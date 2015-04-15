Портреты самых мускулистых женщин планеты

Весной каждого года в городе Колумбус, штат Огайо, проходит спортивный фестиваль Арнольд, который привлекает лучших профессиональных бодибилдеров мира в борьбе за щедрые призы и престижные титулы. Названный в честь Арнольда Шварценеггера фестиваль с 1989 года включает в себя как номинацию среди женщин-бодибилдеров под названием Ms. International и соревнование “фитнес и фигура”, в котором основное внимание уделяется проработке мышц, а не их размеру.

Фотограф Джен Дэвис известна своими глубоко личными автопортретами, она недавно сфотографировала женщину бодибилдера в Лос-Анджелесе, после чего она заинтересовалась тем как эти женщины позиционируют себя в мире. В начале марта этого года она попала за кулисы фестиваля и имела возможность рассмотреть всё поближе.