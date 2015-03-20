Обязательно посмотрите венгерский семичасовой фильм ‘Сатанинское танго’

Сатанинское танго, фильм 1994 года венгерского режиссера Бела Тарра, чертовски длинный. Если быть точным, он длится 435 минуты, а это более семи часов. И это не просто семь часов просмотра семи серий подряд сериала “Во все тяжкие”. Это черно-белый фильм с субтитрами, состоящий из чрезвычайно длинных кадров, где герои ничего не делают, а только сидят, выпивают, пристально смотрят, или просто ходят. Они постоянно ходят! Весь фильм, по сути, состоит из 150 различных кадров. Каждый кадр, в среднем, длится три минуты.

Вкратце сюжет, если такой вообще существует, заключается в следующем: колхоз на последнем издыхании. Люди ждут зарплату, чтобы уехать, и в этот момент появляется харизматичный и красноречивый Иримиаш, у которого свои планы.

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Кажется, что всё просто, не так ли? Не тут-то было: вот первая сцена.

Можно понять людей, которые не желают тратить весь день на его просмотр. (Если, с другой стороны, вы сразу же влюбились в то, что вы только что увидели, то это вполне понятно! Сразу же находим фильм и смотрим). Но для тех, кого не зацепило, позвольте мне рассказать вам почему вы обязаны провести ближайшие выходные за просмотром этого старого шедевра.

Он просто великолепен

“Одним из величайших удовольствий фильма Бела Тарра являются его черно-белые кадры”, говорит Хейдриан Белов, исполнительный директор лучшего независимого кинотеатра Лос-Анджелеса Cinefamily, который организовал марафон показов фильмов в 2012 году. “Тридцать пять миллиметров с богатым звуковым дизайном в тёмном зале кинотеатра – это незабываемый опыт”.

Ролик на YouTube (смотреть выше) не является лучшим показателем качества изображения фильма. А просмотреть этот фильм в тёмном зале кинотеатра с обалденным звуком – это просто идеально, и такая возможность выпадает так редко. “Появление Сатанинского танго в городе можно сравнить с появлением кометы Галлея в небе” – сказал Белов. Наш кинотеатр даже был готов понести убытки, связанные с перевозкой и проекцией, лишь бы показать этот фильм, поэтому мы пошли в ва-банк и таки сделали это бесплатно.”[Показ фильма стоит больших денег], чем продажа прав на показ” – сказал Белов.

Домашний просмотр этого фильма вызывает оправданную критику (“Это можно сравнить с просмотром фотографий Сикстинской капеллы, в отличие от пребывания в самой Сикстинской капелле”, сказал Белов). Такой зритель не получит тех ощущений общности, которые можно получить только от просмотра в кинотеатре – что является важным не только с тематической (история фильма о сообществе людей, поэтому и предусматривает коллективный опыт просмотра), но и логистической точки зрения (хорошо, когда кто-то сидит рядом и может треснуть вас по морде если вы начнёте храпеть). Хотя можно включить свой 54-дюймовый экран телевизора, настроить объемное звучание, закрыть окна плотными шторами, и вуаля – почти как в кинотеатре. Не забудьте выключить свой сотовый. Это не один из тех фильмов, когда вы можете попрактиковаться в своём мастерстве мультитаскинга.

Длинные кадры восхитительны

Когда вы идёте в музей и видите мастерски созданный портрет, неужели вы просто скользнёте взглядом и перейдёте к другой картине? Нет, вы попытаетесь вобрать в себя картину, вы окунётесь в неё, потому что такая работа стоит вашего дополнительного внимания. В Сатанинском танго каждый кадр представляет из себя такую картину.

“Тарр – настоящий мастер деталей”, говорит Белов. “Некоторые из его лучших кадров – это медленные переходы в рамках одного кадра. Он держит интригу играя светом. А умение наблюдать такое – сплошное удовольствие”.

Как вам восемь минут первого кадра? Чтобы прочитать “действие” этого кадра нужен опыт. (“Коровы выходят из фермы, идут через двор, занимаются нормальными коровьими вещами, и уходят пастись”.) Но наблюдать за этой красивой операторской работой, разглядывать эти загадочные надписи на ветхих зданиях, испытывать то неустанное серое небо и вязкую грязь в едва меняющейся обстановке – это совершенно другой опыт. Это не столько фильм, сколько серия идеально подобранных картин. И то что даётся столько времени, чтобы прочувствовать эти картины является жизненно важным.

Тем не менее, сюжет фильма напряжённый

Это не один из тех чрезмерно длинных “фильмов-размышлений о жизни” с морщинистым Шоном Пенном в главной роли, который снимает очки и пристально смотрит в глубину зияющего моря. Конечно, в этом фильме присутствует претенциозное дерьмо, но фактический сюжет фильма довольно жёсткий. Рецензия в Cinefamily описывает Сатанинское танго как “напряженный 72-минутный фильм-нуар,… который постоянно разворачивается в визуальных и повествовательных сюрпризах кубика Рубика в стиле фильма Расёмон”.

