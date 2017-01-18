Почему эти парни носят свои члены в клетках

Под мужским целомудрием понимают такую вещь, как закрывание вашего пениса в специальной клетке, которая препятствует полной эрекции или использованию вашего пениса для секса. Пока клетка взаперти, вы не можете мастурбировать или получить оргазм, и клетка может быть снята только выбранным вами «повелителем ключа». Хотя мысль об этом заставляет большинство мужчин съежиться, некоторых это приводит просто в восторг. Ношение клетки может быть очень захватывающим и полноценным занятием. Некоторые утверждают, что отказ от оргазмов увеличивает половое влечение и улучшает ваше внимание. Кроме того, очевидно, повышает ставки в отношениях доминирования / подчинения, когда мастер или госпожа получают инструмент наказание в виде не только лишения секса, но и лишения способности получить оргазм.



Очевидно, что это не случайный излом. Мало того, что это изменит жизнь того, кто носит клетку, так это ещё и кладёт большую ответственность в руки повелителя ключа. В то время как легкий дискомфорт является общим для тех, кто заключает свои пенисы в клетках, в более серьезных случаях неисправная или плохо настроенная клетка может привести к серьезным травмам, и если это произойдет, повелитель ключа должен быть в состоянии удалить устройство немедленно.

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Чтобы узнать больше о том, что движет людьми, участвующими в этом фетише, мы поговорили с тремя мужчинами об их опыте с целомудрия и их советах тем, кто страх как хочет попробовать. Двое из них являются геями, и один – бисексуалом, хотя это не означает, что гетеро мужчины не пользуются клетками; это просто означает, что все гетеросексуалы отказались говорить из смущения или нервозности. Все имена изменены.

Трэвис, 29 лет, гей

The Birdcage and The Jail House

VICE: Каково было впервые носить клетку?



Трэвис: Это был целый процесс, как носить её, и как спать с ней всю ночь. В свой первый раз я был заперт в течение всего дня в CB-3000. Вам нужно будет привыкнуть к ней. В первый раз это был как раз обычный день, но я не мог спать в ту ночь, так что я снял её и решил немного подождать и медленно привыкал к ней. Когда мы спим, возникает эрекция, но эти клетки сделаны так, чтоб препятствовать эрекции, так что вы просыпаетесь и должны каким-то способом заставить её уйти, как-то так. Но я действительно не знаю как это сделать. Я попробовал холодный душ, но понял, что если просто пописать, то будешь в порядке.

Что вам нравится больше всего в этом?

Больше всего нравится то, что «не выходишь». Это как будто вы отказываетесь от чего-либо. Я в отношениях с тем, кто имеет определенный уровень контроля надо мною. Меня заводит, когда мне говорят «носи эту рубашку» или «носи это белье». Целомудрие является продолжением этого. Я отдаю это кому-то. Я позволяю им решать. Я помню еще в средней школе доставал высокие кеды, потому что они были своего рода начальной формой бондажа, потому что они ограничивают ваши лодыжки, и их можно было носить каждый день. Для меня в этом важно, что я ношу что-то сексуальное, и о чем не догадываются люди.

Что удивило вас больше всего в ношении клетки?

В этом очень много работы. Когда вы читаете или смотрите порно, это сексуально все время, но здесь вы должны убирать каждый день, вы должны убедиться, что вы подстрижены, что это не прищемит волосы, вы должны быть осторожны при использовании уборной… Я помню, как один раз я был в общественной уборной и в конечном итоге обписал там всё на свете. Я стоял и я не понял, что вы должны сесть, чтобы сделать дело, когда вы взаперти. Я устроил беспорядок… это было на моих брюках, пальто, кругом.

А в чём преимущества?

Обычно, у меня более низкая сексуальная энергия по сравнению с партнерами, с которыми я вместе, так что я обнаружил, что это на самом деле заставляет меня идти немного больше. Я знаю, особенно в универе, я часто просто кончал на пол пути, таким образом запирание делает все немного более интересным и вне досягаемости. Клетка заставляет проявить мою глубинную сторону, и всё чего вы хотите, это просто закрыть защелку и уютно провести ночь.

Джерри, 27 лет, гей

The Birdcage

VICE: Как прошёл ваш первый опыт целомудрия?

