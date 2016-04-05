Вот почему вас должны волновать Панамские документы

Панамские документы – утечка 11,5 млн конфиденциальных документов, которые показывают в подробностях дела Mossack Fonseca, юридической фирмы, которая обвиняется в оказании помощи наркобаронами, звёздам спорта, учредителям финансовых пирамид, королям, президентам, премьер-министрам, чиновникам ФИФА, членам мафии, ворам крупного калибра, высокопоставленным политикам и по меньшей мере одному осужденному сексуальному преступнику в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, и избежании уголовного преследования – а это многое значит.

Mossack Fonseca имеет отношение к ограблению Brink’s-MAT 1983 года на 26 миллионов фунтов стерлингов, которое британские СМИ называют “преступлением века”. Тридцать три клиента фирмы были внесены в черный список правительства США по обвинению в ведении бизнеса с мексиканскими наркобаронами, террористическисм организациями и “странами-изгоями“, такими как Северная Корея и Иран. Его файлы раскопали сомнительный след в $ 2 млрд, который ведёт к окружению Владимира Путина. Один из её клиентов сыграл решающую роль в Уотергейтском скандале. Другой был осужден за пытки и убийство агента США по борьбе с наркотиками.

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С историей такого масштаба – прозванной Сноуденом “самой большой утечкой данных в истории журналистики” – может быть трудно понять, что именно стоит на кону. Бесспорно, Панамские документы просто уму непостижимы. Но какое они имеют отношение к вам?

Если вы живёте в одной из 200 стран и территорий, которые клиенты Mossack Fonseca называют домом – и, учитывая тот факт, что вы читаете эту статью, то, вероятно, – история Панамских документов – это ваша история. Деньги, которые юридическая фирма помогает скрыть, должны были быть использованы на оплату ваших школ, ваших дорог, ваших больниц. Преступники, с которыми она работает, управляют наиболее жестокими нелегальными образованиями, которые вы только можете себе представить. Политики, которые брали и давали взятки, избегали налогов и присвоили себе состояния невообразимого масштаба – это ваши политики.

Вскоре после того, как эта история появилась, люди начали публиковать твиты: “Шок, ужас: богатые и влиятельные люди – коррумпированы; почему меня это должно волновать?” Ну, потому что, конечно, вас должно это волновать. Чтобы осознать эту историю, историю скрытых миллионов, коррупции, убийства, взяточничества, власти и предательства – нужно осознать свою собственную историю. Именно так и приходят откровения, и именно поэтому вас должно это заботить.

УТЕЧКА

Чуть больше года назад, анонимный источник обратился к немецкой газете Sueddeutsche Zeitung (SZ) и предложил им для изучения массу внутренних документов Mossack Fonseca, которая специализируется на продаже оффшорных компаний в налоговых гаванях по всему земному шару. Источник не просил компенсации. Вместо этого он написал в электронном письме газете, что у него была лишь одна просьба: “Сделайте эти преступления достоянием общественности”.

В течение следующих нескольких месяцев, SZ получили около 2,6 терабайт данных. Они разделили его с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), разрешив сотни репортерам из более чем 100 организаций средств массовой информации в 80 странах мира тщательно проверить документы. После года расследований, они, наконец, начали понимать, как работает Mossack Fonseca – и раскрывать, как бизнес, который никогда не сталкивался с уголовной ответственностью, может запустить свою большую руку в коррупцию, взяточничество и преступность.

СХЕМА

По своей сути, оффшорные компании не являются незаконными. Но они становятся таковыми, когда их используют для того, чтобы скрывать свои активы от налоговых органов, препятствовать расследованию и защищать преступников.

Вот как весь этот беспорядок работает:

Физическое лицо, часто через знакомого посредника, платит Mossack Fonseca, чтобы создать “подставную компанию” – бизнес на бумаге, но в действительности, кладезь для хреновой тучи денег, будь то в наличных или в акциях. Mossack Fonseca учреждает такую компанию в оффшоре, в таком месте, как Панама (где и базируется Mossack Fonseca), на Британских Виргинских островах, или в любой другой “налоговой гавани” – в месте, где истинный владелец компании может сохранять анонимность и его родная страна (которая, как правило, и не подозревает о компании вообще) не может обложить налогом эти деньги.

Скажем, политик заработал 100,000 фунтов стерлингов получив зарплату, а ещё по какой-то причине, обычно через взятки, коммерческие сделки, и другие манёвры в тенистом дерьме, у него появляется свыше £ 1 млн. Если он спрячет эти деньги в подставной оффшорной компании, он может получить доступ к деньгам, избегая налогообложения. Даже если подставная компания обнаружена, её нельзя автоматический признать связанной с этим политиком, потому что компания технически принадлежит кому-то ещё – подставному владельцу, которого назначил Mossack Fonseca для управления компанией на бумаге, но, в действительности, ему ничего не принадлежит. Для того, чтобы перемещать деньги, компания делает вид, что ведёт бизнес: Панамские документы содержат тысячи фальшивых сделок на покупку акций, миллионные платежи за “консультационные” услуги и огромные выплаты в виде “компенсаций” за аннулирование сделок.

“Это не бизнес”, – сообщает BBC Panorama эксперт по отмыванию денег Эндрю Митчелл. “Это создавание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно передвигать и скрывать свои активы”.

СКАНДАЛ

Давайте начнём с большого: Владимир Путин.

Друг детства Путина, Сергей Ролдугин – виолончелист высшей лиги, и крестный отец первой дочери Путина – числится как владелец уймы оффшорных компаний. Согласно Панамским документам, эти компании были созданы с помощью Mossack Fonseca, и они получали бесчисленное количество платежей на десятки миллионов долларов. Тем не менее, эти деньги, на самом деле, не принадлежат Ролдугину. Вместо этого, ICIJ считает, что они попадают в руки ближайших соратников Путина – и, возможно, даже самому Путину.