“Тарр не пытается наказать аудиторию этим фильмом”, сказал мне кинокритик Джонатан Розенбаум. Розенбаум является пылким поклонником Тарра. Его любимые фильмы – Проклятие,Туринская лошадь и Сатанинское танго, который он видел “пять или шесть” раз. Он также преподавал в школе Тарра в Сараево film.factory. “На самом деле, мне легче смотреть его длинные фильми, чем большинство коротких фильмов”.

Если не обращать внимания на эстетику, то и у сюжета и у истории больше общего с Тарантино, чем с Маликом.

Это лучшая киноадаптация романа, которую вы когда-нибудь видели

Вспомните о прочитанной вами любимой книге, по которой сняли фильм. Вам понравилась такая киноадаптация? Нет, конечно, нет. И это потому, что изначально, книга и кино – два разных способа выражения. Для того, чтобы в полной мере ощутить все прекрасно отточенные предложения книги, кино должно было бы быть точно такой же длины, которое потребовалось читателю чтобы прочитать книгу. Если прочтение книги 50 Оттенков серого заняло десять часов, то киноадаптация должна продолжаться те же десять часов, чтобы охватить весь опыт. (Крестный отец – не исключение из этого правила. Это отличный фильм, снятый по книге, которая, на самом деле, полный отстой).

Сатанинское танго – адаптация романа Ласло Краснахоркаи 1985 года. “Это не большой роман, около 200 страниц”, говорит Розенбаум. “Киноверсия очень близка к роману. Прослеживается связь между длинными кадрами в фильме и длинными предложениями в романе”. Вот, к примеру, отрывок из второй главы.

Они знают, что неоновый свет с его пронзительным жужжанием делает на этом потолке с микротрещинами, что означает вечное эхо захлопнувшихся дверей; они знают почему тяжелые ботинки, с обшитыми металлом каблуками-полумесяцами, стучат по плитке длинных коридоров; они догадываются почему свет в соседней комнате не горит, и почему всё выглядит так устало и тускло; и они склоняют головы в смиренном признании и соучастном удовлетворении перед этой великолепно построенной системой, если бы только не эти двое, сидящие на скамейках, отполированных до унылого блеска задами сотен и сотен, прежде сидящих здесь, с глазами, прикованными к алюминиевой ручке двери под номером двадцать четыре, получив допуск к которой, они должны успеть за две или три минуты (“Это ничего не значит, просто …”) развеять “тень подозрения, которая упала …”

Умник, ответь мне как ты собираешься сделать из этого фильм? Покажешь двух чуваков в приёмной, читающих венгерский эквивалент журнала People в течение приблизительно десяти секунд, и пойдешь дальше? Используешь приём с киносъёмкой “из и в затемнение” несколько раз направляя камеру на этот дуэт в разных позах, чтобы показать ход времени? Видоизменишь “номер с очередью” с фильма Битлджус? Нет! Нужно уметь показать двоих молчаливых парней в одной и той же позе в течение десяти минут, и то как они ждут, и ждут, и ждут. Вы слышите стук тех “тяжелых ботинков, с обшитыми металлом каблуками-полумесяцами”? Вы видите “скамейки, отполированные до унылого блеска”? Вы можете передать ту же скуку бюрократической безысходности как герои?

Именно в этом особенность Сатанинского танго. Вы сами пишете роман в голове в то время как действие разворачивается так медленно. Завихрённые предложения Краснахоркаи с их большими дозами запятых и точек с запятой – они все там, на экране. И понятно почему Сьюзен Зонтаг сказала, что она будет “рада смотреть [Сатанинское танго] каждый год до конца [её] жизни”.

Есть чем похвастаться

Всё это хорошо, но что же можно взять из просмотра Сатанинского танго? К примеру: у вас появляется право на хвастовство.

“Как по мне, в этой традиции есть определенное количество альпинизма”, сказал Белов. “Просто подниматься на гору ради самого подъёма, понимаете?” После просмотра Сатанинского танго появляется то же чувство выполненного долга. Это не так сложно как читать “Войну и мир”, или любую другую книгу. Вы просто сидите и смотрите на что-то в течение длительного времени. А это не самый простой способ провести день. С другой стороны, у вас появится чувство как будто вы достигли чего-то, что, в свою очередь, заставит вас почувствовать свое величие по сравнению с людьми, которым не удалось посмотреть этот фильм. И в этом есть определённая ценность.

Так что, да, нужно идти и смотреть Сатанинское танго. А потом можно твитеть, что вам удалось посмотреть весь фильм или купить себе футболку и носить её с гордостью. Потому что если вы осилите эти семь с лишним часов, вы можете называть себя самым настоящим киноманом. Этот опыт, безусловно, стоит вашего времени.

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