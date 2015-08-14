Почему нужно всерьёз воспринимать состояние вашей кожи

Фото витилиго с ресурса Wikimedia

Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

Приблизительно полтора года назад я обнаружила круглые, красные, зудящие пятна на своих ногах, заднице, и пояснице. Мой первый визит к врачу закончился назначением мне неправильного лечения, что ухудшило моё состояние. Спустя шесть месяцев мои дедушка и бабушка загуглили симптомы чтобы выяснить, чем эти паразитические красные пятна могут быть. Оказалось, что я страдала от себорейного дерматита, состояния, поражающего от одного до трех процентов здоровых взрослых. Если ничего не скрывать, то нужно сказать, что моя уверенность в себе начала исчезать, ровно как и сексуальная жизнь.

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Я подумала, что ошибка моего врача могла быть симптомом более широкой проблемы, и отчет, опубликованный в 2013 году британской организацией All Party Parliamentary Group on Skin (APPGS) подтверждает, что многие пациенты оказываются в ситуации, когда лечение врачами их кожи остаётся полностью неадекватным.

В Великобритании существует острый недостаток врачей-дерматологов, что вызывает особую тревогу, учитывая, что, по оценкам, около 54 процентов населения испытывают кожные проблемы хотя бы раз в течении 12-месячного периода. Исследования также выявили, что «заболевания кожи оказывают серьёзные последствия на все аспекты жизни людей, начиная от успеваемости в обучении, отношений, самооценки, выбора карьеры и заканчивая социальными связями, сексуальной активностью и способом проведения досуга».

Было установлено, что широкий спектр кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, угревая сыпь, витилиго, крапивница, и многие другие, могут влиять на психическое благополучие пациента. Исследования также показали связь болезней кожи с высоким риском злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также суицидальными наклонностями. В 2011 году в результате исследования с участием 510 пациентов, страдающих акне, было обнаружено, что подавляющее большинство сообщили об социальных и психологических проблемах, сопоставимых по уровню с теми, которыми страдают пациенты с хроническими заболеваниями, такими как хроническая астма, эпилепсия и диабет.

Такая статистика подтверждает необходимость предоставления существенной психологической помощи пациентам, страдающим заболеваниями кожи, хотя на сегодняшний день очень мало было сделано в этом направлении.

Д-р Эндрю Томпсон, работающий более 15 лет в области психодерматологии, говорит мне, что «большинство дерматологических ценров не имеют возможности предоставить психологическую поддержку». Только в 7-ми из 127 больниц есть специализированные услуги психодерматологии и, хотя некоторые больницы могут иметь клинических психологов в штате, это несколько не то.

Отчет APPGS за 2013 год дает понять, что существует реальных разрыв в этой области, но доктор Томпсон подчеркивает, что «наиболее разочаровывает тот факт, что в докладе за 2003 год в основном обсуждались те же вопросы». Таким образом, целое десятилетие ушло, а проблемы все те же: плохой доступ к психологической поддержке, плохой доступ к лечению, и недостаток исследований. Проблема не в том, что ситуация не ясна; все проблемы как раз членораздельно и широко изложены в докладе APPGS, но, возможно, это свидетельство о низкой эффективности APPGS.

Доктор Томпсон объясняет, что корень проблемы частично объясняется отсутствием исследований: «просто исследования не были сделаны, ещё не были выделены средства на то, чтобы сделать это». Исследования являются ключевым вопросом, потому что, если вы показываете, что лечение является эффективным, правительство, больницы и уполномоченные органы, скорее всего, потянутся в свои карманы за деньгами для финансирования этих услуг.

Возникает следующий вопрос – почему само исследование не было профинансировано? Доктор Томпсон откровенно отвечает: «Может быть, потому, что и психическое здоровье и здоровье кожи по-прежнему считаются синдромом Золушки. Потому, что значительное количество психологических расстройств, связанных с проблемами кожи, связаны с переживанием того, как вы выглядите, а такие переживание считаются напрасными». Другими словами, к проблемам кожи часто относятся как к косметическим и, следовательно, и соответственно они считаются не такими важными по сравнению с другими проблемами здравоохранения.



Пятно псориаза в форме сердца на коже у Дженни

Дженнифер Уайт 32-летняя блоггер, пишушая о псориазе. Она соглашается с доктором Томпсоном в вопросах своей болезни. «Это, безусловно, воспринимается вполне тривиально, я думаю». Дженни продолжает: «Я думаю, другое дело, что для молодых медиков, дерматология не считается самой гламурной специальностью, в то время как ревматология занимается более важными делами, на фоне чего дерматология не обязательно кажется такой серьезной специализацией».

Еще одним фактором является тот факт, что дерматология редко, если вообще когда-либо, считается основным модулем в университетских медицинских программах Великобритании. До тех пор пока дерматология не признана в качестве ключевого направления медицинской помощи, стандарты оказания соответствующих услуг, скорее всего, будут только ухудшаться. Очень немногие заболевания кожи являются опасными для жизни, поэтому понятно, что порой приоритет должен лежать в другой сфре, но это не значит, что кожные заболевания, должны быть заброшены или отодвинуты на второй план.

