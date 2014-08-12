Почему россиянам всё ещё вроде как нравится Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встречается с Президентом Перу Ольянтой Умалой. Фото от пользователя Flickr Presidencia Perú

В прошлую среду были опубликованы результы опроса, осуществлённого центром Левада, ведущим независимым центром, проводящим опросы. По результатам опроса рекордные 87 процентов россиян одобряют политику, проводимую своим президентом Владимиром Путиным. Это, несомненно, оживит западную прессу, так как всякий раз, когда публикуется какое-либо исследование, указывающее на резкий скачок в его рейтинге (как было в случае с недавним опросом Gallup), журналисты, как правило, цепляются за возможность использовать такие данные, чтобы представить Россию в качестве Мордора, а самих россиян в качестве полукровок радостно поклоняющихся своим властолюбивым, злым повелителям. В продолжение ряда эпитетов, которыми награждают Путина, используют такие выражения, как с «каменным лицом» и «голым торсом», что может привести к мнению как будто россияне любят Путина за то как он умело изгибает свои грудные мышцы во время беззаботной рыбалки на лоне дикой природы. На самом деле, многие россияне смеются над его нудистско-охотничьим фетишем так же громко, как и их западные коллеги.

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Но эти пошлые карикатуры и недоразумения легко появляются, когда имеешь дело с голой статистикой,​​ без какого-либо культурного контекста. С западной точки зрения, и особенно с правого и левого крыла, вполне естественно предположить, что россияне должны одобрять Путина, потому что они все – радикально-гомофобные женоненавистники, боготворящие мыщцы и стрдающие манией величия. Но Россия – это не Запад, и в ходе интервью многих людей в России об их мнении о Путине за последний месяц, я обнаружила, что восприятие этого человека значительно отличается, когда смотреть на него сквозь призму культуры России.

С одной стороны, большое количество россиян сильно настроены против Путина. Как правило, это хорошо образованные, культурные борцы за свободу личности, которые отмежеваются от России (которую они находят варварской) и называют себя, несколько неопределенно, европейцами. Конечно же есть множество россиян, которые фанатично поддерживают Путина. Они, как правило выдают себя за среднестатистических крутых мужиков, которые никогда не дают никаких вразумительных причин (особенно политических) для такой любви. Наверное, как и у многих экстремистов, их мнения обусловлены идеями, которые им вбивали в голову их родители во время кухонных разговоров; либо они стали участниками семейной трагедии, которая как в фильме «Американская история Х» привела главных героев к неонацизму. Но эти крайности – полярные противоположности – и всё же, подавляющее большинство россиян состоит из людей, которые поддерживают Путина наполовину. Они, в значительной степени, делятся на две категории: то, что я называю «Мне по барабану», с одной стороны, и с другой – «По крайней мере, он лучше, чем то, что было до!»

Я использую термин «наполовину» вполне сознательно. На Западе есть тенденция смотреть на проблемы сквозь две жёсткие переменные: то есть либо правильно или неправильно, хорошо или плохо, свежие или гнилые… Но россияне живут в более серой зоне, и когда вы спрашиваете что-либо у россиянина, то в ответ почти всегда можно услышать приблизительно такое: «Ну, с одной стороны, [х], правда, но потом, с другой точки зрения, [у] тоже верно». Тот же разноплановый подход можно увидеть в их взглядах практически на всё, в том числе и на их президента. В то время как в Соединенных Штатах, большинство людей, как правило, либо громогласно за Обаму, либо с той же силой против Обамы, либо сугубо за демократов либо за республиканцев, настроения среди россиян, которые утверждают, что поддерживают Путина далеко не так сильны. Они обычно пожимают плечами и как-то нерешительно говорят: «Мне кажется, что он нормальный».

Эта скупость на дифирамбы Путину проистекает из того факта, что большинство его граждан прекрасно понимают о его тотальную коррумпированность, и не в последнюю очередь благодаря тому, что коррупция стала неотъемлемой частью российского правительства с самого начала своего существования.

