Почему беспилотные автомобили могли бы стать сбывшейся мечтой автоугонщиков

Вот вы быстро останавливаетесь на красный свет, а в следующую секунду вас грубо вытаскивает из транспорта вооружённый человек в маске. Это кошмар каждого водителя и преступление, помогшее Grand Theft Auto стать многомиллиардной франшизой: угон автомобиля.



Изображений угона автомобилей в популярной культуре бесчисленное множество, возможно, в связи с той ролью, которую автомобиль играет в американской психике. Определённые места вроде Лос-Анжелеса, Нью-Джерси или Детройта скандально известны угонами; некоторые инциденты связаны с организованными преступными группировками, готовыми воровать на заказ и устраивать международные поставки для своих привередливых (хотя и не щепетильных) иностранных клиентов.

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Однако транспорт, который мы водим, меняется, как и то, каким образом мы им управляем. Мир распространённого автономного транспорта переходит из области научной фантастики в область возможного в ближайшем будущем, и поэтому важно рассмотреть, как изменится преступность, связанная с транспортом и как польза от искоренения определённых категорий преступлений, связанных с транспортом (к примеру, вождения в нетрезвом состоянии), может сократиться из-за роста других видов.

В припаркованном состоянии усовершенствования в области безопасности сделали угон современных автомобилей гораздо труднее,чем ранее. Однако если угонщик может остановить машину с водителем внутри, к примеру, специально толкнув её другой машиной, создав нечто отвлекающее или загородив дорогу каким-то физическим барьером, то техника обездвиживания теряет актуальность при наличии доступа к ключам зажигания и открытого транспортного средства.

На мой взгляд, в этих машинах будет происходить гораздо больше преступных деяний, чем осознают люди.

Это создаёт проблему для беспилотных автомобилей, которые явно рассчитаны на предотвращение риска в плане взаимодействий с пешеходами. В исследовании в «Journal of Planning Education and Research» Адам Миллард-Болл, ассистент профессора Калифорнийского университета в Санта-Крузе, отметил, что пешеходы приучатся к более агрессивному поведению при пересечении дорог перед автономным транспортом, зная, что транспортные средства будут вынуждены остановиться. Хотя Миллард-Болл и не рассматривал злого умысла, нетрудно представить себе банды преступников, использующие те же принципы, чтобы «загнать» автономное транспортное средство в положение, в котором можно командовать им или навредить водителю. (Разумеется, возможность угона машины в этой ситуации также зависит от системы рулевого управления: транспортное средство с ручной блокировкой было бы достаточно просто взять, но полностью автономную машину с предварительно запрограммированным пунктом назначения, к примеру, маршрутное такси, идущее из аэропорта в город, было бы трудно угнать.)

Мэри «Мисси» Каммингз, директор лаборатории «Люди и автономность» Университета Дьюка, говорит, что оптимизм вокруг машин без водителей отбил у людей желание говорить о более мрачных сторонах поведения, которое они могут сделать возможным.

«Я уже давно говорила, [что] на мой взгляд, в этих машинах будет происходить гораздо больше преступных деяний, чем осознают люди, – заявила Каммингз во время телефонного звонка. – Машины будут потрошить изнутри, будут уничтожать покрышки, с этих машин будут снимать фары. Без человека-водителя в машине на наших глазах начнётся очень плохое поведение».

Каммингз говорит, что более цинично относится к появлению такого поведения в Америке, чем, например, в Европе, упоминая печальную историю Hitchbot в качестве примера того, что может случиться, когда люди решают подвергать насилию антропоморфных роботов. Однако в случае с угонами максимальному риску могут подвергаться не только робомашины, но и те, кто в них сидит.

«Нравится вам или нет, но существует такая часть общества, которая будет относиться к этому транспорту хищнически, – заявила она. – Хаки машин реальны. Совершенно не сложно обмануть с помощью GPS любой транспорт, зависящий от GPS, – это верно для беспилотников и беспилотных автомобилей, – а следовательно, у нас настоящее уязвимое место: если вы в беспилотной машине, то вас могут похитить, с электронными замками можно разобраться снаружи, а если нет рулевого колеса, то будьте здоровы!»

Тем не менее, Каммингз чётко утверждает, что вероятность наличия у полиции возможности дистанционно управлять беспилотными машинами не является подходящей реакцией. Вместо этого необходимо будет создать более близкие связи между полицией и диспетчерским центром нового типа, управляемым Tesla, Uber или другими производителями самоуправляемых автомобилей, которые будут давать возможность быстрого реагирования при возникновении проблемы – как механической, так и криминальной, – в связи с которой появится необходимость во вмешательстве инженера, как физическом, так и дистанционном.

Хотя автономные транспортные системы, по-видимому, готовы устроить революцию в городском транспорте, проектирование для таких пограничных случаев будет важнейшей частью перехода от управляемых людьми до беспилотных транспортных сетей.