Как Токио стал азиатской столицей граффити

Чтобы понять граффити-сцену Азии, нужно отправиться в Токио, Мекку граффити этого региона и источник великого множества стилей, представленных на улочках и стенах Гонконга, Тайбэя и Сеула. Важнейшая команда в токийском граффити называется 246; она может похвалиться участниками из Японии, США, Мексики и с Тайваня, среди них MQ, SODUH, PEAR, RESQ, SAYM, YU и ZOMBRA. А, вероятно, самый главный человек на этой сцене – это основатель 246, WANTO.
WANTO известен своей заострённой буквой «W» и характерным тэгом, одинаково эффективным по вертикали и горизонтали. Его стиль – продукт середины 90-х, когда WANTO, вдохновившись американскими художниками, перешёл от создания пёстрых рисунков к бомбёжке тэгами и быстрыми набросками.
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В 2004 году уроженец Токио проехал через все США вместе с бывшим партнёром по творчеству, SECT, и наладил связь с известной граффити-командой из США MSK. (Деяния этого дуэта описаны в книге «Who am I. Where am I» – «Кто я, где я».) NOE, участник 246, с которым я пообщался на Тайване, рассказал мне, что WANTO хотел быть больше, чем просто азиатским эпигоном MSK, и поэтому в 2008 году основал собственную команду, 246, названную в честь важнейшей транспортной магистрали в Токио. В группу вскоре вошли другие художники граффити с подобной эстетикой и безграничными амбициями, художники со смелыми, читабельными быстрыми рисунками, которые, как считалось, уже входят в число наиболее активных в своих городах.
Я встретился с WANTO однажды вечером в местной районной токийской идзакае, надеясь разузнать о текущем состоянии токийского граффити. Он был спокоен, уверен, немного шаловлив и очень скромен: не желая говорить публично за всю токийскую граффити-сцену, он не разрешил цитировать себя для этой статьи. Вместо этого он предложил мне сопровождать его во время ночной бомбёжки.
Весь день шёл сильный дождь, и улицы были испещрены вездесущими токийскими прозрачными зонтиками из пластика. Влажный вечер, быть может, не идеально подходит для экскурсий, но для наших целей он был идеален. Улицы были, как правило, пусты, а любых ничего не подозревающих пешеходов и водителей, скорее всего, занимал дождь. WANTO пользовался зонтиком, чтобы скрыть свои движения, заканчивая двойной быстрый рисунок на ставне на оживлённом перекрёстке и слегка приседая на углах, чтобы оставить тэг.
Зигзагом пробравшись по тёмным улицам вдоль местной поездной магистрали в сторону Сибуи, мы в итоге достигли улицы-тёзки команды, магистрали 246. Тэги и наброски многочисленных участников команды были практически в каждом квартале, одни – сокрытые и выцветшие, другие – активно привлекающие к себе внимание жирными контрастными буквами на хорошо освещённых стенах и ставнях. WANTO двигался вдоль дороги с быстротой и решимостью, оставляя там и сям отметки маркерами и аэрозольной краской. В конце концов он бросил зонтик, дабы увеличить подвижность, и бомбил под надвигающимся покровом ночи, пока не опустошил все свои баллончики.
На следующий день после дождя прояснилось, и я проследил наш путь заново. Токио – это мечта знатока граффити. Стены, двери и ставни города походили на самую большую гостевую книгу в мире. Практически каждый известный художник в Азии в тот или иной момент посетил Токио, и некоторые места были покрыты именами американских художников. Путешествуя по Азии, я шёл по следам UFO (нью-йоркского художника, основавшего скандально известную команду 907) в нескольких городах, отставая от него всего на несколько недель. Он побывал в Токио на арт-шоу как раз перед моим приездом, и я находил его характерный рисунок пришельца, куда бы ни повернулся. У совершенно анонимного KUMA, а также у бывшего уличного вандала и нынешней граффити-сенсации NECKFACE всё ещё оставалась знаменитая площадка в Сибуе, по-прежнему нетронутая, между тем как легенда граффити обоих побережий Америки MQ, судя по всему, также никуда отсюда не пропадал.
Однако доминировали на улицах местные жители. Граффити товарищей WANTO по 246 TOM и RUST, а также таких японских художников, как HENKA, DART, MINT и SECT, виднелись повсюду. Также популярные места города для граффити покрывала краской целая плеяда художников из близлежащей Осаки, выполняющая характерные (хотя и практически нечитаемые) наброски с раструбами. Вообще в основном были представлены именно японские вандалы, а не зарубежные гости Токио: местные – это те, кто прославили город, и они же будут поддерживать его славу.
Больше фото из путешествия Рэя в Токио смотрите ниже.
Рэй Мок – основатель Carnage NYC и уже десять лет документирует граффити в Нью-Йорке и по всему миру. При этом он опубликовал более двух десятков зинов и книг с ограниченными тиражами. Подпишитесь на него на Instagram.
RUST, TOM, MQ, ZOMBRA, HYPE
UFO 907
YU