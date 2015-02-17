Почему японские работники не ходят в отпуск?

Японские пассажиры общественного транспорта в Токио. Автор фото – пользовательFlickrТодд Меклем

Япония готова принуждать работников брать хотя бы пять дней оплачиваемого отпуска в год. Это компромиссное решение между союзами работодателей, выступающих за три дня, и профсоюзами, ратующими за восемь. В стране все согласны, что гарантированный отпуск работников критически важен, ведь японцы не только не занимаются сексом, они еще и отказываются делать перерывы в рутинной работе, что является причиной кризиса в экономике и здравоохранении.

В соответствии с трудовым законодательством Японии, работники имеют право на минимум десять дней оплачиваемого отпуска в год, с одним дополнительным днем за каждый отработанный год, пока работник не достигнет 20-летнего трудового стажа. Среднестатистический работник в 2013 году имел право на 18,5 дней отпуска и 15 национальных праздничных дней. Это помещает Японию на предпоследнее место по длительности отпуска среди богатейших стран мира. Позади только США, где только десять федеральных праздниковинет гарантированного на государственном уровне оплачиваемого отпуска.

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Возможно, наибольший интерес вызывает то, что менее половины японцев воспользовались своим полным отпуском в 2013 году. Типичный работник использовал девять дней отпуска вместо положенных 18,5. Каждый шестой не взял ни одного дня отпуска.

Для сравнения, среднестатистический французский работник получает минимум 37 гарантированных законом дней оплачиваемого отпуска в год и использует 93 процента из них. Эти цифры справедливы и для остальных европейских стран.

Ситуация в Японии берет начало из культуры переработок. Несмотря на законодательные нормы, гарантирующие работникам восьмичасовой день и 40 часовую рабочую неделю, смесь общественного давления и стресса относительно защищённости рабочего места в условиях стагнирующей экономики, заставляют работников идти на десятки, если не сотни, часов переработки каждый месяц, которые зачастую не оплачиваются и не фиксируются. Как минимум, 22 процента сотрудников отрабатывают более 49 часов в неделю, по сравнению с 11 процентами во Франции. Показатель переработки больше только в Южной Корее, где он равен 35 процентам.

Ю Вэкеби, представитель Министерства труда и здравоохранения, работающий над тем, чтобы законы о времени отдыха претворились в жизнь, сам с иронией замечает, что перерабатывает более 100 часов в месяц и в 2014 году взял всего четыре дня отдыха, один из которых был больничным.

«Это безусловное право работника, брать оплачиваемый отпуск, – сообщил недавно ВэкебиAssociatedPress, – но работа в Японии пронизана сильным волонтерским духом».

Но надрывная работа, доведённая до абсурда, не является необходимой частью японской культуры. Некоторые историки указывают, что в начале 20-го века японские работники очень уважительно относились к праздничным дням и ограничениям рабочего времени. Некоторые иностранцы их даже считали ленивыми. Но по многим причинам трудоголизм широко распространился и укрепил свои позиции.

Широкая доказательная база поддерживает идею, что эти переработки не помогают, и даже могут стоить японским компаниям их прибылей. Тенденция среди работников оставаться в офисе только для имитации своей работы, на самом деле, снижает показатели продуктивности, резко снижает удовлетворённость работой и стремительно повышает утомляемость. Также снижаются количество и качество работы, проделанной в офисе. И согласно некоторым аналитикам, отказ граждан брать перерывы в работе, вредит индустрии отдыха, что отрицательно влияет на национальную экономику. Некоторые, также, обвиняют переработки в снижении рождаемости в стране, что может в совокупности с растущей асексуальностью молодёжи может поставить крест на приросте рабочей силы и привести к дальнейшему старению нации. Этот прирост количества пожилых людей, в свою очередь, предвещает невозможность тянуть ношу обеспечения социального достатка нации.

Переработки также вносят свой вклад в национальный кризис здравоохранения, когда тысячи людей буквально загоняют себя работой до смерти. Это явление известно, каккароши, термин, появившийся в японском лексиконе в годы экономического бума 70-х. Ближайший к нему термин в Америке – трудоголизм. Несмотря на общее употребление слова, начиная с 1968 года, в США нет чёткого определения или официального признания состояния, сравнимого с кароши. В 2000 году, истории работников, повесившихся после 17-часового рабочего дня или свалившихся от обезвоживания дали толчок доминированию новостей об этой проблеме, особенно после инсульта Премьер-министра Японии Кейзо Обучи. Этот год стал годом кароши, поднимая публичную осведомлённость о кризисе здравоохранения.

