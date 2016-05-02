Почему кражу «Лего» можно назвать самым идеальным преступлением

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3 марта Управление полиции Портленда провела оперативный эксперимент. Основной его участник, Павел Кузик, являлся матёрым преступником, который уже не раз попадал в беду из-за краж и мошенничества – даже на встречу с офицерами под прикрытием явился в краденой машине. И что за предполагаемое преступление заставило копов нацелиться на 25-летнего молодого человека? Кража «Лего» в магазине FredMeyer с последующей продажей их в Интернете.

Такое занятие, как «похититель «Лего», казалось бы, существует только в снимаемых за счёт краудфандинга фильмах Зака Браффа, однако кража удивительно дорогого цветного конструктора – это, по словам сержанта полиции Портленда Питера Симпсона, прибыльное ремесло.

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«Для всего существует «чёрный» или вторичный рынок, особенно для ценных вещей, – поведал мне он. – «Лего» хорошо продаются благодаря своей популярности и относительной стоимости на розничных рынках. Отследить их практически невозможно, – заводских номеров нет, – а продать легко».

Власти заявляют, что воровские шайки с шофёрами, стоящими на стрёме, сборщиками и барыгами с начала Великой рецессии встречаются по всей стране всё чаще. По данным Национальной федерации розничной торговли, с 2008 года законы, связанные с организованной преступностью в сфере розничной торговли, приняли 30 штатов. Хотя в новейшем отчёте группы «Лего» не упоминаются, случаи из практики свидетельствуют о том, что они пользуются популярностью среди профессиональных магазинных воришек.

К примеру, в июне прошлого года в Сан-Диего арестовали команду из пяти человек за предполагаемую кражу игрушек, в основном «Лего», на сумму более 15 000 долларов. В 2014 году копы из Финикса накрыли ещё большую сеть и конфисковали незаконных «Лего» на сумму 200 000 долларов. Ещё есть Глория Хаас, жительница Лонг-Айленда, которую в том же году обвинили в краже со склада «Лего» на сумму 59 000 долларов. В декабре 43-летнего вора засняли на камеру во время кражи копии R2D2 из «Лего» стоимостью 450 долларов в Бивертоне (Орегон), а в Ванкувере (Канада) один человек и вовсе разбил витрину, чтобы схватить одну-единственную коробку пластикового конструктора.

Как указывают фразы вроде «копия R2D2 из «Лего» стоимостью 450 долларов», эти товары бывают очень дорогими, а магазины, как правило, не охраняют их так, как электронику. По словам Томми Уильямсона, который управляет вебсайтом bricknerd.com, хотя конструкторы «Лего» никогда не были дешевыми, за последние 15 лет они стали ещё дороже. Он объяснил мне, что после спада в конце 90-х «Лего» увлеклась лицензионными соглашениями, благодаря которым на полках стали появляться наборы по вселенным «Звёздных войн», «Гарри Поттера» и «Холодного сердца». Именно эти товары, как правило, и являются самыми дорогими, а следовательно, самыми привлекательными для преступников. К примеру, один из них, называющийся UltimateCollector‘sMillenniumFalcon, стоит без малого 4,000 долларов. (Уильямсон указал на ряд декабрьских статей, утверждавших, будто «Лего» с учётом повышения стоимости этого набора ценнее золота.)

Он также отметил, что другим распространённым преступлением, связанным с «Лего», является кража отдельных деталек и пластиковых человечков из наборов с последующим возвращением наборов в магазин. Затем детальки продают на bricklink.com – сайте, на который часто захаживают коллекционеры и суперфаны.

«Мы таких считаем подонками, – высказался о воришках Уильямон. – Люди, которые это делают, как правило, владеют большими коллекциями и запасами для обеспечения своих увлечений, но они позорят наше имя. Мы знаем, что это обычно делают фанаты, но это ещё и фанаты тёмной стороны».

Представитель «Лего» не сразу ответил на запрос.

Тем временем, полиция ещё не выяснила, работал ли Кузик в одиночку или в составе шайки. По словам представителя прокуратуры округа Малтнома, новые подробности этого дела будут обнародованы только после окончания расследования. Однако преступления, связанные с «Лего» представляются всего лишь естественным продолжением его послужного списка, в котором также значатся кража со взломом, хищение персональных данных и кража из магазина Target. Для такого человека кража наборов «Лего», вероятно, являлась слишком прибыльным дельцем, чтобы от него отказаться.

«Я бы не сказал, что у нас есть большой чёрный рынок пластиковых конструкторов, – говорит Питер Симпсон, портлендский коп. – Однако, как и в каждом большом городе, всегда есть люди, которые желают покупать товары со скидкой, не задавая вопросов».

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