Почему города так стремятся принимать Олимпийские игры?

Олимпийский стадион Лос-Анжелеса, «Колизей». Фото взято с Wikimedia Commons / Los Angeles

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти искренне хочет, чтобы его город (который ныне является официальным претендентом на проведение Олимпиады в 2024 году от Олимпийского комитета США) принял Олимпийские игры.

«Мы знаем, как делать Олимпиады, мы знаем, как делать их хорошо, мы знаем, как делать их экономно», хвастается он. Мэр Лос-Анджелеса избирается не более, чем на два четырёхлетних срока, так что, что бы ни случилось, ко времени проведения игр он уже покинет эту должность, но он честно старается этого добиться.

Videos by VICE

Городской совет поддержал заявку Гарсетти, но некоторые члены совета казались несколько менее восторженными, чем их мэр. «Все обязательства по расходованию бюджетных средств требуют прямого заблаговременного разрешения совета и мэра. А на данный момент мы не добились ни того, ни другого», рассказал VICE член Городского совета Пол Крекорян, проголосовавший за заявку.

Сейчас необходимость в осторожности, когда дело касается заявок на проведение Олимпиады, уже вполне очевидна: хотя Олимпиады обеспечивают городской агломерации беспрецедентную рекламу, это событие может нанести довольно серьёзный ущерб с гражданской точки зрения. Пожалуй, наиболее скандальным случаем являются Афины: Олимпиада-2004 оставила налогоплательщикам Греции долг на сумму 7 миллиардов евро (без учёта средств, ушедших на новый аэропорт и транспортную систему), и некоторые считают этот бардак одной из основных причин текущего экономического кризиса в Греции. Когда Олимпиада в 2008 году пришла в Пекин, Китай воспользовался возможностью продемонстрировать свой статус экономического воротилы, но в итоге остался с огромными счетами и головной болью, а также с рядом удручающих заброшенных стадионов и разрушающейся инфраструктурой. Сегодня некоторые китайские учёные считают проведение Олимпиады ошибкой.

Лондонские игры 2012 года считались среди политиков города оглушительным успехом, но на самом деле они превысили бюджет на 15 миллиардов долларов, а польза для местной экономики, которая ожидалась с приходом Олимпиады, так и не появилась во время игр. (Хотя Нил Коулман, консультант мэра Лондона, объясняет играми последующий резкий скачок туризма).

Зимняя Олимпиада немногим лучше, как может подтвердить любой, кто может вспомнить то болото коррупции, которым было их воплощение 2014 года в Сочи (Россия).

Тем не менее, когда в 2013 году было объявлено, что Олимпиаду-2020 выиграл Токио, с небольшим перевесом обогнав своих слабоватых конкурентов, Стамбул и Мадрид, новость встретили радостными криками «Банзай!» Проблемы в Токио начали возникать как по расписанию. Этим летом центральный стадион уже задержался и пострадал от значительных перерасходов средств. Планы были свёрнуты в июле, и (сюрприз, сюрприз!) расходы снова возросли.

Так откуда же весь энтузиазм, если эти игры в большинстве случаев – явно плохое вложение? Есть ли нечто такое, что могут заметить только местные олимпийские комитеты, или Гарсетти уверен, что Лос-Анджелес неуязвим для олимпийского проклятия?

Примером города, который как будто привит от олимпийской лихорадки, является Бостон. В январе этот город в штате Массачусетс выиграл возможность подать заявку на Олимпиаду отдельно от Лос-Анджелеса, но на сцену быстро вышли демонстранты, протестующие против их проведения. К весне игр и вовсе хотели всего 36 процентов бостонцев. В июле мэр Бостона объявил, что город больше не хочет дурацкой Олимпиады.

Кристофер Демпси, активист, участвующий в NoBostonOlympics, одной из групп, которая возглавила атаку на олимпийские амбиции города, заявляет, что три недели игр отвлекают от более серьёзного воздействия траты денег налогоплательщиков на громадную международную вечеринку, которая никому не приносит такой колоссальной пользы, как Международному олимпийскому комитету.

«Это, по сути дела, аукцион», поделился своим мнением Демпси. «Они стараются заставить города по всему миру торговаться за эту штуку, которая сильно блестит и очень манит к себе, но по-настоящему оценить её с помощью каких-нибудь количественных показателей сложно». Затем он добавил, что «экономисты, в общем-то, не нашли от неё какой-либо пользы для городов» после её окончания.

По завершении процесса подачи заявки, утверждает Демпси, город Бостон подписался бы на очень плохую сделку. Он объяснил предложение МОК следующим образом: «Мы вам, по сути, пообещаем, что сделаем всё это, а если будут перерасходы средств, то в крайнем случае за всё платит город Бостон».

Однако, по словам Крекоряна, Лос-Анджелес отличается от Бостона. «Нам не нужно начинать с нуля, строя большие стадионы, осуществляя проекты стоимостью во много миллиардов долларов, которыми приходиться заниматься множеству других городов. Если бы Рио отказался от Олимпиады в следующем году, мы, вполне возможно, смогли бы провести её с помощью того, что у нас есть», заявил он.

Лос-Анджелес принял игры 1932 года (проходившие на фоне Великой депрессии), и они оказались прибыльными. Как утверждает«Guardian», следующая Олимпиада, принёсшая деньги городу своего проведения, прошла в 1984 году, когда её снова принял Лос-Анджелес. (По сути дела, игры были настолько прибыльными, что некоторые должностные лица почувствовали себя обманутыми предполагаемой прижимистостью Лос-Анджелесского Организационного комитета Олимпийских игр.)

«Помню атмосферу в Лос-Анджелесе того времени. Думаю, что история действительно подводит нас к выводу о том, что Лос-Анджелес – отличный олимпийский город», сказал Крекорян. «Игры 1984 года дали настолько положительный финансовый результат, что мы создали фонд, который и сейчас приносит пользу жителям Лос-Анджелеса». Он имеет в виду LA84 Foundation, молодёжную спортивную некоммерческую организацию, основанную за счёт средств из нераспределённой прибыли 1984 года.

Но Олимпиада – это лотерея, и никто не может гарантировать, что Лос-Анджелес не проиграет. «Наша работа состоит в том, чтобы взглянуть на это холодным взглядом, с аналитической точки зрения, опираясь на данные, чтобы обеспечить защиту налогоплательщикам Лос-Анджелеса», заявил Крекорян и добавил: «Мы не собираемся выписывать чек, только чтобы порадоваться проведению Олимпиады здесь, у нас».

Следите за сообщениями Майка Пёрла на Twitter.