Праздники были бы не теми без «войны на Рождество». Ежегодные ожесточённые призывы от евангелистов «оставить Христа на Рождество» сейчас стали такой же праздничной традицией, как и колядки или «планирование» волонтёрской помощи в приюте для бездомных. Целый год ожидания, чтобы узнать, какой вымышленный момент дискриминации против Иисуса вирусно привёл в ярость Сару Палин и Раша Лимбао (Стаканчики из Starbucks? Бьюсь об заклад, ТАКОГО вы предположить не могли!), сейчас наполняет меня таким же наркотическим предвкушением, каким наполняли меня в детстве только что завёрнутые подарки.

И хотя я восхищаюсь их непоколебимым упорством и неиссякаемыми творческими способностями по ежегодному удержанию нас в курсе дел, я не могу не полюбопытствовать, возможно, в какой-то момент в своей погоне за однотипным праздником, они когда-нибудь останавливались и задавались вопросом: а праздновал бы Иисус Рождество?

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Учитывая то, что праздник был придуман много веков спустя после смерти Иисуса, что он прошёл через бесконечные трансформации, и что христиане протестовали против него так же часто, как протестовали против него атеисты, трудно понять, как бы относился Иисус Христос к золотой жиле, сделанной из его дня рождения.

Первой задачей при ответе на этот вопрос должно быть простое определение – о каком Рождестве и о каком Иисусе мы говорим. Одни только Евангелия представляют нам четыре, иногда противоречивые, версии Иисуса. Также есть гностические Евангелия, которые тоже очень сильно отличаются. А само по себе Рождество было объединением нескольких языческих праздников, многие из которых основывались на оргиях, приводивших в негодование пуритан, которые со временем обелили и монетизировали его до неузнаваемости.

Культурные воины скорее всего сформулировали ли бы вопрос как «Празднует ли Иисус Рождество?», поскольку они верят, что он жив здоров в Царстве небесном (при этом на небесах времени не существует, поэтому пожалуй время не имеет значения в принципе). В любом случае, ради дискуссии, давайте просто спросим: одобрил бы ли Иисус из Библии Рождество в 2015 году?

Бывший предмет обожания подростков и нынешняя евангелическая икона Кирк Камерон считает, что Иисус бы не возражал против языческой образности и коммерческого духа современного Рождества; этот аргумент он изложил в своём фильме 2014 года «Спасти Рождество». Сайт Rotten Tomatoes, как известно, признал его худшим фильмом всех времён (что Камерон объясняет атеистическим заговором), но, тем не менее, «Спасти Рождество» всё ещё выступает в качестве образовательного инструмента для христиан, нуждающихся в опровержении их одержимых Википедией родственников, которые говорят, что Рождество имеет больше общего с дионисийскими оргиями, чем со Спасителем.

«Я смотрю на то, чем является Рождество, и думаю: Это не может быть тем, чего хочет Бог», – говорит Кристиан Вайт в начале фильма, когда он сидит надутый в гараже, пока его семья наслаждается рождественским обедом. У Вайта вызывает отвращение небиблийский Санта Клаус – активный, носящий очки в духе Вуди Аллена (читать: еврейский) дедушка, а также рождественские ёлки, которые господствуют над тем, что, по его мнению, должно быть христианским праздником. Кирк Камерон, играющий его лицемерного шурина, весь фильм объясняет Вайту как все предположительно «языческие» элементы Рождества ведут обратно к Библии. Это послание для всех христиан, которое, по сути, гласит: «Расслабьтесь, вы не попадёте в ад ни за что из этого».

Камерон проходит несколько впечатляющих умственных кульбитов, чтобы связать Иисуса и рождественскую ёлку — это символ дерева жизни из Эдема, говорит он, и Святой Николай из 4 столетия буквально боролся за Иисуса, чтобы его провозгласили божеством, как утверждает Камерон. И хотя нет исторических доказательств первого, а последнее является новыми историческими сведениями, которые только освещают варварскую политику, которая действовала, когда устанавливались христианские верования, они являются сильнейшими опровержениями, которые у Камерона есть для Вайта. В остальном, это множество самодовольных ухмылок и расплывчатых исторических фактов по теме, которые на самом деле не отвечают ни на какие вопросы.

В какой-то момент авторы фильма, по-видимому, отказались от создания основанного на фактах опровержения аргумента Вайта, что Иисус родился не в Декабре (некоторые астрономы считают, что он мог родиться в июне, но никто не уверен точно), и просто дали Камерону сказать: «У ранних христиан было достаточно веских причин, чтобы праздновать рождение Иисуса 25 декабря, и ни одна из них не имеет ничего общего с зимним солнцестоянием. Когда я в последний раз проверял, Бог создал зимнее солнцестояние, когда он выстраивал планеты на их орбиты вокруг солнца».

