Почему тебя бесит единорожкино фраппучино, приятель?

Люди напрягаются в Интернете по множеству поводов. Это естественно. Мы все обладаем доступом к огромному количеству контента, и мы в то же время располагаем платформой, которая позволяет нам самовыражаться перед некой аудиторией.



Люди, которые путают берега в Интернете, на самом деле могут быть совершенно чудесны. Мир может немедленно потерять голову из-за неожиданного альбома Бейонси. Мы все можем собраться и порадоваться тому, как бьют нацистов, или поболеть за лам в бегах. Брат может пойти на брата в великолепной битве из-за того, синее платье или золотистое.

Videos by VICE

А есть случаи, когда люди злятся. Некоторые поводы заслуживают злости. Очень многие поводы заслуживают злости. Интернет – отвратительное место, в котором полно отвратительных явлений и злых троллей. Дональд Трамп – президент. Женщин приставаниями изгоняют из Twitter. Стрёмные политики искренне интересуются, где писают трансгендеры. Рейчел Долезал до сих пор освещается в СМИ. (Впрочем, эту, последнюю статью, однозначно нужно прочесть.)

Но иногда люди расстраиваются и из-за мелочей. Или буквально на пустом месте. На этой неделе Starbucks объявил о новом напитке – Смешанном креме «Единорожкино фраппучино». Неуловимое единорожкино фраппучино по мере поглощения меняет цвет и превращается из сладкого в кислое. По крайней мере, об этом заявляет Starbucks. Я один раз его попробовал. Если честно, оно далеко не такое странное. На вкус оно в основном напоминает молочный коктейль со вкусом тропических фруктов. Гвоздём программы является волшебный порошок, которым посыпают взбитые сливки. По сути, на напиток вам наливают Pixy Stix, отчего и появляется кислинка. Мне безумно понравилось! Это – чертовщина, но чертовщина прекрасная для всех, кто любит чрезмерное количество сахара и новую еду.

(И да, я осознаю, что в данный момент единороги некоторым образом в тренде, но это уже отдельная статья.)

Подготовка к осторожному первому глоточку. Автор фото – Макс Фергюсон.

Мнения насчёт напитка, мягко говоря, сильно разделились. Люди в Twitter сходят с ума из-за того, как он шикарен:



Их примеру следуют немало блогов и вебсйатов, например, Лилли Фейнн с Bustle, которая назвала единорожкино фраппучино «лучшим напитком сезона» и заявила, что он обладает способностью «возвращать детское ощущение чуда».



Но затем немало людей также высказали своё недовольство:

Buzzfeed and The National Post went the public service route, reminding us that, like every other frappuccino, the unicorn frap is bad for you. Thanks guys, good thing you stepped in with the cold, hard facts.



Справедливо. Если оставить в стороне мою тягу к сладком, я понимаю, что объективно единорожкино фраппучино довольно мерзко. Впрочем, дело приняло странный оборот, когда ненависти добавили новости и развлекательные СМИ.

Buzzfeed и The National Post пошли по пути соцрекламы, напомнив нам, что единорожкино фраппучино, как и все фраппучино, вредно. Спасибо, ребята, хорошо, что выступили с холодными достоверными фактами.

К муравейнику ненависти присоединились и знаменитые повара. Если кто-то думал, что их разноцветный напиток относится к высокой кухне, то ему, ей-Богу, досталось на орехи.

Но на самом деле победителем из этой битвы контента о единорожкином фраппучино должен быть Кевин Пан с The A.V. Club.

Следуя духу нигилизма Вернера Херцога, Пан говорит так, как будто единорожкино фраппучино угрожает нашей человечности и является апофеозом фундаментальной пустоты капитализма, которая лишает нас индивидуальности, провоцируя нас на участие в состязании в популярности в соцсетях.



(Тем не менее, вот эти строки: «Важно лишь то, что вы документально зафиксировали свою встречу с этим напитком, тем самым доказав, что являетесь активным участником культурного разговора», – очень хороши и автоматически лишают силы весь последующий контент, связанный с единорожьим фраппучино. Но я продолжаю – ради лайков.)

Поэтому я спрашиваю. Нам что, нельзя просто остыть, примерно как сам Смешанный крем «Единорожкино фраппучино»? Это разноцветный сахарный напиток из Starbucks. Это трюк, который должен спровоцировать людей на общественное мнение, #unicornfrappuccino. Люди, а под людьми я имею в виду миллениалов, знают, что они покупают, и им плевать, что вы думаете. Мы каждый год проходим через это с тыквой и специями.

Это просто смесь капитализма с «кулинарной порнографией». Подобно круапончику, оно получит свою минуту славы, исчезнет, а нам останется смутное воспоминание о несварении желудка. Однако эта статья-мнение – бриллиант, который переживёт само солнце.

Следите за сообщениями Фредерика Бличерта на Twitter.