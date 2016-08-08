Почему богатые люди создают трастовые фонды для своих питомцев

Фото взято со страницы Trading Academy Flickr

Где-то на Манхэттене живёт семилетняя такса по кличке Винни-Пух с трастовым фондом на 100 000 долларов. Траст был основан шесть лет назад покойной хозяйкой Винни, Патрисией Боуэрс, желавшей обеспечить деньги на уход за крошкой Винни. Однако в конце июля опекунша пёсика обратилась в суд с иском, заявляя, что не получила от распорядителя имуществом почти ни цента из этих денег, из-за чего ей пришлось оплачивать расходы Винни, в том числе экстренную ортопедическую операцию в прошлом году, из собственного кармана.

Последующая судебная тяжба за трастовый фонд собаки, разумеется, вызывает некоторое удивление, даже если опекунша Винни имеет право на эти деньги. И хотя большинство из нас понятия не имеет, каково это – иметь трастовый фонд на шестизначную сумму, не говоря уже о том, чтобы оставить наследство собаке, но из всей этой кутерьмы можно сделать один вывод: если у вас есть деньги, можно отложить часть из них, чтобы обеспечить уход за вашим питомцем после вашей смерти, а это довольно мило по отношению к единственному живому существу, когда-либо вас любившему.

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Самый знаменитый пример собачьего траста – это тот, который создала магнат в сфере недвижимости Леона Хелмсли, умершая в 2007 году и оставившая 12 миллионов долларов на уход за своей мальтийской болонкой, Трабл. (Позднее судья принял решение о том, что эта сумма чрезмерна, и отдал 10 миллионов долларов на благотворительность.)

Другая светская львица, Гейл Познер (дочь того парня, который придумал «враждебные поглощения компаний») оставила после смерти 3 миллиона долларов и дом стоимостью 8,4 миллиона долларов своим трём собакам. Её сын, которому достался в наследство 1 миллион долларов, немедленно оспорил завещание, заявив о сговоре сотрудников Познер, которые в общей сложности получили 27 миллионов долларов, в том числе на уход за собаками.

Судя по всему, эта практика, когда богатства оставляют питомцам (ради их благополучия, а также, возможно, чтобы посмеяться над родными), распространена среди состоятельных владельцев домашних животных. Поэтому я связался с Джерри У. Байером, профессором права Техасского технологического университета и адвокатом, занимающимся трастами в пользу домашних животных (да, такое действительно бывает), чтобы выяснить, как это осуществляется.

Настоящее интервью было отредактировано с целью оптимизации длинны статьи и ясности изложения.

VICE: Хорошо, так как же это работает? Это типа надо зайти в банк и попросить открыть счёт для своей собаки?

Джерри У. Байер:В США домашние животные считаются собственностью, поэтому деньги животному на самом деле не оставляют. Вместо этого деньги оставляют в трасте, управляемом доверительным собственником, в пользу животного. Как правило, есть человек-опекун, который является бенефициаром и который получает деньги на уход за животным, а ещё есть доверительный собственник, в обязанности которого входит обеспечение надлежащего ухода за животным.

А если у меня такого нет? Что случится с питомцем?

Они просто проходят по завещанию вместе со всем остальным или, если у вас нет завещания, он переходит наследнику по закону. Во многих случаях питомец в итоге просто оказывается в загоне для отловленных бродячих животных или в приюте, а если они оказываются там, то, вероятно, долго не проживут. Многие люди не осознают, что для защиты их питомцев существуют простые приёмы.

Итак, чем траст для питомца отличается от простой записи в моём завещании: «Оставляю всё своей улитке, Ракете»?

В случае с созданием траста для домашнего животного дело состоит в том, что траст должен быть юридически действительным, чтобы обеспечить реальное использование денег для ухода за питомцем. В «традиционном трасте для домашнего животного» вы говорите доверительному собственнику чтобы он помогал человеку, предоставляющему уход вашему питомцу после вашей смерти, путём покрытия расходов на питомца согласно вашим указаниям [а также указывая, сколько денег выплачивается каждый год и на что можно тратить эти деньги]. То, что вы описываете, является «трастом для домашнего животного по специальному закону», а это просто положение в завещании. Оно не требует от владельца домашнего животного принятия стольких решений насчёт условий траста. Обычно недостающие части условий траста для домашнего животного закрывают власти штата, заботясь о том, чтобы деньги тратились на питомца.

Вроде бы достаточно просто.

Это очень примитивный метод, и я бы его не рекомендовал, кроме тех случаев, когда имущество невелико. Уж лучше создать «традиционный траст для домашнего животного», в котором, собственно, называют опекуна животного, лицо, хранящее деньги, сколько выделять на возмещение расходов, а также дополнительную сумму для «поощрения» их помощи. Доверительный собственник также осуществляет произвольные осмотры дома опекуна, чтобы удостовериться, что с животным обращаются хорошо. Вы не полагаетесь на надежду или доверие – вы полагаетесь на юридически действительное обязательство.

А что, если животное переживает опекуна или заканчиваются деньги?

Как правило в трасте предусматривают запасных опекунов. Даже если вы не предусматриваете замену, было бы разумно выбрать способ выбора замены. Очевидно, что, если деньги заканчиваются, вам, по сути, не повезло. Остаётся надеяться, что кто-то позаботится о животном по доброте душевной, но если вложить слишком мало, существует этот самый риск, что деньги закончатся.

Итак, какова разумная сумма вклада? Ряд вебсайтов, которые я просмотрел, предлагали от 15 000 до 20 000 долларов.

Это будет очень сильно зависеть от типа животного, от ожидаемой продолжительности жизни животного и от типа ухода, который вы хотите обеспечить животному. Если вашей собаке уже 14 лет или если вы создаёте траст для хомячка или песчанки – что ж, вам понадобится не так уж и много, если вы не хотите отложить кругленькую сумму на экстренное медицинское обслуживание.

Один из популярных типов животных, для которых создаётся очень много трастов, – это попугаи, так как попугаи могут жить до 100 лет. Приходится учитывать в своих планах опекунов, которые ещё даже не родились. В этом случае можно просто вложить деньги – скажем, 100 000 долларов, – и эти деньги тратятся в процессе ухода за питомцем. Однако некоторые люди вкладывают достаточно денег для получения процентов и дохода, а питомец может жить на этот доход. Кроме того, я слышал о людях, которые тратят по 5000 долларов и более на медицинское обслуживание, если животное заболевает, его сбивает автомобиль или случается что-нибудь ещё, и это может здорово подорвать финансирование.

Какова сумма некоторых из более крупных трастов для домашних животных?

Я читал о случаях с любыми суммами от нескольких сотен тысяч (ближе к миллиону) до нескольких миллионов и работал с такими случаями, и это, разумеется, для животных, которые дорого стоят сами по себе или долго живут, – например, для попугаев, скаковых лошадей, чистопородных собак.

Есть ли предел тому, сколько денег можно оставить питомцу? 12 миллионов, которые Леона Хелмсли попыталась оставить своей собаке, сократили всего до 2 миллионов, а остальное пошло на благотворительность.

Почти все штаты, в которых разрешены трасты для домашних животных, заявили, что, если сумма, передаваемая трасту для домашнего животного, является «необоснованно крупной» (хотя определение этого – вопрос спорный), можно изъять из траста некую сумму, а затем она просто переходит по наследству, как если бы животное уже умерло. Когда это действительно случается, большая часть денег обычно отходит какой-либо благотворительной организации, а остальное достаётся родственникам. Конечно же, это большая редкость. Хелмсли – это да, тот случай получил обширное освещение в СМИ, но это крайняя редкость.

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