Что ж, это даёт ответ.



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В виду нехватки обоснованного рассуждения, фильм «Спасти Рождество» Кирка Камерона не сильно помог получить ответ, праздновал бы Иисус Рождество. Желая основываться на исторически более здравой перспективе, я обратился к ресурсу, который, я могу с уверенностью сказать, Кирк Камерон не одобрил бы – к профессорам религиоведения из нехристианских университетов.

«Праздновал бы Иисус свой День рождения? В Евангелиях нет ничего, что указывало бы на это, – сказал Гектор Авалос, бывший детский проповедник, который сейчас является профессором религиоведения в Университете штата Айова. – Если вы принимаете Евангелия как представление взглядов Иисуса, он никогда не говорил «празднуйте мой День рождения», он говорил «помните мою смерть». Нигде в Новом Завете нет празднования Дня рождения Иисуса, а также нет указания праздновать его».

История рождения Иисуса упоминалась только в двух из четырёх Евангелий – от Луки и от Матфея. Атеисты и историки любят указывать, что подробности этого события – девственное рождение, ясли, пастухи, трое волхвов, которые следовали за звездой и принесли дары, чтобы почтить младенца-царя – все были хорошо знакомыми сюжетными точками в мифологических историях в сферах, которые предшествовали Иисусу на сотни лет. Эта тема поглощения христианами других религиозных традиций продолжилась с изобретением Рождества.

«Что нужно иметь в виду, так это что на протяжении как минимум первых ста лет или около того, христианство было ещё одной еврейской сектой, поэтому любые традиции, которые возникали, находились в этой еврейской матрице, на которую также оказывала влияние греко-римская культура», – говорит Семюэель Бойд, доцент религиоведения и иудаизма в Университете Колорадо, Боулдер. Бойд отметил, что есть некоторые исторические доказательства, что ранние христиане наблюдали рождение Иисуса в третьем веке, но это «Рождество, по всей видимости, не приобрело популярность как праздник до пятого или шестого столетия».

К тому времени Римская Империя перестала скармливать христиан львам и приняла веру как официальную религию государства. Чтобы избежать культурных травм, Рождество было сформировано из языческих традиций каждого региона, которые праздновались в районе зимнего солнцестояния, и все вращались вокруг коллективных гуляний и пьянства на всём протяжении самого тёмного времени года.

«В районе 25 декабря многие культуры праздновали рождение солнца, – говорит Авалос, объясняя, что дневной свет увеличивает следующее солнцестояние. – И чтобы не состязаться с этими торжествами, они подумали, что также можно начать праздновать рождение Иисуса».

Таким образом, почитание бога солнца быстро превратилось в почитание Сына Божьего.

В то время как тема рождения Иисуса поглотила праздники зимнего солнцестояния, гедонистические традиции пьянства, обильной еды, живой музыки и расположения к пирушкам продолжались, не затихая. На протяжении сотен лет празднование Рождества всё больше напоминало Марди грас или Хеллоуин, чем благодетельный, семейный образ из фильма Кирка Камерона «Спасти Рождество».



Изображение от пользователя FlickrWaiting For The Word

Так много позора было от разгульной репутации Рождества, что пуританский кайфолом Оливер Кромвель, пытавшийся избавить Англию от всего языческого влияния, в 1652 году запретил все обычаи праздника. Через «пруд» в Массачусетсе, такой же запрет Рождества был введён спустя пару лет пуританами, которые обосновались на этой земле.

Но значит ли всё это, что Иисус не принимал бы участия в Рождестве?

«Мне очень сложно увидеть Иисуса в пуританстве, или наоборот, – говорит Эндрю МакГован, декан Богословской школы Беркли в Йеле. – Пуритане не хотели Рождества. Они не хотели гуляний. Если вы посмотрите на Евангелие, Иисуса критиковали за то, что он любил выпить, был обжорой и гулякой. Его критиковали за походы на гуляния, на которые, по мнению людей, ему не следовало ходить».

Если судить по сегодняшним стандартам, в Рождестве 21 века есть множество клише, которые не были бы приемлемыми для Иисуса из Библии, особенно институт дорогих подарков, которые преобладают в праздничный сезон. Во всех Евангелиях Иисус осуждает материализм и любовь к деньгам, которая им движет.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут», – говорит он в Евангелие от Матфея 6:19, а спустя несколько строф следует фраза: «Не можете служить Богу и маммоне». Его отвращение к богатствам было настолько сильным, что в двух разных книгах Библии Иисус связывает вечное спасение с в первую очередь отказом от всех денег и имущества, которые у вас есть.