Россияне на митинге против переизбрания Путина президентом в 2012 году. Фото от пользователя Flickr Vladimir Varfolomeev

«Путин – главный мошенник, и все знают об этом», говорит мне Вадим, директор языковой школы, полулёжа в своём комфортном вращающемся кресле. «Все знают, что он контролирует всю правовую систему и прессу и так далее, отчасти потому, что он этого не скрывает. Но он – сильный лидер, поэтому он так нравится людям. Россияне любят лидеров с большими яйцами, а его – огромны. Путин – плохой парень, но я думаю, одна из причин, по которой его так ненавидят американцы, так это потому, что он делает Россию сильной страной, и это пугает американцев, потому что они всё ещё боятся России. Но, в любом случае, что тут поделаешь?»

Это любезное выражение безразличия является здесь общепринятым, в частности, в подавляющем большинстве, в лагере «Мне по барабану». Есть такое примечательное слово в русском языке – «Пофигизм». Оно происходит от жаргонного – «Пофиг», что означает – «Меня это не волнует». Этот мрачный, но смешной термин, даже заслужил добавления суффикса «-изм», что говорит о том что, в России, «Меня это не волнует» вышло за пределы состояния эмоциональной апатии и превратилось в полноценную идеологию. Это важно учитывать, потому что одно из величайших различий между Америкой и Россией в том, что в то время как Америка является очень политизированным обществом, Россия таким не является.

«Вы должны понять, что Россия является страной, которая перешла от череды царей к череде диктаторов», сказал мне пожилой директор больницы по имени Серёжа. «Таким образом, люди не интересуются политикой, потому что у нас нет системы отсчёта времени, когда люди имели влияние на политику. Люди в Америке, кажется, думают, что в России, если люди не протестуют против чего-то, это означает, что они неявно поддерживают это (к примеру, законы о гей пропаганде). Но это не так. У нас попросту нету культуры активности здесь. Даже напротив, протесты у нас считаются вульгарными, от неуверенности или от желания привлечь к себе лишнее внимание. Просто будь самим собой и дай жить другим».

Взгляды Сергея на то, что протесты – это чаще всего просто личный пиар-ход, откликаются у многих других россиян, что было подкреплено исследованиями. В 2011 году опрос Gallup показал, что из 130 стран, у Америки самый выскокий рейтинг гражданской активности, в то время как у России он один из самых низких на Земле. Что на практике означает, что убеждения каждого человека считаются его сугубо личными, в отличие от коллективных, и поэтому зачастую идеи и мысли не приводят к действиям, потому что само понимание, что человек имеет право действовать исходя из своих убеждений происходит от культуры «свободы слова»​​, которой у России просто нет и никогда не было.

Легче всего покачать головой и подумать: «О, эти бедные, отсталые россияне», но стоит признать неудобную правду: «Высокие идеи – роскошь сытых». Причина, по которой мы можем позволить себе идти в ногу со всеми новостями на Twitter, а затем вести горячие споры о текущих событиях за бокалом вина в французском ресторане, потому что, на глобальном уровне, Америка является относительно богатой (и, следовательно, испорченной) страной. Люди в других частях мира просто не могут позволить себе окунуться в концептуальные идеалы.

Делая серьёзное лицо на встрече в Давосе в 2009 году. Фото от пользователя Flickr World Economic Forum

Подавляющее большинство России – это одинокие маленькие деревни, застывшие во времени. В тех местах часто нет никакого Интернета, ни приёма сотовых операторов, ни водопровода, и, конечно же, нет Twitter. Россия населена, в основном, людьми такими как моя тётя, которая живет в пустынной, изолированной сельской местности недалеко от Самары на юго-востоке. Она просыпается на заре, чтобы накормить скот, вторую половину дня она пытается продать свой товар на рынке, вечерами она забирает коров с пастбища, а ночами она бегает вокруг деревни, спрашивая всех о своём муже-алкаше, а потом, найдя его, тащить его на себе домой. Любую свободную минуту она тратит на своего сына, у которого неизлечимое повреждение головного мозга в результате введённой ему в детстве плохой вакцины против полиомиелита. Всё её эмоциональное состояние определяется очень простой философией:

«Есть картошка – день удался», говорит она. «Нет картошки – день пропал».

