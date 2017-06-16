Почему, когда вы пьёте, вашему мозгу хочется сигарет

Вам знакомо это чувство. Вы уже выпили две, а может быть, три порции выпивки, и внезапно в вас просыпается особый голод. Он подобен пустоте, которую вы раньше не замечали, хотя теперь вам хочется заполнить её чем-то горячим. Чем-то настолько горячим и грязным, что вы пожалеете об этом, когда это закончится, но Боже ж мой, я всю жизнь не делаю того, о чём пожалею, просто дайте мне, чёрт возьми, именно это. Пожалуйста. А самое странное во всём этом – то, что вы не курите. Или курите, но редко. Собственно, вы неделями можете обходиться без курения. Но затем вы подмешиваете немного алкоголя, и все ваши никотиновые схемы начинают работать.



Так что же происходит? Почему ваш мозг это делает?

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По словам доктора Джона Дэни, нейроучёного и эксперта по механизмам зависимости из Пенсильванского университета, сильное желание покурить двояко. Первая его часть является следствием того, как никотин воздействует на память, а вот другая состоит в том, что никотин сочетается со спиртом, снижая содержание дофамина. Под совместным действием этих двух механизмов сигареты начинают казаться вкусными.

Давайте разберём это ещё немного. Во-первых, о воздействии на память.

В 2009 году команда доктора Дэни опубликовала исследование, изучавшее то, как никотин поддерживает образование путей памяти. Она сделала следующее: пропустила лабораторных мышей через два отделения в загоне. В одном отделении мышам ввели дозу безвредного соляного раствора, между тем как в другом им ввели дозу никотина.

Неудивительно, что мыши быстро научились проводить больше времени в никотиновом отделении. Но по-настоящему интересно воздействие никотина на их мозг. «По сравнению с инъекциями соляного раствора никотин укреплял нейронные связи, иногда до 200 процентов, – объяснил доктор Дэни. – И это укрепление связей обуславливает образование новой памяти. Мы обнаружили, что никотин способен укреплять нейронные синаптические связи лишь в том случае, когда отправляют дофаминовый сигнал так называемые центры вознаграждения. И это был важнейший процесс для создания ассоциаций в памяти».

Итак, с одной стороны, исследование просто подчеркнуло то, что мы уже знали: приятные действия вселяют в нас желание заняться ими снова. Но с другой, оно показало на неврологическом уровне, как внедряются в мозг наши воспоминания о курении сигарет. И что ещё важнее, как все эти ассоциируемые воспоминания – к примеру, о том, как мы пили и зависали с друзьями, – скопом вкладываются в эти же подкреплённые никотином пути памяти.

«Я, помнится, не так давно завершил один эксперимент с коллегой, и мы отправились в бар, – объяснил доктор Дэни. – Я знал его уже много лет и совсем не был в курсе, что он курит, но затем он признался, что может серьёзно обрадоваться сигарете. Он сказал, что не курил уже 20 лет, со старшей школы. Но теперь он немного выпил и чувствует сильное желание закурить».

Итак, вот одна из причин, по которым к пиву хочется сигаретку, но есть и другая. И она снова связана с экспериментами доктора Дэни на грызунах.

Уже давно известно, что по отдельности спирт и никотин повышают содержание дофамина в мозге. Поэтому доктор Дэни и его команда выдвинули теорию о том, что, если потреблять никотин и алкоголь вместе, то содержание дофамина повысится ещё сильнее. Но оказалось, что верно противоположное. Хотя крысы, которым ввели никотин, как было показано, потребляют больше спирта, содержание дофамина у них на самом деле стабилизировалось.

Удивившись, доктор Дэни и его команда повторили весь эксперимент. Но они получили те же результаты. После длительного и сильного недоумения они осознали, что на самом деле сочетание никотина со спиртом запускает выделение гормонов стресса, останавливающих выделение дофамина. А если сказать проще, то выпивка и сигареты сделают вас счастливыми при раздельном употреблении. Но вместе они сделают вас менее счастливым.

Следовательно, люди продолжают курить и пить ради того, чтобы вновь обрести это счастье. Теоретически это цикл, который начинается, когда спирт воскрешает положительные воспоминания о курении. Но затем, если сначала выпить, а потом выкурить сигарету, содержание дофамина у вас снизится. Поэтому опять появляется сильное желание выпить больше, дабы восстановить содержание вызывающего счастье дофамина, и цикл начинается снова.

По словам доктора Дэни, эта гипотеза соответствует другим наблюдениям, связанным с курением и распитием алкоголя. Как он говорит: «Меня вдохновила одна работа из Норвегии, которая показала, что один из самых главных показателей того, поймают ли человека за вождением в нетрезвом состоянии, – курил он или не курил в молодости». Но ничто из этого не отвечает на самый главный вопрос: убьёт ли вас выкуренная под пиво сигарета? Ответ, как всегда, заключается в достаточно сомнительной вероятностной статистике. Так что вместо этого доктор Дэни поведал нам кое-что ещё о социальных курильщиках.

«Тот, кого вы описываете, называется «эпизодический курильщик» – человек, который курит не очень часто, но готов покурить в определённых обстоятельствах, – говорит он. – И я бы рекомендовал просто этого не делать. Потому что эта привычка очень, очень часто постепенно переходит в регулярное потребление. А после этого бросить её будет очень тяжело».

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