Ещё одна обычная тема современного христианского праздника – собираться вместе и общаться с членами семьи. Как бы евангелистам не было сложно это стерпеть, но Иисус не был особо семейным человеком. Множество раз на протяжении всей Библии Иисус призывает своих последователей бросить свои семьи и следовать за ним, и более чем один раз он был очень груб со своей матерью. Прежде, чем набожные реформаторы, типа Клемента Кларка Мура (автора «Рождественской ночи»), переквалифицировали праздник в праздник детей и подарков, рождественские оргии были не местом для жён или детей.

Как это не парадоксально, можно утверждать, что Иисус скорее одобрил бы языческое Рождество, чем христианское.

Римляне, участвующие в зимнем празднике, известном как Сатурналия. Картина Антуана Кале.

Чудо Иисуса по превращению воды в вино, чтобы свадебное торжество могло продолжаться, без сомнения было бы желанным дешёвым фокусом на любом рождественском гулянии. Святки, германский праздник сильного пьянства и пирования, сосредотачивались вокруг большого костра и обычно были первым мясным кушаньем года для людей. И, судя по Тайной вечере, чуду кормления тысяч людей двумя рыбами и буханкой хлеба, а также обеду со сборщиками налогов и проститутками, Иисусу нравились большие обеды с большим количеством людей.

Хотя, опять же, главным фактором, который помещает Иисуса на языческую вечеринку, это та же вещь, которая оставляет его в стороне от видения Рождества Майком Хаккаби – классовая борьба.

Почти каждое празднование зимнего солнцестояния содержит некую версию обмена ролями между богатыми и бедными. Во время Сатурналии рабы в течение одного дня правили своими хозяевами. В Англии нищего нарекали «Лордом хаоса» и ставили во главе торжеств, а крестьяне требовали входа в дома аристократии, чьи владельцы обычно предлагали лучшую еду и выпивку, которая у них была.

Трудно представить, чтобы какой-нибудь консерватор Fox News открыл свой дом толпе пьяных бедных людей, требующих впустить их внутрь и обращаться с ними как с гостями. Хотя это было центральной темой в учениях Иисуса.

Кроме того, что Иисус давал указание богатым отдать всё их имущество бедным, он постоянно предсказывал, что однажды экономические классы поменяются местами.

«Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божье. Блаженны те, кто сейчас голодает, ибо вы насытитесь. Блаженны те, кто сейчас плачет, ибо вы будете смеяться, – сказал Иисус в Евангелие от Луки. – Однако горе вам, богатым, ибо вы сполна получили своё утешение. Горе вам, кто сейчас сыт, ибо вы будете голодать. Горе вам, кто сейчас смеётся, ибо вы будете скорбеть и плакать».

«Поэтому те, кто сейчас последние, будут первыми, а тех, кто первые, будут последними», – добавляет он в Евангелие от Матвея.

Опять же, на всём протяжении как языческих, так и христианских традиций Рождества есть общая тема, что нужно жить в настоящем моменте, ценить, что имеете, и тех, кто вас окружает. Это мировоззрение, которое Иисус наверняка не разделял. Снова и снова он говорил о своей жизни, как об эфемерном праве прохождения, единственной целью которого является определить, попадёте вы на Небеса или в ад, когда умрёте.

«Если рука твоя побуждает тебя согрешить, отсеки её. Лучше войти в жизнь увечным, чем иметь две руки и отправиться в ад, в огонь неугасимый, – говорит он в Евангелие от Марка 9:43. – И если твоя нога побуждает тебя согрешить, отсеки её. Лучше войти в жизнь хромым, чем иметь две ноги и быть ввергнутым в ад».

Как учит нас «Житиё Брайана по Монти Пайтону», глупо стараться и говорить с уверенностью, кем был Иисус или что ему нравилось.

«Некоторые люди считают, что Иисус был политическим и социальным революционером против греко-римской власти, – говорит Бойд, ссылаясь на позицию, которая сделала бы Иисуса противником языческих традиций. – Другие говорят, что Евангелия показывают его более тепло работающим в греко-римском обществе. Сложно точно определить, куда Иисус подходит как историческая личность».

В конечном счёте, Рождество, как и сам Христос: идея, чьё послание исторически рассеянно и культурно достаточно кровосмесительное, чтобы его можно было сформировать в то, чем вам надо, чтобы оно было. Пьяная оргия с масками и музыкой? Конечно. Период трезвого размышления и благочестивого поклонения? Почему бы нет. Семейный сбор, пропитанный капитализмом и имбирными пряниками? Приступайте. Дух Рождества находится в общественном владении, опять-таки вы можете свободно им пользоваться. И если Кирк Камерон говорит, что оно одобрено Иисусом, о какой ещё вышестоящей инстанции вы можете мечтать?

Джосая Хессе является автором исторического фантастического романа «Похоть: Танцы на Красном озере». Книга прослеживает историю евангелистов в Америке на протяжение 20 века. Подписывайтесь на него на Twitter.