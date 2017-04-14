Почему Путин ненавидит Клинтон и помог выиграть Трампу

Предполагаемая связь кампании Трампа с Россией вылилась в историю, породившую тысячу теорий заговора о том, как и почему Дональд Трамп спутался с Кремлём для «взлома» выборов 2016 года. Многие сторонники Трампа отметают эти заявления как уловку либералов, призванную скомпрометировать президента, между тем как ФБР продолжает расследовать контакты между лицами, связанными с Трампом, и людьми, имеющими отношение к российскому президенту Владимиру Путину.



В иногда параноидальных и всегда пристрастных дебатах из-за России вечно теряются фундаментальные вопросы, выходящие за рамки скандала вокруг выборов-2016. С чего бы Путину предпочесть Трампа, а не Хиллари Клинтон? Что относительно доброжелательное отношение Трампа к Путину значит для внешней политики США и мира? Как мы дошли до такой жизни, что Россия снова рассматривается как основной противник Америки – и точно ли вообще это впечатление?

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Для того, чтобы разобраться с этими вопросами, я обратилась к Тимоти Фраю, профессору, исследователю постсоветской внешней политики и заведующему кафедрой политологии Колумбийского университета, и заставила его отделить факты от диких измышлений, а также объяснить, как решения времён Буша и Обамы привели к тому, что происходит сейчас.

VICE: Что находится у истоков конфликта между Россией и США сегодня? Это некое похмелье после «холодной войны»?

Тимоти Фрай: Это представление, якобы это – новая «холодная война», вводит в сильное заблуждение. «Холодная война» была глобальным противостоянием двух блоков стран и являлась идеологической; были две глобальные политические системы, между которыми был конфликт. Ничто из этого не верно сегодня: военный бюджет США примерно в восемь раз превышает траты России, поэтому ощущения военного паритета нет – разве что в ядерной сфере. Так что думать об этом как о некоем продолжении «холодной войны» не особенно полезно. Однако президент Путин очень успешно легитимизировал своё правление последние четыре-пять лет, снова утверждая статус России как крупного игрока на мировой сцене, что являлось популярной темой в советский период. Советские лидеры негласно заявляли: «Мы не такие богатые, как Запад, у нас множество проблем, но мы – глобальный игрок, и именно поэтому вы должны нас поддержать». Между тем, президент Путин последние пять лет, пока российская экономика переживала спад, заявлял это куда более откровенно. Этот нарратив хорошо идёт даже сегодня, и отчасти дело здесь в похмелье от периода «холодной войны».

Что привело к началу текущей эры напряжения между Россией и Западом и в итоге привело к этому вмешательству в выборы в США?



Последние пять-шесть лет, а может, даже ещё более долгое время, в России бытовало мнение, будто бы международная система не отражает положение России в мире и является предвзятой к России, а международные организации вроде МВФ и Всемирного Банка не представляют интересы России. Существует мнение, якобы работающие на основе правил международные институции предвзяты к России, а России куда больше по душе была бы международная система, восходящая к модели сфер влияния родом из 19 века, в которой России можно делать в своём регионе всё, что заблагорассудится.

Европа и США выразили несогласие с этой идеей, заявив, что страны должны иметь возможность решать, с кем они хотят состоять в союзах, и что национальный суверенитет ограничению не подлежит. Вторая идея состоит в том, что для России национальный суверенитет является важнейшей проблемой, из-за чего там особенно критично относятся к замечаниям с Запада насчёт недостатка свободы слова и недостатка демократии внутри России. Согласно представлениям Кремля, страны должны иметь возможность решать, как им функционировать, на внутреннем уровне.

В 2009 году Обама доверил Клинтон, вновь назначенному госсекретарю, политику «российской перезагрузки» , проводимую его администрацией. Не могли бы вы рассказать, что там произошло?

