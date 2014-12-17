Зачем эта женщина вводит собачью мочу себе в грудь?

​Послушайте, грудные имплантаты дорогие. Приличная пара силикона обойдётся вам от 5000 до 10 000 долларов, и далеко не у каждой плоской девушки есть такие деньги. Я слышала о женщинах, которые вводили в титьки всё от оливкового масла до вазелина, действуя по принципу «сделай себе грудь сама». Как бы там ни было, эти методы не рекомендуются. Женщина, которая ввела себе в грудь вазелин, в конце концов, ​умерла от этого.

Но ​это видео женщины, которая вводит мочу своей собаки в своё тело, повергло меня в ступор. (Предупреждение: это видео на самом деле показывает женщину, которая вводит урину в свою грудь, поэтому жмите на свой страх и риск. Из всех видео, которые мне доводилось видеть, у этого самые большие шансы «взорвать интернет».)

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Если это настоящее видео, тогда я теряюсь в догадках, что заставило человека ввести собачью мочу в своё тело. Главная теория на Reddit заключается в том, что эта женщина надеялась на «размер Р», но вряд ли это правда. К концу видео грудь бедной женщины не выглядит больше, и ей очень больно. В описании видео она также написала, что её «правая грудь сильно раздулась, и мне было тяжело дышать. Такое чувство, что дыхательные пути забиты. И она до сих пор раздута спустя 8 часов, когда это видео загружается».

Но вернёмся к вопросу. Зачем кому-то делать такое? Некоторые теории:

Это некоторая форма уринотерапии

​ Есть убеждение – спорное, но, тем не менее – что урина имеет некоторую ​медицинскую силу для лечения человеческого тела. Существуют утверждения, что она облегчает аллергию, успокаивает укусы и даже лечит рак. Конечно, большинство доказательств в поддержку уринотерапии касаются человеческой мочи, поэтому не ясно, каким образом сюда подпадает собачья.

Она является поклонницей эротического видеочата

Люди могут делать такое дерьмо, когда за это платят. Это объясняет, почему она записывает эту очень странную процедуру, так же как и то, почему она вообще делает себе инъекцию.

Введение собачей урины в свою грудь – это её фетиш

В этом что-то есть, правда?

Она не может позволить себе грудные имплантаты

​Как уже говорилось ранее, эти штуки дорогие. А женщина в этом видео носит розовое поло фирмы «Abercrombie», что является верным признаком того что она не катается, как сыр в масле. Также вокруг её груди множество шрамов, поэтому возможно, она вводила собачью мочу уже много раз, а, возможно, она вводила другие вещества в свою грудь, чтобы она стала больше.

Она пробует гормонотерапию

​ Есть определённые разговоры онлайн, что женщина на видео может быть транссексуалом. Если это правда, тогда она может а) стараться сделать свою грудь больше или б) использовать мочу в качестве гормонотерапии. Моча беременных кобыл использовалась в несколько спорной гормонотерапии, потому что в ней много эстрогена. Дело в том, что она использует мочу собаки, и эта собака – самец. Также это не объясняет, почему она потом выпила мочу.

Это разновидность продуманного розыгрыша

… что не объясняет, зачем кому-то убеждать кого-то, что барышня вводит собачью мочу в свою грудь. Может, она пыталась привлечь больше сторонников в Instagram?

Здесь просто нет объяснения

Единственное, что может быть хуже, чем смотреть всё видео до конца, это смотреть его и не знать, почему. Почему! Почему! Но существуют вопросы, на которые просто нет ответов: есть ли жизнь на других планетах? Кто такой Джон Галт? Что произошло с Амелией Иархарт? Почему эта женщина ввела собачью мочу себе в грудь? Мы никогда не узнаем ответ, и, наверное, это нормально.

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