По данным 2011 года, 10,000 из 30,000 самоубийств, совершённых в Японии за год, были следствием кароши. Отчёты 2012 года показывают, что до 5 процентов всех инсультов и инфарктов у граждан моложе 60 лет произошли по причине кароши. К 2013 году 1409 граждан были представлены к (и 436 получили) компенсации за психическое заболевание, возникшее вследствие кароши. В тоже время 786 граждан подали заявку (и 133 получили) на компенсацию, основанную на связанных с кароши расстройствах мозга и сердечной деятельности. Большинство случаев остаются неучтёнными благодаря социальным стереотипам и сложностям со сбором доказательств для заявителей. Но можно дать примерную оценку, что до 10 процентов японских работниковработают более 60 часов в неделю в условиях, похожих на известные случаи кароши, подвергая себя риску заболеваний и даже смерти.

Закон об обязательном пятидневном отпуске – далеко не первая попытка правительства бороться с экономической и здравоохранительной угрозами эпидемии переработок. В ранние 2000-е, представители власти облегчили процесс подачи заявок на компенсацию и лечение кароши. Некоторые из них, например, вознаграждение в сумме полумиллиона долларов семье работника, имевшего переработки в размере 190 часов в месяц на протяжении трёх лет, что послужило причиной несчастного случая или самоубийства, улучшили восприятие переработок в обществе и облегчили поиск помощи и возможность свободно о них говорить. Министерство труда и здравоохранения также выпустило серию советов для работников. Например, в прошлом году вышларекомендация30-минутного сна после обеда, чтобы снять стресс и освежиться.

В 2014 году представители законодательной властипринялиАкт о принятии мер для предупреждения кароши, который вступил в силу в конце года. Акт, который будет пересмотрен в 2017 году, когда ожидаются результаты в борьбе с кризисом переработок, содержит ресурсы для изучения кароши, поддержку индивидуальных консультаций, а также ресурсы общественной поддержки, такие как Встречи анонимных трудоголиков, национальная горячая линия кароши и месяц знания о кароши (ноябрь).

Но как можно урегулировать отдых законодательно? В начале января, по данным отчётов, правительство хотело принудить людей к использованию минимум 70 процентов их гарантированного оплачиваемого отпуска до 2020 года. Даже перед разговором о новом «законе пятидневного отпуска», представители власти начинали предпринимать определённые действия, чтобы лучше согласовать национальные праздники с выходными, создавая первые «отпускные» пятидневные выходные в мае и сентябре. И к середине августа 2016 года, государство добавит шестнадцатый национальный праздник, на первый взгляд, бессмысленный День гор. Да, это праздник, посвященный горам Японии, но на самом деле, это просто ещё одна уважительная причина заставить офисы закрыться, а перегруженных работников хоть немного расслабиться.

К сожалению, маловероятно, что японское правительство будет способно заставить людей принять это. В Нидерландах, например, несмотря на многочисленные дни отдыха, до трёх процентов населения страдают от отпускной лихорадки, невозможности прекратить беспокоиться о работе во время «отдыха», что приводит к физическим заболеваниям. Поскольку в Японии существует культура беспокойства и давления, люди просто могут заболеть в отпуске. Это значит, что скоро у них может начаться абсолютно новая и довольно ироничная эпидемия, с которой придётся бороться правительству.

Многие нации являются свидетелями растущего количества сверхурочных часов и снижения количества отпусков, как в Японии. Благодаря незащищённости рабочих мест после Великой депрессии, до 57% американцев оставляют свои дни отпуска на бумаге (среднестатистический работник берёт около 13 дней оплачиваемого отпуска в год). Между тем, в 2014 году китайские СМИ сообщили о почти 600,000 смертей из-за истощения, возникшего вследствие переработок.

Так что, будем надеяться, что японские обязательные отпуски и рекомендации дневного сна станут кирпичиками в строительстве зрелой программы. Остальному миру скоро будет нужен пример для подражания.

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