Когда я спрашиваю её, что она думает о Путине, я сразу же чувствую себя неловко, и вдруг чётко понимаю насколько мне повезло жить «жизнью ума» в Нью-Йорке. Её ответ характерен для ответов, которые я получила от многих людей, которых я интервьюировала в провинции, – автоматический ответ о поддержке, который бы американцы сочли за удручающе низкий президентский стандарт.

«Есть еда на полках магазинов» – основной мотив, повторяющийся снова и снова – который сейчас звучит несколько иронично, учитывая запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Европы, Австралии, Канады и Соединенных Штатов, принятый Москвой на этой неделе. В то время как американцы, как правило, восхищаются Михаилом Горбачёвым, потому что он «принёс свободу России», россияне вспомнают последнего лидера Советского Союза с содроганием, потому что так много людей умерли от голода или были вынуждены жить преступной жизнью благодаря шаткой основе капитализма. При всем уважении к благородному делу, каким является демократия, свобода является довольно небольшим утешительным призом, когда в животе урчит. Или, как говорит мой друг Сева, «Американцы любят идеи, но нельзя же кушать идеи».

Моя подруга Аня, начинающий музыкальный терапевт, протестовала против Путина в 2012 году, но с тех пор начала склоняться к умеренной поддержке президента, как и большинство людей, которых я опрашивала.

«Он – ужасный человек, но по крайней мере он может держать себя с определённым самообладанием», говорит она. «Он может красноречиво сформулировать предложение, он хорошо образован, он всегда контролируете ситуацию. Это дает обычным гражданам определённое спокойствие, что у них во главе стоит полностью функционирующий взрослый. Он не пьяница, как Ельцин, за которого было просто неловко. Он не выходит из себя и не нападает на политиков, как тот сумасшедший Жириновский. И он не параноидальный шизофреник, как некоторые из наших бывших диктаторов».

Американцам Путин кажется ужасным, потому что они сравнивают его с внешне приличными людьми, вроде Барака Обамы и Билла Клинтона. Но для россиян он, на самом деле, кажется лучше, потому что они сравнивают его с бывшими руководителями, которые ужасно понизили планку.

И то, что говорит Аня – вежливый интеллектуал – в некоторых отношениях резонирует с тем, что говорит моя тётя – провинциальная крестьянка. В отсутствие божественных идеалов, люди озабочены материальными результатами. И вот где нужно признать другую неудобную правду: в то время как Путин однозначно ужасен в отношении прав человека и общечеловеческой порядочности, он ужесточил и навёл порядок стране на уровне обывателя.

Запрещено курить в большинстве общественных мест, что является настоящим спасением, потому что теперь вы можете выпить в баре, не давясь до смерти от никотиновых дымов. Запрещено покупать алкоголь в магазинах после десяти вечера, что, кажется, значительно сократило число мужчин с глазами зомби, шатающимися зигзагами по улицам в вечернее время. Были введены карточки в метро, троллейбус, и маршрутки, что избавляет от постоянной паники от пересчитывания мелочи, особенно когда опаздывешь. В больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, улицы необычайно чистые и безопасные, и дороги забиты БМВ вместо квадратных Лад, которые всего лишь три года назад повсеместно распыляли чёрный дым в воздух. Есть Starbucks на Невском проспекте, главной улице Санкт-Петербурга. Появление этой глобальной корпорации кофе может показаться совершенно легкомысленным, но не для россиян, для которых, как и McDonalds 24 года тому назад, Starbucks стал реальным, а не иллюзорным показателем того, что они, наконец, наконец-то! – получают такие же потребительские товары, как на Западе.

