовать».

Избавлю вас от лазанья по Википедии: биография Стрейзанд невероятна. Её отец умер, когда она была младенцем, а её мама тяжело работала, чтобы семья не обеднела. К 20 годам она стала звездой Бродвея. Она продала больше записей, чем Дэвид Боуи, Брюс Спрингстин, Леди Гага и Принс. В 1983 году она стала первой – и единственной – женщиной, когда-либо получавшей «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр». А ещё у неё есть EGOT (как в просторечии называют получение премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). Кроме того, она до сих пор собирает полные стадионы по всему миру.

«У меня не было дисциплины. Я помню, как в 10 лет учила свою мать курить сигареты».

Если говорить о типичном нью-йоркском детстве, то Стрейзанд здесь впереди Нила Саймона, Вуди Аллена и Лины Данэм. Она делилась историями из жизни Бруклина в течение всей беседы, и они состояли не только из солнечного света и уличных вечеринок. Она сказала, что едва ли не самые ранние её воспоминания – о том, как она пела под горкой на игровой площадке многоквартирного дома. Она рассказывала, как молодой играющей студенткой любила Чехова и Ибсена и ощутила острое чувство потери, когда узнала, что её папа изучал тех же писателей в рамках своей магистерской диссертации.

«Впоследствии, когда я делала карьеру певицы, люди говорили: «Как вы так долго удерживаете ноты?» А я отвечала : «Потому что я так хочу».

Стрейзанд никогда не воспринимала отказов. Она рассказала слушателям, что, впервые спев для режиссёра по подбору актёров, естественным образом предположила, что попасть на прослушивание значит получить роль. Впоследствии она без обиняков возражала выбору своих режиссёров-мужчин. Она поделилась историями о том, как снималась в драме 1973 года «Встреча двух сердец» и ругалась с Синди Поллаком из-за того, что он предпочёл вырезать сцену, в котором её героиня Кейти переживает срыв, наблюдая из своей машины за студентками в университетском кампусе. «Я умоляла его: «Выбросите 20 минут фильма – там есть нудные политические сцены, – но не выбрасывайте эти пять минут, – сказала она. – Тогда-то я и решила стать режиссёром».

«Сейчас режиссурой занимается недостаточно женщин. Ну, мне очень нравится видеть на фильме женское имя. А затем я всегда молюсь, чтобы он оказался хорошим».

Первым фильмом, срежиссированным Стрейзанд, была «Йентл», фильм 1983 года о еврейке в Польше, которая одевается и живёт как мужчина, чтобы иметь возможность изучать талмудический закон. И Стрейзанд не только срежиссировала его: она также приложила руку к сценарию и продюсированию «Йентл» и снялась там в главной роли. Родригес отметил, что в тот год её прокатили с «Оскаром», но Стрейзанд призналась, что самые едкие отзывы в основном, как ни странно, исходили от других женщин. Многие игнорировали посыл фильма – что женщинам не нужно выбирать между домашней и интеллектуальной самореализацией – и критиковали его эстетику. Однажды её даже обвинили в том, что она одевала Йентл в «дизайнерские ермолки».

«Не говорите мне о стене».

Буквально единственное, что моей бабушке не нравится в Стрейзанд, – её политические взгляды. Бэбс ревностно агитировала за Хиллари Клинтон, а также не держала язык за зубами после выборов 2016 года. Лично мне очень нравится, что она – защитница прав женщин, прав гомосексуалов, прав, связанных с иммиграцией, и искусств, и хотя меня за эти слова могут вычеркнуть из завещания, мысль о том, что прямолинейный кумир может просто повлиять на мнения своих фанатов, воодушевляет.

Когда я спросила свою бабушку, что она думает о лекции Стрейзанд, она сказала мне, что оно было даже лучше, чем тот случай, когда ей довелось пожать руку Фрэнку Синатре в ночном клубе в Вегасе. А это, как по мне, возможно, самое крутое, что могло бы случиться с человеком. Достаточно сказать, что мы все, на мой взгляд, вышли из того лекционного зала с таким чувством, словно мы немного насладились величием Барбры. Осыпанные её звёздными чарами, мы неспешно вышли в весенний вечер, ощущая ещё большее восхищение неистовым, новаторским творчеством Стрейзанд.

А теперь, поскольку я знаю, что вы этого хотите, вот «Barbra Streisand» от Duck Sauce:

Следите за фестивалем Tribeca Film Festival, подписавшись на сообщения в Twitter и Instagram.