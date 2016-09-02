Как Токио стал азиатской столицей граффити

WANTO рисует. Все фото сделаны автором

Чтобы понять граффити-сцену Азии, нужно отправиться в Токио, Мекку граффити этого региона и источник великого множества стилей, представленных на улочках и стенах Гонконга, Тайбэя и Сеула. Важнейшая команда в токийском граффити называется 246; она может похвалиться участниками из Японии, США, Мексики и с Тайваня, среди них MQ, SODUH, PEAR, RESQ, SAYM, YU и ZOMBRA. А, вероятно, самый главный человек на этой сцене – это основатель 246, WANTO.

WANTO известен своей заострённой буквой «W» и характерным тэгом, одинаково эффективным по вертикали и горизонтали. Его стиль – продукт середины 90-х, когда WANTO, вдохновившись американскими художниками, перешёл от создания пёстрых рисунков к бомбёжке тэгами и быстрыми набросками.

Videos by VICE

В 2004 году уроженец Токио проехал через все США вместе с бывшим партнёром по творчеству, SECT, и наладил связь с известной граффити-командой из США MSK. (Деяния этого дуэта описаны в книге «Who am I. Where am I» – «Кто я, где я».) NOE, участник 246, с которым я пообщался на Тайване, рассказал мне, что WANTO хотел быть больше, чем просто азиатским эпигоном MSK, и поэтому в 2008 году основал собственную команду, 246, названную в честь важнейшей транспортной магистрали в Токио. В группу вскоре вошли другие художники граффити с подобной эстетикой и безграничными амбициями, художники со смелыми, читабельными быстрыми рисунками, которые, как считалось, уже входят в число наиболее активных в своих городах.

WANTO ставит тэг

Я встретился с WANTO однажды вечером в местной районной токийской идзакае, надеясь разузнать о текущем состоянии токийского граффити. Он был спокоен, уверен, немного шаловлив и очень скромен: не желая говорить публично за всю токийскую граффити-сцену, он не разрешил цитировать себя для этой статьи. Вместо этого он предложил мне сопровождать его во время ночной бомбёжки.

WANTO в действии

Весь день шёл сильный дождь, и улицы были испещрены вездесущими токийскими прозрачными зонтиками из пластика. Влажный вечер, быть может, не идеально подходит для экскурсий, но для наших целей он был идеален. Улицы были, как правило, пусты, а любых ничего не подозревающих пешеходов и водителей, скорее всего, занимал дождь. WANTO пользовался зонтиком, чтобы скрыть свои движения, заканчивая двойной быстрый рисунок на ставне на оживлённом перекрёстке и слегка приседая на углах, чтобы оставить тэг.

Зигзагом пробравшись по тёмным улицам вдоль местной поездной магистрали в сторону Сибуи, мы в итоге достигли улицы-тёзки команды, магистрали 246. Тэги и наброски многочисленных участников команды были практически в каждом квартале, одни – сокрытые и выцветшие, другие – активно привлекающие к себе внимание жирными контрастными буквами на хорошо освещённых стенах и ставнях. WANTO двигался вдоль дороги с быстротой и решимостью, оставляя там и сям отметки маркерами и аэрозольной краской. В конце концов он бросил зонтик, дабы увеличить подвижность, и бомбил под надвигающимся покровом ночи, пока не опустошил все свои баллончики.

WANTO выполняет быстрый рисунок

На следующий день после дождя прояснилось, и я проследил наш путь заново. Токио – это мечта знатока граффити. Стены, двери и ставни города походили на самую большую гостевую книгу в мире. Практически каждый известный художник в Азии в тот или иной момент посетил Токио, и некоторые места были покрыты именами американских художников. Путешествуя по Азии, я шёл по следам UFO (нью-йоркского художника, основавшего скандально известную команду 907) в нескольких городах, отставая от него всего на несколько недель. Он побывал в Токио на арт-шоу как раз перед моим приездом, и я находил его характерный рисунок пришельца, куда бы ни повернулся. У совершенно анонимного KUMA, а также у бывшего уличного вандала и нынешней граффити-сенсации NECKFACE всё ещё оставалась знаменитая площадка в Сибуе, по-прежнему нетронутая, между тем как легенда граффити обоих побережий Америки MQ, судя по всему, также никуда отсюда не пропадал.

BLAKE, YK, RESQ, WANTO, и MQ

Однако доминировали на улицах местные жители. Граффити товарищей WANTO по 246 TOM и RUST, а также таких японских художников, как HENKA, DART, MINT и SECT, виднелись повсюду. Также популярные места города для граффити покрывала краской целая плеяда художников из близлежащей Осаки, выполняющая характерные (хотя и практически нечитаемые) наброски с раструбами. Вообще в основном были представлены именно японские вандалы, а не зарубежные гости Токио: местные – это те, кто прославили город, и они же будут поддерживать его славу.

Больше фото из путешествия Рэя в Токио смотрите ниже.

Рэй Мок – основатель Carnage NYC и уже десять лет документирует граффити в Нью-Йорке и по всему миру. При этом он опубликовал более двух десятков зинов и книг с ограниченными тиражами. Подпишитесь на него на Instagram.

RUST, TOM, MQ, ZOMBRA, HYPE

UFO 907

YU

WANTO, TOM

WANTO оставляет тэг на мусорном баке

KUMA, NECKFACE

Харадзюку