В последние несколько лет при Буше американско-российские отношения пошли под откос. Войну в Ираке Кремль воспринял очень дурно. Сразу после 11 сентября президент Путин первым из зарубежных лидеров позвонил президенту Бушу, и всё началось с периода хороших отношений между Бушем и Путиным. Это серьёзно испортило вторжение в Ирак, с которым русские не согласились по ряду причин. У них был экономический интерес к попыткам разработки иракской нефти. У них были определённые связи с Саддамом Хусейном. Но их также тревожил принцип, согласно которому зарубежные страны должны ополчиться против авторитарной страны и, по сути, спровоцировать смену режима.

Обама пришёл к власти в 2008 году, сразу после конфликта между Россией и Грузией. Отношения весьма нехороши, и большинство людей ожидает, что Обама не будет уделять России много внимания. Его гораздо больше интересует Азия, Ближний Восток, Африка, так что «перезагрузка» была попыткой сказать: «Мы признаём, что мы были в дурных отношениях, но есть несколько областей, представляющих интерес для всех нас, в которых мы можем работать, в том числе контроль над вооружениями, сотрудничество ради победы над Талибаном в Афганистане и иранская ядерная программа». В этих областях при Обаме был достигнут огромный прогресс. Серьёзной, фундаментальной реорганизации отношений между США и Россией не было, и она была бы маловероятной в любых обстоятельствах, учитывая элементарные конфликты интересов между Россией и США, а также конфликты ценностей между правительством Путина и администрацией Обамы. В тех же областях, в которых имелся некий общий интерес, сдвиги первые несколько лет были впечатляющими.

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Но стало хуже?



Затем в отношениях кое-что пошло наперекосяк – и тут в игру вступает Хиллари Клинтон. В России после парламентских выборов в декабре 2011 года прошли антиправительственные демонстрации, и многие наблюдатели полагают, что махинаций на выборах было множество. Вскоре после выборов, Хиллари Клинтон сделала следующее заявление (я перефразирую): каждый гражданин должен иметь право на то, чтобы его голос был учтён, а выборы должны быть свободными и справедливыми. Вскоре после этого прошли демонстрации в Москве, самые крупные демонстрации со времён падения Советского Союза, и президент Путин обвинил Хиллари Клинтон в провоцировании этого протеста, отчасти из-за её замечаний по поводу выборов. Разумеется, она была не единственным зарубежным лидером, который делал подобные замечания, но мысль о том, что это делается в рамках службы Госдепа США, стала постоянной темой для Кремля.

Мне интересны 2008–2012 годы, четыре года, в течение которых президентом был протеже Путина Дмитрий Медведев. Не могли бы вы рассказать мне об этом?

Президент Путин был избран в 2000 году в результате выборов, которые многие люди считают относительно свободными и справедливыми для относительно коррумпированной страны среднего достатка. В 2004 году он был избран повторно, ещё на один четырёхлетний срок. Затем, в 2008 году, он сталкивается с ограничениями по срокам в конституции России. Он отходит от дел и, по сути, выставляет кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента. Президент Путин становится премьер-министром, главой правительства. Это также высокий пост, но не такой высокий, как президентский. Существует множество предположений, якобы в это время реальной властью в России всё равно обладал Путин, и это немного осложняло отношения с США в том плане, что представители президента США должны были согласно протоколу встречаться с представителями президента России, между тем как за кулисами более могущественным был Путин.

Значит, этот ход был сделан исключительно из-за ограничений по срокам?

Это вопрос интересный: можно было попытаться переписать конституцию, можно было много чего попытаться. Были такие люди, которые считали, что Путин растит из Медведева своего преемника, а также что, будь Путин более доволен Медведевым и будь Медведев способен предоставить ему гарантии защиты после ухода из власти, Путин, возможно, сдался бы. Но вышло по-иному.

Я недавно провела интервью со сторонниками Трампа о том, почему они не верят в конфликт с Россией или он им безразличен. В большинстве своём они не понимают, что Путин хотел бы, чтобы Трамп стал президентом вместо Клинтон.

Это работает на двух уровнях. Прозрачный уровень – это уровень политики, на котором политика Хиллари Клинтон в отношении России была скорее «политикой ястреба», и она была решительно настроена противостоять (по своему мнению) Путину. Она в куда большей степени была готова поддержать, к примеру, отправку оборонительных вооружений в Украину, помочь украинской армии в боях на востоке страны. Она в куда большей степени была готова откровенно высказываться о внутреннеполитической ситуации в России. Она была убеждённой сторонницей НАТО, убеждённой сторонницей санкций [против России], а также критиковала аннексию Крыма Путиным.