Джерри: Мне было 19, когда я встретился впервые с кое-кем для игры. Одна из первых вещей, которые он сделал, это одел меня в клетку целомудрия. Это была металлическая клетка, и я был так возбуждён, что не мог сбить эрекцию, чтобы на самом деле попасть в устройство. Это был первый раз, когда я встречался с парнем на первом курсе колледжа. Я был в клетке около пяти часов… Как раз был сочельник. Когда я вернулся домой, мне пришлось скрывать следы от металлических наручников на запястьях.

Как вы пришли к этому фетишу?

Мне определенно нравятся всевозможные чувственные игры. В целомудрии присутствует чувство охвата, каждая часть вашего члена полностью охвачена, закрыта. Это укрепляет мою фантазию, что я плохой, педик, кто-то, кто не заслуживает того, чтобы его выпустили, кто-то кого нужно поставить на место. Для меня это то, чего я действительно хочу, это моя сексуальная фантазия.

Целомудрие предусматривает, что, вы не можете заниматься активным проникающим сексом. И это чрезвычайно захватывающе для меня, быть импотентом в этом аспекте. Здесь, безусловно, присутствует аспект феминизации, что мне очень нравится. Мне нравится, что вы не можете встать и использовать писсуар. Вы своего рода разбиваете патриархические гетероассоциации немного. Когда я нахожусь в ванной комнате и должен мочиться сидя на унитазе из-за своей клетки, это всё равно что сказать: «Знайте вы все, мужчины, я не один из вас вообще», – как раз то, что мне нравится. В моей реальной жизни, я достаточно амбициозный и разговорчивый, легкий. Из-за этого у меня есть обратная сторона. Это обратная сторона хочет меня держать и держать в подчинении.

Для меня важно, что клетка остаётся очень серьезным, очень функциональным и утилитарным приспособлением. Целомудрие выполняет эти требования для меня. Чрезвычайно трудно заработать тот уровень доверия, когда я бы позволил кому-то стать моим повелителем ключа. Чаще всего, я сам себе повелитель ключа. Если я собираюсь отдать кому-то свой ключ, я хочу, чтобы он полностью контролировал ситуацию и не давал мне возможность выйти. Подчиненным часто приходится зарабатывать какие-либо тотемы или позиции у своих хозяев, но в целомудрии, доминатор зарабатывает на то, чтобы нести ответственность за хранение ключа. То, о чём обычно не говорят вам, так это то, что если вы достаточно попытаетесь, вы сможете выбраться из любого такого устройства самостоятельно.

Кевин, 26 лет, би

CB6000

VICE: Как долго вы с целомудриием?

Кевин: Я начал экспериментировать с целомудрием около двух лет назад, примерно в то же время, когда начал играть в щенка.

Как это случилось?

Я начал с CB6000, и я одел её на вечеринку по случаю дня рождения. Я не снимал её в течение нескольких часов в ту ночь. После вечеринки, я одел её на кого-то еще и играл роль повелителя ключа в течение месяца. Я не одевал CB6000 на более чем несколько часов за один раз. Моя кожа страдала, и я натирал волдыри от своего нижнего белья. Один раз всё просто пошло не так и моя кожа оказалась зажата замком. Это оставило болящий кровавый волдырь и я не одевал клетку с тех пор.

А какими другими моделями пользовались?

Я пробовал полностью силиконовую клетку под маркой Bon4. Она подходит лучше, но у меня были разные другие проблемы с ней. А именно, у меня не получалось правильно её смазывать, и примерно через час, мне казалось будто кто-то завязал мой член скотчем и пытается сорвать его.

У меня был относительно дешевая металлическая клетка от Purple Passion, которая выглядела как набор колец сваренных между собой. Мне удавалось носить её в течение нескольких дней подряд без какого-либо раздражения или жалоб. Она была слегка увесистой, поэтому я использовал тонкую веревку из нейлона, чтобы сделать своего рода пояс, облегчающий вес.

Как много времени вы проводили взаперти?

Самый длительный срок составил четыре дня, что значительно короче по сравнению с тем, что делают другие парни, которых я знаю. У меня нет повелителя или постоянных партнеров для игр, так что я себя заковываю сам. Мой совет для людей, которые хотели бы попробовать: спросите у кого можно одолжить из друзей, потому как они не дешевые. Носите её несколько дней, и попросите кого-то стать вашим повелителем ключа. Большинство клеток необходимо снимать по крайней мере один раз в неделю для очистки и проверки вашего хозяйства на предмет любых порезов, ссадин или высыпаний и тому подобного.

Все фото Зака Кривитта и Томаса Маккарти. Стиль – Кэйл Хьюс