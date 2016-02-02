Всемирный паспорт и люди, пытающиеся создать мир без границ

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14 января рэпер, актёр и активист Ясиин Бэй, ранее известный как Мос Дэф, был задержан иммиграционными властями Южной Африки при попытке сесть на самолёт на территории Эфиопии. Департамент внутренних дел обвинил Бэя в нарушении местных иммиграционных правил, а конкретно в том, что его туристическая виза была просрочена, и, что ещё более примечательно, он представил Всемирный паспорт в качестве своего проездного документа.

СМИ написали, что паспорт Бэя был фальшивым (или, как написали «NY Daily News», «Вероятнее всего, был недействительным»). Его обвиняют в использовании фальшивого удостоверения личности и «непризнанного проездного документа». Но чем именно является Всемирный паспорт, и почему он его использовал?

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История Всемирного паспорта начинается в 1954 году, когда Гарри Дэвис —выступающий за мир, пилот бомбардировщика времён Второй мировой войны, который несколькими годами ранее отказался от американского гражданства — основал World Service Authority («Всемирное правительство граждан мира», WSA). Он представлял мир без границ, и надеялся, что WSA станет административным органом, действующем как международное правительство, использующее Всемирный паспорт и признающее «гражданство мира».

Уже в самом начале возникли проблемы с признанием: много раз Дэвиса арестовывали за использование Всемирного паспорта в качестве проездного документа. Артур Канегис, режиссёр, работающий над будущим документальным фильмом о Дэвисе, вспоминает время, когда в 1987 году французские власти обвинили Дэвиса в создании поддельного паспорта.

«Гарри ответил: Вы хотите сказать, что это поддельная копия настоящего Всемирного паспорта?» – рассказывает Канегис. «А они: Такого не существует». А он: «Значит, меня обвиняют в том, что я создал подделку документа, которого не существует?» После этого его освободили.

Сегодня WSA не гарантирует принятие её паспорта или других проездных документов другими странами. WSA работает как небольшая неприбыльная организация в Вашингтоне, округ Колумбия, где трудятся, в основном, волонтёры, и которая финансируется за счёт сборов за выдаваемые документы и пожертвований.

По собственным подсчётам, на сегодня WSA выдала 750 000 Всемирных паспортов из 4 миллионов всех документов, выданных для подтверждения личности гражданина мира, фактов рождения и заключения браков. По словам нынешнего президента WSA Дэвида Гэллапа, адвоката по правам человека, каждая форма такой сертификации предназначена для «подтверждения прав каждого человека, безотносительно его экономического, социального, религиозного, этнического статуса или сексуальной ориентации».

WSA выдала самое большое количество паспортов в период с 1988 по 1995 год, когда Советский Союз распался на множество новых независимых государств. Гэллап говорит, что теперь организация издаёт намного меньше таких документов – от 5 000 до 10 000 в год, включая паспорта. Но Гэллап верит, что постоянный спрос на них является знаком, что эти документы доказали свою полезность.

Владельцы Всемирных паспортов, карт и сертификатов используют эти документы для открытия банковских счетов, получения прав, устройства на работу, выполнения многочисленных бюрократических требований общества, что доступно для людей с необходимыми документами. Например, WSA выдавала в Норвегии Всемирные паспорта беженцам из Афганистана и Ирака, которые использовали эти документы для получения удостоверений в местных банках, с которыми они могли передвигаться по другим скандинавским странам в поисках работы. Гэллап также рассказал мне о ребёнке, рождённом в России у родителей иностранцев, у которых не было каких-то требуемых документов, и которые использовали свидетельство о рождении, выданное WSA, для получения медицинской педиатрической помощи. По словам представителя, Бэй использовал Всемирный паспорт, потому что он лучше «передавал его личные идеалы и философию», чем его американский паспорт.