Дженни страдает от псориаза всё то время, что она себя помнит, и ей никогда не предлагали какой-либо психологической поддержки, что, по её мнению, было бы полезным, учитывая как «чрезвычайно это связано с [её] уровнем стресса». Она продолжает, «отсутствие контроля над своей собственной кожей действительно ужасно. Недавно у меня была помолвка, и я бы не хотела быть покрыта сыпью в день моей свадьбы. Но, если это произойдет, я ничего не смогу сделать». Псориаз, как и многие другие заболевания кожи, характеризируется фазой всплеска и фазой спокойствия, проявление симптомов зависит от ряда факторов, в том числе усталости, стресса, или низкого иммунитета.

Беда в том, что ваша кожа, особенно когда обсыпает лицо, становится предметом общественного обсуждения. Кожа – первое, на что смотрят люди; это не то, что мы можем спрятать. Дженни рассказывает мне много историй о том как разные люди спрашивают у неё о её проблеме в общественных туалетах и просто на улице. Иногда люди просто целенаправленно задевают. «Были случаи, когда незнакомки в пабе подходили, клали руку мне на плечо и говорили: «Прости, моя любовь, ты знаешь что у тебя перхоть?» Это отвратительно. Это было довольно унизительно в возрасте 20 лет. Это была не перхоть; это были отслаивающиеся корочки высыпаний псориаза на коже головы Дженни.

Создаётся впечатление, что большая часть проблемы заключается в том, что у людей отсутствуют знания о проблемах кожи; Дженни утверждает, что большинство людей, которых она встречает, никогда не слышали о псориазе. «Это может быть особенно неловко, когда ты в школе, потому что люди не понимают, что это такое. Когда я была ребёнком, то помню как некоторые родители спрашивали: «Что это такое? Это заразно?» Заблуждение о том, что это заразно настолько распространено, что Национальный Фонд Псориаза опубликовал картинку в Twitter, цитирующую: «мы не будем спрашивать вас… Это заразно?»

Наряду с риском стать объектом издевательств, доктор Томпсон добавляет, что «существует исследование, которое показывает, что [кожные заболевания] могут иметь реальное влияние на такие вещи, как перспектива трудоустройства, потому что интервьюеры могут на самом деле не помнить как прошло интервью поскольку могут находится под влиянием предубеждения; по существу они могут быть отвлечены различием во внешности». Людям свойственны автоматические реакции, что означает, что они в большей мере могут сосредоточиться на видимых различиях, а не на сути человека.

Данные представленные женщинами для доклада APPGS за 2013 год подтвердили подозрения доктора Томпсона в отношении ухудшения возможности трудоустройства: «Я понимаю, что при приеме на работу в течение последних нескольких лет после того как витилиго на моём теле стало более обширным, решения принимались в пользу других кандидатов».

В 2012 году Британский Фонд Кожи провел опрос, показавший, что из 729 человек, страдающих кожными заболеваниями, 47 процентов подвергались словесным оскорблениям один или более раз, а каждый из шести опрошенных признался, что в следствии своего заболевания кожи занимался нанесением себе травм. Тревожным является тот факт, что 17 процентов (125 человек) заявили, что они планировали самоубийство на каком-то этапе своей жизни.

Доктор Томпсон часто работает с пациентами, страдающими разными кожными заболеваниями; недавно у него была пациентка, предпринявшая несколько попыток самоубийства в связи с проявлениями акне на её теле. Он сказал мне, что она всегда будет сравнивать себя с другими женщинами: «Она постоянно повторяет что кожа других девушек гораздо лучше, чем её, что она отвратительно выглядит». Томпсон отмечает, что, зачастую, люди с проблемами кожи могут испытывать симптомы, аналогичные социальной тревожности и в какой-то степени становятся одержимыми своими предполагаемыми дефектами кожи. «Нам остро нужны механизмы психологической поддержки, такие как когнитивно-поведенческая терапия для людей в ней нуждающихся».

Мне повезло, что моё состояние не настолько критично, но мне довелось натерпеться в связи с повышенным вниманием со стороны окружающих к моей проблеме. И у меня это длилось всего несколько месяцев. Те люди, у которых проблемы со здоровьем выставлены на показ, имеют гораздо больше шансов на развитие психических расстройств. Наша кожа покрывает весь наш организм, это наш крупнейший орган, к тому же наиболее заметный, но он продолжает игнорироваться. Пока существует риск повышенного беспокойства или депрессии у страдающих от проблем кожи людей, потребность с улучшении медицинской инфраструктуры с этой области никуда не исчезнет.

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Новый веб-сайт Британской Ассоциации Дерматологов представляет некоторые материалы о том, как можно помочь себе своими силами – это хорошее место для получения новой информации для тех, кто страдает проблемами кожи.