Вся схема построена изворотливо. Лучше всего демонстрирует это умопомрачительный пример, который ICIJ привел в своём отчёте:

10 февраля 2011 года анонимная компания с Британских Виргинских островов с названием Sandalwood Continental Ltd. одолжила $ 200 млн столь же призрачной фирме Horwich Trading Ltd., базирующейся на Кипре.

На следующий день Sandalwood передала права на сбор платежей по кредиту – в том числе и на проценты – Ove Financial Corp., таинственной компании на Британских Виргинских островах.

За это право Ove заплатила $1.

Но на этом перемещение денег не закончилось.

В тот же день Ove передала свои права на взыскание по кредиту панамской компании под названием International Media Overseas.

Она, в свою очередь, тоже заплатила $1.

За 24 часа, кредит на бумаге, переместился по трём странам, двум банкам и четырём компаниям, заметая следы этих денег в этом процессе. Санкт-Петербургский банк Россия, основные владельцы которого и председатель были названы «кассирами» Путина, являются учредителями Sandalwood Continental и направляют денежный поток.

International Media Overseas, у которой, по всей видимости, очутились права на выплату процентов от $ 200 миллионов, контролировался, на бумаге, одним из самых старых друзей Путина – Сергеем Ролдугиным.

Дело заключается в следующем: здесь, кто-то с очень тесными связями с Путиным, продаёт $ 200 млн за $ 1. Это лишь одна из нескольких сделок, раскрытой ICIJ в файлах Mossack Fonseca – на общую сумму не менее $ 2 млрд, – которые включают в себя компании и частные лица “неприлично близкие” к Путину. Согласно ICIJ, такая секретность перемещения денег указывает на то, что они используются для “откатов” за содействие со стороны российского правительства или за крупные контракты. Всё это сводится к одному слову: коррупция.

Оказыватеся, что ФИФА облажалась ещё больше, чем мы могли себе представить – и Mossack Fonseca тут тоже при делах. Четверо из 16 должностных лиц футбольной организации, обвинённых в США за коррупцию, использовали Mossack Fonseca для создания оффшорных компаний. Член Комитета по независимой этике ФИФА Педро Дамиани работал на семь оффшорных компаний, связанных с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо – это тот самый парень, который был обвинен в мошенничестве, отмывании денег и рэкете в мае прошлого года. Кроме того, похоже, что никак невозможно, что Дамиани был не в курсе, что Уго и Мариано Джинкис – дуэт отец и сын, которые как утверждается подкупали чиновников ФИФА десятками миллионов за право вещания латиноамериканских матчей – делали что-то грязное. Дамиани теперь сам проходит внутреннее расследование комитета по этике, которому он очень помогает в управлении.

Премьер-министр Исландии, который пришел к власти после краха нескольких крупных банков в своей стране, успешно владел оффшорной компанией (да, вы уже догадались, её тоже создали наши друзья из Mossack Fonseca), которые имели крупные запасы в тех же банках. Я говорю «успешно», потому что, ему когда-то принадлежала половина акций компании, так как он продал остальную часть своей жене. За $ 1. Пока неясно занимался ли Премьер-Министр Сигмюндюр Гюннлёйгссон чем-то незаконным, но он и его правительство договорилось о погашении долгов с теми же банками, в которых он держал акции. После утечки Панамских документов его призвали к отставке.

Каждый крупный скандал, раскрытый Панамскими документами в равной степени (если не больше) такой же хитроумный, как и все эти схемы с окружением Путина. Если вам нужны доказательства каждого из этих говно-шоу, я настоятельно рекомендую исследовать сайт ICIJ.

Премьер-Министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон (Фото от Франки Фугантин via)

СМЫСЛ

Я могу перечислять эти скандалы целыми днями: разоблачение сомнительных финансовых дел премьер-министра Пакистана, короля Саудовской Аравии, детей президента Азербайджан, сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака, восьми членов Политбюро, главного руководящего органа Китая, даже теневые сделки Джеки Чана – но сейчас, я думаю, достаточно назвать вам несколько цифр.

Панамские документы пролили свет, в общей сложности, на 60 членов семей и соратников премьер-министров, президентов и царей, которые пользуются услугами Mossack Fonseca. Фирма помогла скрыть миллиарды долларов от правительств по всему земному шару – долларов, которые, обычно, подлежат налогообложению. Фирма вела дела с людьми, которые разграбили миллионы из страховых фондов на случай смерти, которые должны были принадлежать вдовам и сиротам. И это всё оставалось на протяжении 40 лет незамеченным – до тех пор, пока анонимный источник не вошел на контакт с Sueddeutsche Zeitung.

Нас всех тошнит от содержимого этих документов. Каждый день сотни реклам режут нам глаза с рекламных щитов и экранов телефонов и телевизоров. Мы не успеем переслушать всю музыку, выпущенную в течение последних шести месяцев, за всю нашу жизнь. Мы похоронены в заголовках, поражены количеством новостей, к которым мы имеем доступ, и не уверены какой источник является честным. В эпоху, когда количество информации зашкаливает, мы устаем в попытках потребления всего этого.

Панамские документы – тем более. Их, наверняка, будет сложнее переварить, чем все новости следующего десятилетия. Пройдёт много времени прежде, чем мы поймём всё это – десятки СМИ, занимающиееся этим вопросом, даже не перебрали всех предоставленных документов. Но эта история стоит нашего времени. Потому что, в отличие от того, чем этот мир завален, эта история имеет к вам непосредственное отношение.

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