Предвыборный плакат тогдашнего кандидата в президенты Дмитрия Медведева возле Красной Площади в Москве в 2008 году. Фото от пользователя Flickr maailma.net

Легко отмахнуться и обозвать всё материализмом или даже сделкой с дьяволом, но для страны, у которой так долго была острая нехватка всего – когда у многих сельских жителей до сих пор нет почти ничего, и когда у тебя появляется смартфон и твой автомобиль с дуру не включает задний ход, то это уже достаточно веская причина, чтобы мириться с, казалось бы, бездушным лидером. В отсутствие абстрактных идеалов это мелочи повседневной жизни имею превалирующее значение, и именно эти мелочи, по крайней мере, Путин предусмотрительно предоставил народу.

И именно этот материалистический характер его санкций и запретов делает всю ситуацию интересным поворотным моментом. Кажется, что в самой России очень слабо и недолго негодовали по поводу запрета на пропаганду геев или цензуры на ругательства или регистрации блогеров, в то время как на Западе эти новшества долго гремели громкими заголовками. Зато была очень заметной негативная реакция на запрет этого месяца по поводу производства и продажи отдельных видов синтетического нижнего белья, в добавок, российский Интернет сейчас просто поносит по поводу недавнего указа, ограничивающего или запрещающего импорт продовольствия из европейских стран, которые ввели санкции против России. Вы можете забрать себе нашу так называемую «свободу», но вы не можете отобрать у нас кружевные трусы и наши дорогие французские сыры. Россияне слишком долго жили без всех этих благ в чёрные рыночные дни, и они так просто не уступят. Так что, возможно, мы получим революцию, в конце концов.

А, может быть и нет. На каждого жалующегося в Интернете есть другой, который говорит: «Путин делает всё правильно. Да, мне нравится McDonalds, но фастфуд – плох для вас, так что я рад, что эта сеть закрывается». «Да, мне нравится кружевное белье, но синтетический материал плохо влияет на кожу, так что я рада, что он делает их незаконными». Выбор, как отмечает психолог Шина Лиенгар в своей книге «Искусство выбора», всегда приветствовался в Америке, но такой подход не всегда имеет место в других странах, где выбор рассматривается как опасный инструмент в руках человека. Мы, по своей природе, слишком слабы, чтобы делать то, что лучше для нас: нам лень идти в спортзал, даже если наш врач предупреждает, что это жизненонеобходимо, мы потакаем собственным слабостям и не бросаем выпивать, даже если алкоголь разрушает нашу жизнь. Таким образом, для таких обществ выгодно, если другого ничего не остаётся, когда лидер устраняет проблему парадокса выбора.

Систему государственного управления можно сравнить со стилем родительского воспитания. Америка – авторитетный тип, который поощряет своих детей, чтобы те пользовались своей свободой воли с умом; и само собой разумеется, что Россия – авторитарный родитель, устанавливающий строгие правила и карательные меры. Наивысшим достижением для американцев – это стать «счастливым», высшим достижением для россиян – это стать «хорошо воспитанным». Очень относительно наверняка утверждать какой стиль лучше, но факт остается фактом, что для многих россиян авторитарный стиль предпочтительнее, потому что на культурном уровне восприятие остается таким, что люди – тёмные и ленивые от природы, так что, на самом деле, выгодно, чтобы над нами стоял кто-то, кто заставлял бы нас ставать лучше. И для многих россиян Путин является именно такой фигурой строгого отца, правила воспитания которого бесспорно обременительны и часто жестокие, но в конечном счете, для человеческого же блага. Таким образом, хотя большинство признаёт, что он – компетентный, но коррумпированный политик, у которого застывает кровь в жилах, в их глазах Путин представляет собой человеческое воплощение необходимого зла.

Диана Брук – независимый писатель, родилась в Санкт-Петербурге, России, и выросла в Нью-Йорке. Следить за её Twitter.