«История личных отношений Клинтон и Путина удивительно дурна».

Дональд Трамп занял прямо противоположную позицию по всем этим вопросам. Он никогда не говорит о внутренней политике России – разве что расхваливая Путина. Он заявил, что его администрация будет готова пересмотреть вопрос наложения санкций на Россию, и сказал, что НАТО устарело. Он заявил, что его администрация будет готова пересмотреть вопрос несогласия с аннексией Крыма.



Второй уровень – это история личных отношений Клинтон и Путина, и она удивительно дурна. Всё началось с тех времён, когда она была госсекретарём, с её замечаний по поводу демонстрации в декабре 2011 года. Также она находилась в должности в момент принятия закона Магнитского, который ввёл санкции против высокопоставленных российских чиновников, причастных к смерти российского разоблачителя. Это был один из весьма немногих случаев, когда санкции были нацелены против конкретных лиц. Россияне считали, что этим законом их выделяют. После аннексии Крыма Россией Хиллари Клинтон также заявила, что это – поступок, достойный Гитлера, а это – не особенно осторожное высказывание, в особенности учитывая то, что во Второй мировой войне погибли 20 миллионов русских.

«На мой взгляд, очень многие люди хотели бы лучших отношений с Россией, вопрос только в том, на каких условиях».

Когда Трамп говорит, что он может сотрудничать с Россией, на что это вообще было бы похоже? Каковы общие цели США и России?



На самом деле нет ни одного простого вопроса, по которому Россия и США могут сотрудничать – нет ничего такого, чего было бы легко добиться. Объём торговли между двумя странами невелик. Политические системы удивительно непохожи, поэтому нет общего набора ценностей, вокруг которого можно было бы сплотиться, а страны, помимо прочего, строят хорошие отношения и таким способом. Основная проблема в том, что существуют области, в которых мы можем помочь России, – например, снятие санкций и помощь в нефтегазовой разведке в очень сложных экологических условиях, к примеру, на Крайнем Севере и в Арктике. В теории должно было бы быть сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, но ни одна из сторон не готова делать уступки ради настоящей совместной работы. На мой взгляд, очень многие люди хотели бы лучших отношений с Россией, вопрос только в том, на каких условиях. Если бы произошла деэскалация конфликта в Украине, построить лучшие отношения, на мой взгляд, было бы гораздо легче. Это настоящая преграда.

В случае с мистером Трампом люди волнуются из-за того, что он очень хочет заключить сделку с Россией и его не очень интересует, какие у неё могут быть условия. Он выдвинул идею снятия экономических санкций с России в обмен на некое невразумительное обещание сотрудничества в борьбе с терроризмом, и большинство экспертов полагают, что это не очень хорошая сделка. Санкции были введены с целью прекращения конфликта на востоке Украины, а также разрешения ситуации в Крыму. Снятие санкций без работы над этими проблемами было бы не очень хорошим раскладом для США.

Так что насчёт выборов 2016 года?

Вы знаете, я считаю, что Россия удивилась, когда Трамп победил. На мой взгляд, победа Трампа была для неё предпочтительнее, просто потому что его политические позиции были прекрасно совместимы с её. По данным спецслужб, Россия сотрудничала с WikiLeaks, чтобы заставить этот ресурс публиковать электронные письма только со стороны демократов, но не республиканцев. Это даёт нам некоторое представление о её предпочтениях. Полагаю, будет трудно продемонстрировать активное сотрудничество [между кампанией Трампа и Кремлём], так как люди, изучающие это, говорят, что российское правительство часто сотрудничает с группами, с которыми находится в очень прохладных отношениях. Маловероятно, что эти группы обладают легко проверяемой связью либо с Кремлём, либо с командой Трампа. Возможно, дело в том, что там очень хотели видеть Трампа у власти и поэтому совершили это без активного сотрудничества.

Это интервью отредактировано и сжато из соображений ясности.

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