Организация требует, чтобы Всемирные паспорта периодически обновлялись, как и национальные паспорта, и WSA проверяет каждую возвращённую страницу на предмет печатей въезда, выезда и виз, сохраняя результаты онлайн. Организация использует это как доказательство того, что Всемирные паспорта неофициально принимаются более, чем 170 странами и территориями по всему миру, несмотря на то, что официально они признаны лишь шестью государствами (Буркина Фасо, Эквадором, Мавританией, Танзанией, Того и Замбией).

После ареста, Бэй указал, что правительство Южной Африки в прошлом признавало Всемирный паспорта «во многих случаях… в портах Йоханнесбурга и Кейптауна в период с 1996 по 2015 года». Гэллап говорит, что такое фактическое признание Всемирных паспортов может подорвать обвинения против Бэя, но мнения юристов в отношении эффективности такой защиты разделились.

Ричард Босвелл, профессор иммиграционного права в колледже Гастингс Калифорнийского университета говорит, что он не понимает, каким образом «неофициальное» признание в прошлом обязывает правительство признавать документ в будущем. «В США такое бы считалось ошибочным суждением», -рассказал мне Босвелл. «Я просто не понимаю, как пограничный служащий низшего уровня может обязать страну признавать такой паспорт».

С другой стороны, по словам Холли Куппера, помощника директора клиники иммиграционного законодательства в Калифорнийском университете Дэвис, когда история страны показывает, что она не применяла определённые требования, а потом вдруг стала применять их в отношении человека, это может считаться предвзятым использованием закона. «В данном случае, из-за того, что Ясиин Бэй имел неоднозначные политические позиции, очень похоже на то, что Южная Африка использует свои иммиграционные законы, чтобы наказать мистера Бэя за его мнения, если то, что в прошлом Южная Африка принимала паспорта WSA, правда».

В свою очередь, Гэллап говорит, что WSA отправила адвокату Бэя «печати Южной Африки – одни из самых последних во Всемирном паспорте, августовские, давали разрешение на работу и проживание, и выдал их Департамент внутренних дел. Также там были печати за 2014, 2013, 2012 года, поэтому если они скажут, что не признают, это будет неправдой».

Гэллап также написал от имени Бэя «письмо о правовой действительности» в адрес правительства Южной Африки, в котором напоминает о юридическом обязательстве государства уважать право Бэя на передвижение. Гэллап отметил, что большинство правительств считают это врождённым неотъемлемым правом, которое также прописано во Всеобщей декларации прав человека.

Гэллап говорит, что WSA предоставляет такой вид поддерживающей защиты (но не юридического представительства) любому, кто попросит о помощи в отстаивании права на передвижение, удостоверение личности или признание – независимо от того, имеет ли проситель документы WSA. Они полностью сопровождают составление документов как по вопросу юридических ограничений мировых документов, так и по процедурам, с целью убедить правительства принять их.

Их обвиняли в том, что такая беспрекословная поддержка может позволить владельцам Всемирных паспортов использовать документы в преступных целях: в 2006 году рождённый в Америке террорист использовал паспорт для путешествий по Южной Америке, где он планировал два взрыва в гостиницах; а в 1996 угонщик круизного лайнера использовал паспорт, чтобы бежать из Италии в Испанию до того, как его поймали.

Но уровень злоупотреблений, выданными с 1954 года 750 000 Всемирными паспортами, невысок.

Гэллап подчеркнул, что WSA строго следует законам США по национальной безопасности: они не работают с теми, кто живёт в странах под серьёзными санкциями, например, Сирии, Судане, Сомали и Северной Корее (несмотря на ужасные с точки зрения прав человека режимы в этих странах), или не поддерживают тех, кто находится в списке ФБР или подозревается в терроризме, и они заявляют, что тщательно расследуют происхождение и личность аппликантов.

И хотя практический эффект защиты WSA не всегда очевиден, как в случае с Бэем, их философская логика по поводу прав человека имеет смысл – «Всемирный паспорт» представляет неотъемлемое право человека на передвижение по планете Земля».

Бэй должен предстать перед южноафриканским судом 8 марта, чтобы услышать выдвинутые против него обвинения.

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